Bir astroloğa göre her burç için en iyi spor ve spor salonu türü

Kişiliğinize mükemmel şekilde uyan bir egzersiz yeri arıyorsanız burcunuzu dikkate almanız yardımcı olacaktır. Astrolog Stina Garbis'e göre zodyakın her üyesinin, egzersiz yapmak için ideal yer söz konusu olduğunda aradıkları farklı şeyler var. Bazıları ağırlık kaldırırken yüksek sesli müzik dinlemek isterken bazıları da terleme sonrası hızlı bir meditasyon seansına gizlice girebilecekleri spa benzeri bir yoga stüdyosunu tercih edebilir. Hava burçları neredeyse her zaman grup fitness derslerini severken, su burçları evde çalışmayı tercih ediyor.

Bunu aklınızda tutarak, bir astroloğa göre her burç için en iyi spor salonu türünü öğrenmek için aşağıdaki yazıyı okumaya devam edebilirsiniz.

BURÇLARA GÖRE EN UYGUN SPOR VE SPOR SALONU TÜRÜ

Koç, savaşçı gezegen Mars tarafından yönetildiği için kendinize bir boks spor salonuna üye olmanız doğru olacaktır. Garbis, "Koç, dövüşçü bir tiptir" diyor ve bu nedenle, bir çantayı yumruklarken stres atmayı tatmin edici bulacaksınız.

Bir ateş burcu olarak, boks antrenmanlarının zıplayarak kanınızı pompalama şeklini de takdir edeceksiniz. Terleten bir dizi kanca ve aparkat atarken kendinizi evinizdeymiş gibi hissedeceksiniz ve bu antrenmanların asla sıkıcı olmadığını takdir edeceksiniz - özellikle de spor salonunda ekstra yüksek sesli müzik çalınıyorsa.

Garbis, bir dünya burcu olan Boğa'nın büyük olasılıkla güçlü bir spor salonundan keyif alacağını söylüyor. Dambıl denizinde kaybolmadan önce squat rack'ler ve deadlift makinelerinin yardımıyla güç kazanmaya gideceğiniz yer burasıdır.

İkizler spin sınıfının hükümdarıdır. Yüksek yoğunluklu bir grup fitness stüdyosunda bazı burçlar aşırı uyarılmış olsa da, bu bir hava burcunun sevdiği ortam türüdür.

İletişim gezegeni Merkür'ün yönettiği bir burç olarak, bisiklet spor salonlarının yeni insanlarla tanışmak için harika bir yer olduğunu da takdir edeceksiniz; bu ister soyunma odasında ister stüdyonun bir yerinde herhangi biriyle sohbet etmek anlamına gelebilir.

Su burcu olan Yengeç, havuzlu bir spor salonu arayışında olmalıdır. Kürek çekerken, harika bir egzersiz yaparken düşüncelerinizde kaybolabilirsiniz.

Havuzlu bir spor salonu kulağa çok hoş gelse de aslında aradığınız ortam bu değil. Yazları deniz sizin için çok daha uygun olabilir.

Aslan, Fitness'a gidip kişisel antrenman seçeneklerini sonuna kadar kullanan tiplerdendir. Güneş tarafından yönetilen bir ateş burcu olarak, kendi antrenörünüzle çalışmanın yanı sıra kişiye özel egzersiz planının getirdiği tek başına ilgiyi seveceksiniz.

Garbis, bu bire bir ilişkinin egzersiz yapmaya devam etmek için ekstra motivasyon sağlayacağını söylüyor. Muhtemelen eğitmeninizle ilk gün bağ kuracaksınız, bu yüzden bir seansı kaçırarak onu hayal kırıklığına uğratmak istemeyeceksiniz.

Başak burcu tamamen bir butik yoga stüdyosu veya Pilates gibi sporlarla ilgilidir. Pragmatik bir dünya işareti olarak, esnekliği artırmak gibi belirli hedeflere odaklanmış egzersizler sunan spor salonlarını seviyorsunuz.

Bir Terazi burcu olarak, smoothie bar, sauna ve masaj koltukları gibi sunduğu tüm olanakları görmeden bir spor salonuna üye olmazsınız. Temel konularda sorun yaşamasanız da asıl odak noktanız antrenmandan sonra ne olacağıdır.

Terazi burcu, güzellik gezegeni Venüs tarafından yönetilen hava burçlarıdır, bu yüzden spor salonunuzun biraz gösterişli olmasını istersiniz.

Akrep'in spor salonunda biraz utangaç olduğu biliniyor. Mahremiyeti seven bir su burcu olarak, kalabalıklarda veya parlak ışıkların altında kendinizi asla evinizde hissetmezsiniz. Aslında, istemiyorsanız dışarı çıkmak zorunda kalmamak için evde mükemmel bir spor salonu yaratmayı hayal ediyorsunuz.

Garbis'in açıkladığı gibi Akrep, dönüşüm gezegeni Plüton tarafından yönetiliyor, dolayısıyla güç, dayanıklılık, daha uzun mesafe koşma veya esneklik gibi belirli bir hedefe odaklanan bir antrenman seçmekten keyif alacaksınız. Pilates topu veya birkaç direnç bandı gibi ihtiyacınız olan malzemeleri alın ve kendi işinizi yapın.

Eğer Yay burcu üyelik alacaksa bunun 24 saat açık bir spor salonunda olması gerekecek. Garbis'e göre, maceracı ateş burcu enerjiniz günün (veya gecenin) herhangi bir saatinde egzersiz yapma isteğini tetikleyebilir, bu nedenle her zaman açık, hazır ve gelmenizi bekleyen bir spor salonunun olması güzel olacaktır.

Gün içinde son derece sosyal olan biri olarak, yalnız olduğunuz zamanlarda garip saatlerde çalışmanın getirdiği huzur anının da tadını çıkaracaksınız. Anahtar kartınızı kaydırın, koşu bandına atlayın ve gece yarısı antrenmanınızın tadını çıkarın.

Oğlak burcu kaya tırmanışı gibi sporları yapabildiği yerde kendini evindeymiş gibi hisseder. Garbis, "Sonuçta keçi tarafından temsil ediliyorlar, bu da kendilerini dağlardaymış gibi hissetmeyi sevdikleri anlamına geliyor" diyor. Hedef odaklı bir dünya burcu olduğunuzu da unutmayın ve bir duvara tırmanmanın zorluğunun verdiği hazzı hissedin.

Kaya tırmanışı spor salonlarında da çok fazla dostluk kurabilirsiniz. Kayalık duvara tek başınıza tırmanabileceğiniz gibi, birinden ipleri tutarak sizin için emniyet kurmasını istediğinizde hızlı arkadaşlar da edinebilirsiniz.

Kova, dans stüdyosu havası taşıyan spor salonlarına ilgi duyar. Garbis, "Barre dersini, baleyi, hip hop'u, hatta oryantal dans veya direk dansı dersini düşünün" diyor. Spor salonu harika ve benzersiz hissettiren dersler sunuyorsa kendinizi evinizdeymiş gibi hissedeceksiniz.

Yeniliklerin gezegeni Uranüs'ün yönettiği bir hava burcu olarak, yeni deneyimler sunan butik spor salonlarına da ilk giren olmayı seviyorsunuz. Bu nedenle kendinizi bungee fitness veya yüksek enerjili step dersinde bulmanız an meselesi.

Garbis, bu sanatsever su burcunun sade bir antrenmandan hoşlanacağını düşünseniz de, Balık burcunun aslında spor salonunda biraz itilip kakılmayı sevdiğini söylüyor.

Bustle'a "Ne yapacaklarının söylenmesinden hoşlanıyorlar, bu yüzden kesinlikle temel eğitim kampı tarzı egzersiz sunan bir spor salonunu tercih edecekler" diyor. CrossFit'i veya çok güçlü bir antrenörle birebir seansı düşünün. Kendinizin bu kısmına yaslanmak için, terden sırılsıklam olmuş olsanız bile, sınırlarınızı zorlamanızı teşvik edecek bir spor salonu ortamı arayın.