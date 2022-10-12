Astrolojide 12 burcun ayrı ayrı olumlaması bulunuyor. Peki, boğa burcu olumlaması nasıl yapılır? Astrolog Elif Bozkurter 'Astrolojik Mucize Rehberi' kitabında anlatıyor...

Astrolojide hayatımızı, yaşamımızı değiştirmek için evrene iyi mesajlar iletmeye, içten bir şekilde istemeye yani olumsuz düşüncelerden kurtulmaya olumlama denir.

Bozkurt'un paylaşımı şöyle: ''Bedenimi, zihnimi ve ruhumu güçlendirmeyi keyifli bir günlük ritüel haline getirmek için disiplin içinde nefes alıyorum. Ben kararlılıkla doluyum. Ertelemeyi ve dikkatimin dağılmasını nefesimle bırakıyorum.''

Boğa burcuyla ilgili tüm detaylara buradan ulaşabilirsiniz...

Element: Toprak

Niteliği: Sabit

Rengi: Kahverengi, bej, yeşil

Şanslı günü: Cuma

Yönetici gezegeni: Venüs

Güçlü yönleri: Sabırlı, yaratıcı, estetik, romantik, düşünceli, gurme

Zayıf yönleri: Sabit fikirli, keyfine düşkün, bağımlı yapıya sahip,

Boğa burcu estetik anlayışı yüksektir: Bir boğa burcunun estetik anlayışı oldukça yüksektir. O sanattan, estetikten ve güzel olan her şeyden çok iyi anlar. Boğa burçları genelde sanata yatkın kişilerdir. Ayrıca lüksü seven boğa burcu için görünüş çok önemlidir.

Para kazanma konusunda iyilerdir: Bir boğa burcu zenginliği çok sever bu yüzden genelde para kazanmak onlardan sorulur. Parayı iyi yönetmeyi bilirler.

Sadıktır: Bir boğa burcu her zaman sadıktır. Her ne olursa olsun ilişkisinde veya iş hayatında ele aldığı konuyu veya hayatında olan bir kişiyi asla yarı yolda bırakmak. Bir boğa burcu kişisine gözünüz kapalı güvenebilirsiniz.

Azimlidir: Eğer bir işe başladınız fakat bu işi devam ettirmekte zorlanıyorsanız o zaman gideceğiniz ilk kişi boğa burcu olmalı. Boğa burcu azimlidir. Başladığı bir işi bitirmeden asla onu yarıda bırakmaz. Ayrıca azmi ve kararlılığı sayesinde de ele aldığı işi pratik zekası ve çalışkanlığıyla iyi bir şekilde bitirir.

Sabırlıdır: Boğa burcu mensupları hayatlarını yaşamak için acele etmezler. Herhangi bir karar vermeden önce her adımı tahmin etmek ve tüm artıları ve eksileri düşünmek için zaman detaylıca harcarlar. Sabır boğa burcundan sorulur.

Dürüstler: Bir boğa burcuna asla yalan söylemez. O her zaman doğrudan ve dürüstlükten yanadır. Bu yüzden genelde düşündüğü neyse bunu karşısındakine çekinmeden söyler. Bunu patavatsızlık olarak yapmaz; düzgün bir dille anlatır ama ne olursa olsun doğruyu söyler.