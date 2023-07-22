Boğa burcunu 2023 yılının geri kalanında neler bekliyor?

Harekete geçmek için en doğru zamanı bulmak ve beklentilerinizi doğru bir şekilde gerçekleştirmek istediğinizi biliyoruz. Önümüzdeki altı ay boyunca çalışma hayatı, sağlık, aşk ve sosyal yaşam konularında gökyüzü, sizi nasıl etkileyecek? Gelin, birlikte bakalım.

HAZIRLAYAN: FİLİZ ÖZKOL

BOĞA

Değerlerinin farkında

İş ve çalışma hayatı

Mayıs

5 Mayıs’taki Ay tutulması, karşıt evinizde gerçekleşiyor. Çabaladığınız konularda ilerleyememek, sizi üzmesin. Evrenin engeli söz konusu. Bazı durumları gözden geçirmeniz için, küçük molaların yararı olacağı kesin. Hızlı sonuçların daha sonra sorun yaratabileceğini düşünürsek, göz ardı ettiğiniz küçük ayrıntılar üzerinde durmalısınız. Sözleriniz, kırıcı ve baskıcı olabilir. Taviz vermeyen tavırlarınızla, kendinizi karşı tarafa kabul ettireceksiniz.

Haziran

Para kazanma şansınızı, istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Maddi hırslarınız ön planda olacak. Kendinizi, güvende hissetmek istiyorsunuz. Paraya ve lükse olan merakınız, sizi daha çok çalışmaya yöneltecek. Çalışmanızın karşılığını alacağınız işler yapmak istiyorsunuz ve çevrenizde de bu konudaki hırslarınıza eşlik edebilecek kişiler arayacaksınız.

Temmuz

Çalışmalarınızı ve hareketlerinizi, dikkatli bir şekilde değerlendirmelisiniz. Zararlı konumlardan kendinizi korumalısınız. Düşüncelerinizde, biraz sertlik ve detaycılık oluşacaktır. Karşınızdaki kişinin duygu değişimlerinizden rahatsız olmasını istemiyorsanız, ani hareket etmenin enerjisine kapılmayın.

Ağustos

Kozmik etkiler ile dostluklar ve iş anlaşmaları ön plana çıkabilir. Ayni fikirleri paylaştığınız kişilerle, ortak projeler sergilemeyi amaçlıyorsunuz. Bulunduğunuz grupları, etkileyici konuşmalarınızla ikna edeceksiniz. Bireyselliğiniz ikinci planda kalırken, sosyal çalışmalara yöneleceksiniz. Yaşamınızın en hareketli ve hızlı günlerini yaşayacağınızı bilmelisiniz. Yaşamdan ne beklediğinizi kendinize sormalı ve isteklerinizin yön değiştirmesine izin vermelisiniz. Sıkı sıkıya bağlı olduğunuz kurallar, belki de yaşantınızın yanlış bölümleridir ve çıkarılması gerekiyordur

Eylül

Mantık çerçevesinde olan istekleriniz, paralel bir şekilde ilerliyor ve çalışmalarınızdan ödün vermek istemiyorsunuz. Odaklanacağınız konularda, başarılı bir çalışma içine girecek ve ele aldığınız konuları pratik bir şekilde sonuçlandıracaksınız. Kazandığınız paraları, yeni projelere ayırabilirsiniz. Hırslarınızdan arınıp, sizi netleştirecek işler yapacaksınız. Daha cesur olmalı ve size verilen sunumları iyi değerlendirmelisiniz.

Ekim

13 Ekim’deki Güneş tutulması, 28 Ekim’deki Ay tutulması ve Uranüs’le birlikte gerçekleşecek olan bu tutulma, sürprizleri de beraberinde getirecek. Meslek ve kariyer yaşamınızın güçlü olacağı bir ay. İş konusunda hedeflerinizi, büyük bir hırs ve coşkuyla takip edeceksiniz. Ev ve ailenizi sevmenize rağmen, çalışma yaşamınız ön planda olacak.

Kasım

Egonuzun yüksek olması nedeniyle, bulunacağınız ortamlarda önce kendinizi düşüneceksiniz. Odaklanacağınız konuları iyi belirliyor ve başlangıçlar konusunda oldukça cesaretli davranıyorsunuz. Üzerinde çalıştığınız bir teziniz varsa, bu dönemde daha çok yoğunlaşacak ve vakit ayıracaksınız.

Aralık

Her şeyi göze alacak kadar güçlüsünüz ve performansınız oldukça yüksek. Planlarınızı, gizli tutmak istiyorsunuz; fakat çevrenize duvar örmeniz zor olabilir. Araştırma içgüdünüzün yüksek olmasından kaynaklanan, hedeflerinize yönelik çalışmalar içindesiniz. Rakip tanımıyorsunuz ama bu özelliğinizi gizlemeyi başarıyorsunuz.

Aşk ve sosyal yaşam

Mayıs

5 Mayıs’taki Ay tutulması, Akrep’te gerçekleşiyor. Güç ve aşk unsurunu, birlikte yaşamak isteyeceksiniz. Sosyal aktivitelerde bireylerin davranışlarını, analizci bir gözle izlemeniz nedeniyle, çelişkili bir izlenimci tavır içinde olabilirsiniz. Bu tür bir ruh durumu, şansın yanında problemleri de beraberinde getirebilir. Önemli olan, isteklerinizi doğru bir şekilde ayarlamanızdır.

Haziran

Size uzun zamandır ilgisi olan biri, duygularını açığa çıkarabilir. Sosyal yaşantınızda bozulan dostluklarınızı, yeniden düzeltme imkanı bulacak ve derin bir çözülme dönemine gireceksiniz. Yakın çevrenizde sizinle aynı düşünceye sahip kişilerin enerjisinden faydalanabilirsiniz. Israrcı bir tutum izlememeye çalışın, aksi takdirde ilişkilerde sorun yaşayabilirsiniz.

Temmuz

Partnerinizin üzerindeki etkiniz, güçlü bir şekilde hissedilecek. Bazılarınız, uzun sürecek duygusal ilişkilerin temellerini atacak. Duygusal zaaflarınız artabilir. Kendinizi, baskı altında hissedebilirsiniz. Değerinizin anlaşılmadığı duygusuna kapılabilirsiniz. 11 Temmuz’da aşk gezegeniniz, Başak burcuna geçiyor. Kuruntulu düşünce yapınızı, çevrenize karşı yanlış kullanabilirsiniz. Bu dönem, karşınıza çıkacak olan kişilere dikkat etmelisiniz. Yasak aşk duyguları, sonradan başınızı ağrıtabilir. Çalıştığınız alanlarda da dikkat çekici kişiler, aklınızı çelebilir.

Ağustos

Bu ay, Venüs retrosu var. Dostlarınız ile bazı duygusal çekişmeler sonucunda, ilişkilerinizi bitirebilirsiniz. Sevdiğiniz bir dostunuzla ayrı ortamlara düşebilir, babanız veya kariyerinizle ilgili etkin kişilerle bazı sorunlar yaşayabilirsiniz. 28 Ağustos’ta Mars, Terazi’ye geçiyor. Yine, dostluklarınızda sansasyonel olaylara karşı temkinli olmalısınız. Ani aşkların, başlangıcı ve bitişi de bu dönemde karşınıza çıkabilir.

Eylül

Sosyal ilişkilerinizin temellerini, sağlam bir şekilde kurmalısınız. Sosyal hayatınızın yoğun olmasından dolayı, karşılaşacağınız kişilerden olumlu etkileneceksiniz. Yakın ilişkilerinizin canlanması yönünde etkiler verecek ve kendinizi çok daha güçlü hissetmeye başlayacaksınız. Çevrenizle yardımlaşacaksınız ve üzerinizdeki pozitif etkisini göreceksiniz.

Ekim

Mars, karşıt aşk evinizde. Gücünüzü ispat etmek ve yaşam sınavlarınızdan geçmek için uygun bir dönem. 14 Ekim’de Güneş tutulması ve 28 Ekim’de Ay tutulması gerçekleşiyor. Kozmik etki, istekleriniz doğrultusunda destek veriyor. Gireceğiniz topluluklarda, toplumsal olaylarla ilgilenecek ve ciddi girişim isteyen çalışmaların öncülüğünü yapacaksınız. Alışılmışın dışında tutkuların, duyguların ve ilginç fantezilerin ortaya çıktığını göreceksiniz. Bu tür sevecen yaklaşımlarla, çekiciliğinizi ve cinsel potansiyelinizi istediğiniz gibi kullanabileceğiniz anlar yaşayacaksınız.

Kasım

Geçmiş tecrübelerinizi, şu anki yaşantınıza başarıyla taşıyacaksınız. Sıra dışı düşüncelerinizi paylaşmak için, kendinize farklı alanlar bulabilirsiniz. Sevdiklerinizi korumak adına, fazla sorumluluk alıyorsunuz. Geçmiş olaylarla ilgili sorgulamalar yaşayabilirsiniz. İsteklerinizi gerçekleştirme konusunda, farklı detaylar üzerinde durmanız; hiç de hoş olmayabilir.

Aralık

Gizli duygularla başınız dertte, benden söylemesi. Sevdiğiniz veya kafanıza taktığınız kişiyi, gözünüzde büyütmeyin. Olmayacak hayaller ile aklınızı karıştırmayın. Karşınızdaki kişilerin yardımsever duyguları, sizi yanıltmasın. Sizden belli menfaatleri olan kişileri, bilinçsizce çevrenize toplayabilirsiniz. Hayaller ve gerçekler arasında yaşayacağınız gelgitler, aslında yaşamınızı renklendirmek adına evrenin size sunduğu küçük hediyeler.

Sağlık

Mayıs

5 Mayıs’ta Ay tutulması, karşıt eviniz Akrep’te gerçekleşiyor. Bu tutulma ile duygusal ve takıntılı olabilirsiniz. Geçmişle ilgili depresif konular, yeniden gündeme gelecektir. Ayrıca çevrenize hoş gelecek değişimleriniz, göze çarpacak. Bu etkilerden hareketle fiziksel görünümünüzde, şimdiye kadar denemediğiniz tarzda değişimler yapabilirsiniz.

Haziran

4 Haziran’da yeni ay, Yay burcunda doğuyor. 6 Haziran’da sağlık gezegeniniz, Aslan’a geçiyor. Sağlık Gezegeniniz Venüs, ayın son günlerine kadar retro yapıyor. Duygusal konularda, hırçın yönleriniz nedeniyle gergin olabilirsiniz. Cildinize özen göstermeli, yağlı yemeklerden uzak kalmalı ve temiz havada yürüyüşler yaparak formunuzu korumalısınız. İştahınız artacak.

Temmuz

11 Temmuz’da Mars, Başak burcuna geçiyor. Ruhsal hayatınızla ilgili, radikal kararlar alabilirsiniz. Ruhsal ve bedensel sisteminizi, korumanız gerekiyor. Kol ve bacaklarınız hassaslaşacak. 17 Temmuz’da yeni ay, Yengeç’te doğuyor. Romatizma şikayetleri, gündeme gelebilir.

Ağustos

Bu ay, çok çalışmaktan yorulabilir ve içsel yıpranmadan dolayı sindirim sistemi sorunları yaşayabilirsiniz. Venüs, retro yapıyor. Bu yüzden, gereksiz çabalardan kaçınıp, enerjinizi tasarruflu kullanmaya çalışın. Katıldığınız grup toplantılarında ise yemeklere dikkat edin. Tansiyon probleminiz varsa, genel bir kontrolden geçmeniz yerinde olacaktır.

Eylül

4 Eylül’den itibaren Venüs retrosu bitiyor. Sportif faaliyetlere katılırken yapacağınız uygun diyetler, iyi gelecektir. Ay boyunca Venüs, Aslan burcunda. 23 Eylül’den sonra Güneş, sağlık evinizde yer almaya başlayacak. Kalbinizi ve dolaşım siteminizi ele almalısınız. Rutin kontrollerinizi, daha hassas bir şekilde yaptırmalısınız.

Ekim

14 Ekim’deki Güneş tutulması, Terazi burcunda Merkür’le birlikte gerçekleşecek. Katılacağınız toplantılarda, yeme-içme konusunda aşırıya kaçabilirsiniz. Bu dönemde, Güneş’in ve Akrep’teki Mars’ın vereceği hareket enerjisini, kontrollü kullanın. Kol, bilek ve bacaklarınıza dikkat edin. İstenmeyen kazalara neden olabilir. 28 Ekim’de, Ay tutulması gerçekleşiyor. Kesici, yanıcı maddelerden uzak durun.

Kasım

Sağlığınızla ilgili bir sorun görünmüyor. Yine de uzun zamandır ihmal ettiğiniz genel kontrolleri, aksatmayın. Aşırı enerjinin size vereceği zararları unutmamalı ve cinsel yaşamınızda dengeyi korumalısınız. Abartılmış davranışların size olumsuz olarak geri döneceğini unutmazsanız, sağlığınızı da korumuş olursunuz.

Aralık

Sağlık gezegeniniz Venüs, karşıt evinizde ilerliyor. Ruhsal gelişiminiz, önem kazanıyor. Felsefi tavırlarınız da size yardımcı artık. Hiçbir şeyden korkmuyorsunuz. Sağduyu ve sorumluluk duygunuz artıyor. Üstünlük duyguları içindesiniz. Bu dönemde, hiçbir şekilde pes etmeyeceksiniz.

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