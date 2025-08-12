Bugün itibarıyla merkür retrosu bitti! Şimdi sırada ne var?

Merkür retrosu, 17 Temmuz tarihinde Aslan burcunda geri harekete başladı ve bugün itibarıyla sona erdi.

2025 yılı için Merkür'ün geri hareketi sonrası gölge dönemi 27 Ağustos'a kadar sürecek. Bu süreç, retrosunun getirdiği karmaşanın kalıntılarını temizlemek ve ileriye doğru emin adımlar atmak için en ideal zamandır.

Geride kalan merkür retrosu dönemi, astrolojiye göre genellikle zorluklarla dolu ancak bir o kadar da dönüştürücü bir süreçtir. Bu dönemde yaşananlar, Merkür'ün temsil ettiği iletişim, teknoloji, seyahat ve mantık gibi konularda aksaklıklar ve gecikmeler şeklinde kendini gösterir.

MERKÜR RETROSUNDA NELER YAŞADIK?

İletişim Karmaşası: Sözlerinizin yanlış anlaşılması, e-postaların alıcıya ulaşmaması veya telefon konuşmalarının kesilmesi gibi sorunlar yaşanmış olabilir. Eski arkadaşlarla veya eski sevgililerle beklenmedik temaslar da bu dönemin en belirgin özelliklerindendir.

Teknolojik Arızalar: Bilgisayarların yavaşlaması, internet bağlantısının kopması, telefonların aniden bozulması veya önemli verilerin kaybolması gibi teknolojik aksaklıklar sıkça görülür.

Seyahat Aksaklıkları: Uçuşların rötar yapması, valizin kaybolması veya seyahat planlarının son dakika değişmesi gibi plan dışı durumlarla karşılaşılmış olabilir.

Kararsızlık ve Gecikmeler: Yeni bir şeye başlamak için doğru zamanı bulmakta zorlanma, önemli projelerin ilerleyememesi veya beklenen haberlerin gelmemesi gibi bir "sıkışmışlık" hissi yaşanmış olabilir.

RETRO SONRASI DÖNEMDE YAPILMASI GEREKENLER

İletişimi Yeniden Başlatın: Retro döneminde yanlış anlaşılan konuları veya ertelenen önemli konuşmaları şimdi ele alabilirsiniz. E-postalarınızı kontrol edin, iletişime geçemediğiniz kişilerle yeniden irtibat kurun.

Yarım Kalan Projeleri Tamamlayın: Merkür retrosu sırasında aksayan veya durma noktasına gelen projelerinizi ve işlerinizi şimdi toparlayabilirsiniz. Bu dönem, başladığınız işleri başarıyla sonlandırmak için idealdir.

Büyük Kararlar Alın: Elektronik eşya alımı, sözleşme imzalama veya yeni bir işe başlama gibi Merkür retrosu sırasında ertelenen büyük kararları artık daha güvenle alabilirsiniz.

Seyahat Planları Yapın: Retro döneminin getirdiği seyahat aksaklıkları geride kaldığı için, seyahat planlarınızı yapmak ve bilet rezervasyonlarınızı tamamlamak için daha uygun bir dönemdesiniz.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Gölge döneminin sonuna kadar yine de temkinli olmakta fayda var. Aceleci kararlar almaktan kaçının ve imzalayacağınız belgeleri tekrar tekrar okuyun. Her şeyin tam olarak yoluna girmesi için 27 Ağustos'a kadar sabırlı olmanız, sürecin daha pürüzsüz ilerlemesini sağlayacaktır.