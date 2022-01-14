Astrolog Elif Bozkurter hem kitabını anlattı hem burçların 'en'lerini
Astrolog Elif Bozkurter'in "Astrolojik Mucize Rehberi" adlı kitabı aralık ayında astroloji seven okurlarla buluştu. Elif Bozkurter Elele.com.tr okurları için hem yeni kitabını anlattı hem de burçların 'en'lerini. Evlilik için en ideal 3 burç, baba olmaya en hazır burçlar hangileri? İşte yanıtları...
Astrolog Elif Bozkurter, Aralık ayında okurla buluşan kitabı 'Astrolojik Mucize Rehberi' adlı kitabında yıldızların ve gezegenlerin rehberliğinde bizi kendi içimizde bir yolculuğa çıkararak, içimizdeki gücü̈ keşfetmeye ve yaşamımızda gerçekleştireceğimiz sihirli dokunuşlarla gerçekleşecek mucizeleri kucaklamaya davet ediyor... Bozkurter'le hem yeni kitabını, hem burçlar ve 2022 yılına ilişkin astrolojik öngörülerini ve hem de astoroloji severlerin çok merak ettiği soruları sorduk:
ASTROLOJİK MUCİZE REHBERİ KİTABI HAKKINDA
Kitabınız 2021 yılının son günlerinde okurla buluştu. İlgiyi nasıl buluyorsunuz?
Çok güzel bir ilgi var ve kitabım en çok satanlarda yerini almış olması cidden beni çok mutlu etti. İstanbul’da yaptığımız imza günlerinde de bu ilgiyi fazlası ile gördük. Tüm astroloji severlere çok teşekkür ediyorum.
Kitabınız okura neler vaadediyor? Sizin en beğendiğiniz bölüm hangisi oldu?
Yıldızların ve gezegenlerin rehberliğinde hepimizi kendi içimizde bir yolculuğa çıkmayı ve içimizdeki gücü keşfetmeyi vaad ediyor. En beğendiğim kısım burçlar. Burçların olumlamaları, yoga duruşları, mandalası, doğal taşları ve aromaterapik yağları...
Astroloji severler kitabınızda neler bulabilecek?
Kitap Astrolojiyi takip eden- etmeyen her okur için başucu niteliğinde bir kaynak. Elementler, burçlar, gezegenler, Astrolojik remediler,2022 yılında kişisel gezegen hareketleri ve en önemlisi 20 Yıllık Öngürü ve Büyük dönüşüm var.
2022'yi astrolojik açıdan 5 kelimeyle özetler misiniz?
Ekonomi, sağlık , kadın, özgürlük, ilahi adalet ve çocuklar diyebiliriz.
2022 yılında aşk açısından hangi burçlar şanslı?
- Balık,
- Yengeç,
- Akrep
2022 yılında para-bereket açısından hangi burçlar şanslı?
- Balık - Yay şanslı burçlardan,
- Kova -Koç – Terazi para bakımından şanslı
BOZKURTER'E GÖRE BURÇLARIN ENLERİ
KOÇ: En İzleyeni
BOĞA: En Arkadaş canlısı
İKİZLER: En iş kolik
YENGEÇ: En Adaletlisi
ASLAN : En statü değişeni
BAŞAK:En Gezeni
TERAZİ : En Hesaplı
AKREP : En Değişeni
YAY: En şanslısı
OĞLAK: En aşığı
KOVA: En Paralısı
BALIK: En Bereketlisi
EVLİLİK İÇİN EN İDEAL 3 BURÇ
Sizce evlilik için en uygun 3 burç hangisi? Peki neden?
- Boğa: Güvenlik, sahiplenen bir yapı, maddi, manevi değerleri iyidir.
- Yengeç: Evcimen, aileyi sever, korur kollar. Yapıcıdır
- Başak: Düzen sever, maddiyat ve sağlık, hijyene önem verir. Değerlerini korur. Görevini en iyi şekilde yapar
BABA OLMAYA EN YATKIN 3 BURÇ
Baba olmaya en yatkın 3 burç hangisi?
- Terazi
- Yengeç
- Yay
Anne olmaya en hazır 3 burç hangisi?
- Boğa
- Akrep
- Yengeç
Sizce sevgili olmak için en iyi 3 burç hangisi?
- Aslan
- Yay
- Akrep
En sadık 3 burç sizce hangisi?
- Terazi
- Balık
- Akrep