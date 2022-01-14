Astrolog Elif Bozkurter hem kitabını anlattı hem burçların 'en'lerini

Astrolog Elif Bozkurter, Aralık ayında okurla buluşan kitabı 'Astrolojik Mucize Rehberi' adlı kitabında yıldızların ve gezegenlerin rehberliğinde bizi kendi içimizde bir yolculuğa çıkararak, içimizdeki gücü̈ keşfetmeye ve yaşamımızda gerçekleştireceğimiz sihirli dokunuşlarla gerçekleşecek mucizeleri kucaklamaya davet ediyor... Bozkurter'le hem yeni kitabını, hem burçlar ve 2022 yılına ilişkin astrolojik öngörülerini ve hem de astoroloji severlerin çok merak ettiği soruları sorduk:

ASTROLOJİK MUCİZE REHBERİ KİTABI HAKKINDA

Kitabınız 2021 yılının son günlerinde okurla buluştu. İlgiyi nasıl buluyorsunuz?

Çok güzel bir ilgi var ve kitabım en çok satanlarda yerini almış olması cidden beni çok mutlu etti. İstanbul’da yaptığımız imza günlerinde de bu ilgiyi fazlası ile gördük. Tüm astroloji severlere çok teşekkür ediyorum.

Kitabınız okura neler vaadediyor? Sizin en beğendiğiniz bölüm hangisi oldu?

Yıldızların ve gezegenlerin rehberliğinde hepimizi kendi içimizde bir yolculuğa çıkmayı ve içimizdeki gücü keşfetmeyi vaad ediyor. En beğendiğim kısım burçlar. Burçların olumlamaları, yoga duruşları, mandalası, doğal taşları ve aromaterapik yağları...

Astroloji severler kitabınızda neler bulabilecek?

Kitap Astrolojiyi takip eden- etmeyen her okur için başucu niteliğinde bir kaynak. Elementler, burçlar, gezegenler, Astrolojik remediler,2022 yılında kişisel gezegen hareketleri ve en önemlisi 20 Yıllık Öngürü ve Büyük dönüşüm var.

2022'yi astrolojik açıdan 5 kelimeyle özetler misiniz?

Ekonomi, sağlık , kadın, özgürlük, ilahi adalet ve çocuklar diyebiliriz.

2022 yılında aşk açısından hangi burçlar şanslı?



Balık,

Yengeç,

Akrep





2022 yılında para-bereket açısından hangi burçlar şanslı?

Balık - Yay şanslı burçlardan,

Kova -Koç – Terazi para bakımından şanslı



BOZKURTER'E GÖRE BURÇLARIN ENLERİ

KOÇ: En İzleyeni

BOĞA: En Arkadaş canlısı

İKİZLER: En iş kolik

YENGEÇ: En Adaletlisi

ASLAN : En statü değişeni

BAŞAK:En Gezeni

TERAZİ : En Hesaplı

AKREP : En Değişeni

YAY: En şanslısı

OĞLAK: En aşığı

KOVA: En Paralısı

BALIK: En Bereketlisi

EVLİLİK İÇİN EN İDEAL 3 BURÇ

Sizce evlilik için en uygun 3 burç hangisi? Peki neden?

Boğa: Güvenlik, sahiplenen bir yapı, maddi, manevi değerleri iyidir.

Güvenlik, sahiplenen bir yapı, maddi, manevi değerleri iyidir. Yengeç: Evcimen, aileyi sever, korur kollar. Yapıcıdır

Evcimen, aileyi sever, korur kollar. Yapıcıdır Başak: Düzen sever, maddiyat ve sağlık, hijyene önem verir. Değerlerini korur. Görevini en iyi şekilde yapar



BABA OLMAYA EN YATKIN 3 BURÇ

Baba olmaya en yatkın 3 burç hangisi?

Terazi

Yengeç

Yay



Anne olmaya en hazır 3 burç hangisi?

Boğa

Akrep

Yengeç



Sizce sevgili olmak için en iyi 3 burç hangisi?

Aslan

Yay

Akrep



En sadık 3 burç sizce hangisi?