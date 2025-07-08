Büyük kararların vakti: 10 Temmuz Oğlak Dolunayı'nın burcunuza özel etkileri

Gökyüzü hareketleri hayatımızdaki değişimleri fısıldarken, 10 Temmuz'da gerçekleşecek olan Oğlak Dolunayı hepimiz için önemli bir dönüm noktasına işaret ediyor. Zira dolunaylar, tamamlanma, aydınlanma ve yüzleşme enerjisi taşırken, Oğlak burcunun disiplinli, sorumluluk sahibi ve hedefe odaklı yapısıyla birleştiğinde, hayatımızın yapı taşlarını sorgulamamıza neden oluyor. Kariyerden ilişkilere, kişisel hedeflerden finansal konulara kadar pek çok alanda büyük kararlar alabilir, uzun süredir üzerinde çalıştığınız konuları nihayet sonuca ulaştırabilirsiniz.

KOÇ: KARİYER VE STATÜDE BÜYÜK KARARLAR

Sevgili Koçlar, bu dolunay sizin için kariyer evinizde parlıyor. Uzun süredir üzerinde çalıştığınız bir projenin tamamlanması, terfi haberi veya kariyerinizde önemli bir yön değişikliği gündeme gelebilir. Toplumsal statünüzle ilgili alacağınız kararlar, geleceğinizi şekillendirecek nitelikte olacak.

BOĞA: İNANÇLAR VE UZAK DIYARLAR

Bu dolunay, Boğalar için hayat felsefesi, eğitim ve seyahat konularını aydınlatıyor. Yurt dışı planları, akademik hedefler veya kişisel gelişimle ilgili önemli bir tamamlanma yaşayabilirsiniz. İnanç sistemlerinizi sorgulayabilir, daha geniş bir perspektife sahip olabilirsiniz.

İKİZLER: ORTAK KAYNAKLAR VE DERİN DÖNÜŞÜMLER

İkizler burcu için Oğlak Dolunayı, ortak finansal kaynaklar, borçlar, krediler ve dönüşüm evinde etkili olacak. Bekleyen bir miras konusu sonuçlanabilir, ortaklı bir işten gelen gelire dair netleşmeler yaşanabilir. Duygusal olarak da derin yüzleşmelerle kişisel dönüşüm sürecinizi tamamlayabilirsiniz.

YENGEÇ: İLİŞKİLER VE ORTAKLIKLAR ODAKTA

Sevgili Yengeçler, sizin karşıt burcunuzda gerçekleşen bu dolunay, ikili ilişkilerinizi ve ortaklıklarınızı mercek altına alıyor. Evlilik, nişan gibi önemli bir karar alabilir veya mevcut ilişkinizdeki sorunlu konuları netleştirerek bir sona ulaşabilirsiniz. Profesyonel ortaklıklar da bu dönemde bir sonuca bağlanabilir.

ASLAN: GÜNLÜK RUTİN VE SAĞLIK

Aslanlar için Oğlak Dolunayı, günlük yaşam rutinleri, iş ortamı ve sağlık konularında aydınlanma getiriyor. Uzun süredir ertelediğiniz sağlık kontrollerini yaptırabilir, beslenme ve spor alışkanlıklarınızda kalıcı değişiklikler yapabilirsiniz. İş ortamınızdaki bir projenin tamamlanması veya bir iş arkadaşınızla ilgili bir durum netleşebilir.

BAŞAK: AŞK, YARATICILIK VE ÇOCUKLAR

Bu dolunay, Başaklar için aşk hayatı, çocuklar ve yaratıcı projeler evinde etkili olacak. Bekar Başaklar için yeni bir aşkın kapısı kapanabilir veya mevcut ilişkinizde önemli bir karar alınabilir. Sanatsal veya yaratıcı bir projenizi tamamlayabilir, çocuklarınızla ilgili önemli bir konuda sonuca ulaşabilirsiniz.

TERAZİ: EV, AİLE VE KÖKLER

Terazi burcu için Oğlak Dolunayı, ev, aile ve kökler evinde parlıyor. Aile içinde önemli bir konu netleşebilir, taşınma, ev alım/satımı gibi konular sonuçlanabilir. Geçmişten gelen ailevi meselelerle yüzleşebilir, köklerinizle ilgili duygusal bir kapanış yaşayabilirsiniz.

AKREP: İLETİŞİM, KISA SEYAHATLER VE KARDEŞ İLİŞKİLERİ

Bu dolunay, Akreplerin iletişim, yakın çevre ve kısa seyahatler evinde etkili olacak. Önemli bir anlaşma veya sözleşme imzalanabilir, uzun süredir beklenen bir haber gelebilir. Kardeş veya yakın akrabalarla ilişkilerinizde bir netleşme yaşanabilir. Kısa bir seyahat planı da sonuca bağlanabilir.

YAY: FİNANSAL DURUM VE DEĞERLER

Sevgili Yaylar, Oğlak Dolunayı sizin finansal durumunuz ve kişisel değerlerinizle ilgili evinizde gerçekleşiyor. Maddi konularda önemli bir tamamlanma yaşayabilir, beklediğiniz bir paraya kavuşabilir veya bütçenizle ilgili önemli kararlar alabilirsiniz. Değerlerinizi yeniden gözden geçireceğiniz bir dönem.

OĞLAK: KİŞİSEL GELİŞİM VE KİMLİK

Bu dolunay sizin burcunuzda gerçekleştiği için, kişisel gelişiminiz, dış görünüşünüz ve kimliğinizle ilgili büyük bir aydınlanma yaşayacaksınız. Kendinize dair önemli farkındalıklar kazanabilir, hayatınızda bir dönemi kapatıp yepyeni bir başlangıca adım atabilirsiniz. Kişisel hedeflerinize ulaşmak için son adımları atabilirsiniz.

KOVA: BİLİNÇALTI VE GİZLİ KONULAR

Kova burcu için Oğlak Dolunayı, bilinçaltı, gizli düşmanlıklar ve kapanışlar evinde etkili olacak. Uzun süredir sizi rahatsız eden bir durum veya korkuyla yüzleşebilir, bir sırrın ortaya çıkmasıyla aydınlanma yaşayabilirsiniz. Fiziksel veya ruhsal olarak arınma ve iyileşme enerjisi yüksek.

BALIK: SOSYAL ÇEVRE VE GELECEK HEDEFLERİ

Sevgili Balıklar, bu dolunay sizin sosyal çevre, arkadaşlıklar ve gelecek hedefleri evinizde parlıyor. Bir arkadaş grubundan ayrılabilir veya bir arkadaşınızla ilişkinizde önemli bir karar alabilirsiniz. Geleceğe dair umutlarınız ve hedeflerinizle ilgili netleşmeler yaşayabilir, uzun vadeli planlarınızda bir tamamlanma sürecine girebilirsiniz.