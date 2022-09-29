Çin astrolojisine göre fare burcunu son 3 ayda neler bekliyor: Ekim, kasım, aralık..

Çin astrolojisine göre fare burcundaki kişiler, zeki, büyüleyici ve içtendir, sevdiğine cömerttir. Sosyal uyum yeteneği yüksektir ve toplumun her düzeyine uyum sağlar. (Fare burcu özellikleri için bakabilirsiniz) Peki, yılın son 3 ayında fare burcunu neler bekliyor? Elele Çin astrolojisi sayfalarından hatırlayalım...

EKİM AYI VE FARE BURCU

Ekimde iş yükünüz artabilir ama aynı oranda da destek bulacaksınız. Dedikodular ve arkanızdan iş çevirenler olabilir. Ama kendinize güvendiğiniz sürece zarar görmezsiniz. Enerjinizi bu dedikodulara vermeyin, kendinize odaklanın. Akademik çalışmalar adına yine oldukça verimli bir ay var önünüzde. Özellikle kişisel gelişim, spiritüel çalışmalar, terapi desteği gibi tamamen kendinize odaklanabileceğiniz tüm çalışmalar, ileriki aylarda şansınızı daha da arttıracak önemli bir nokta olacaktır.

KASIM AYI VE FARE BURCU

Kasım ayında çiftler ilişkilerine daha özenle yaklaşmalılar. Birbirlerine, ailelerine ve evlerine vermeliler ilgilerini. Bu ay boyunca, bir önceki aydan kalan işleri toparlayıp tamamlamak, yeni bir şeylere başlamak yerine mevcut işleri sonuca ulaştırmak daha iyi olacaktır. İşlerinizi tamamlarken, aradığınız yardım ve destek, beklemediğiniz yerlerden ve insanlardan gelecektir. O nedenle size gelen yardım tekliflerini reddetmeyin.

ARALIK AYI VE FARE BURCU

Aralıkta size gelecek iş ve yatırım tekliflerine, özellikle de uzak tanıdıklardan gelecek olanlara daha tedbirli yaklaşmayı düşünmelisiniz. Bu ay boyunca etrafınızda fazla insan olacak ve aralarında, sizden avantaj sağlamak isteyenler azınlıkta olmayacak. Gereksiz hiçbir yatırıma, işe, istemediğiniz hiçbir yardıma ya da borç talebine tamam demeyin. Sağlığınıza ve güvenliğinize dikkat edin. Zorlu hava koşullarında seyahat ediyorsanız, araba kullanırken, hareket halindeyken daha dikkatli olun, kurallara uyun. Hava olaylarının doğal afetlere yol açabileceği bölgelere seyahat etmemeye dikkat edin. Özellikle su ile ilgili riskli aktivitelerden, gemi yolculuklarından uzak durum.

OCAK AYI VE FARE BURCU

Ocak, Çin takviminde senenin son ayıdır. 2023 ocak ayı, genel olarak şanslı bir ay olacak sizin için. Azim ve sabır, sene biterken kendinizi görmek istediğinizde yerde bulmanızı sağlayacaktır. Yeni sene için hazırlanmanın tam zamanı. İyi bir 2022 değerlendirmesi yapmak, kazanımlarınızın farkında olmak, 2023’te en büyük rehberiniz olacaktır.