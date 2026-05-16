Dinçer Güner yorumladı: 16 Mayıs'ta gerçekleşen Boğa burcundaki Yeni Ay'ın etkileri
Ünlü astrolog Dinçer Güner, 16 Mayıs 2026’da gerçekleşen "Merküryen Yeni Ay" etkilerini değerlendirdi. İşte bu güçlü gökyüzü olayının hayatımıza yansımalarını ve 12 burç üzerindeki kritik etkileri...
Astrolog Dinçer Güner, Burcuna Bak Geleceğini Oku: Astroloji Dergisi'nde 2026 öngörülerini paylaştı....
İşte 16 Mayıs’ta gerçekleşen Boğa burcundaki Yeni Ay'ın 12 burç için etkileri...
KOÇ VE YÜKSELEN KOÇ
2.evinizde (para, kişisel kazançlar, öz değer) gerçekleşen bu yeni ay, maddi durumunuzla ilgili yeni başlangıçları müjdeliyor. “Merküryen” olması, bu başlangıçların iletişim, ticaret, anlaşmalar veya zihinsel beceriler yoluyla olacağını gösteriyor. Yeni gelir kapıları aralamak, maaş pazarlığı yapmak veya ticari bir girişime başlamak için çok uygun bir dönem.
BOĞA VE YÜKSELEN BOĞA
16 Mayıs’ta spot ışıkları tamamen sizin üzerinizde olacak. Sizin kendi burcunuzda, yani kimliğiniz, kişiliği, dış görünüşünüz ve hayata başlangıçlar yaptığınız 1. evinizde Merküryen bir yeni ayniz meydana gelecek. Bu, kendinizle ilgili yepyeni bir başlangıç yapmak, yeni hedefler belirlemek, imajınızı yenilemek veya kişisel bir projeye start vermek için harika bir zaman...
İKİZLER VE YÜKSELEN İKİZLER
16 Mayıs’taki Boğa burcundaki Merküryen yeni ay, sizin için oldukça içsel ve gizli bir alanda gerçekleşecek. Bilinçaltınız, gizli kalmış konular, ruhsal çalışmalar ve arkanızdan dönen işlerle ilgili bir alanda yeni başlangıçlar yapabilirsiniz. Meditasyona başlamak, terapiye yönelmek veya sizi içten içe yoran bir konuyu zihninizde çözüme kavuşturmak için uygun bir zaman. Bu yeni ay, zihinsel olarak bir arınma ve hazırlık sürecini başlatarak sizi geleceğe hazırlayacak.