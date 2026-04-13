Dinçer Güner yorumladı: 17 Nisan'da Koç burcunda gerçekleşecek Şironyen yeni ayın tüm burçlara etkisi
17 Nisan'da Koç burcunun 27. derecesinde gerçekleşecek Şironyen yeni ayın hayatımızı nasıl şekillendireceğini mercek altına alan Dinçer Güner, bu kritik gelişmeyi 12 burç için ayrı ayrı yorumladı. İşte detaylar...
Ünlü astrolog Dinçer Güner, 17 Nisan'da 27 derecelik açıyla Koç burcunda gerçekleşecek Şironyen yeni ayın astrolojik yansımalarını değerlendirdi. Hem kişisel hem de toplumsal düzeyde uygulanabilir bir yol haritası sunmayı amaçlayan Güner, bu gökyüzü hareketinin etkilerini tüm burçlar için tek tek ele aldı.
İşte Şironyen yeni ayın 12 burç üzerindeki etkileri...
KOÇ VE YÜKSELEN KOÇ
Bu dönem, yükselen Koç olarak sizin için yılın en önemli zamanlarından biri. Yeni ay sizin burcunuzda ve 1. evinizde (kimlik, fiziksel görünüm, kişisel başlangıçlar) gerçekleşiyor. Hayatınızla ilgili yepyeni başlangıçlar yapmak, imajınızı yenilemek ve kişisel hedeflerinize odaklanmak için çok güçlü bir enerji var. Yeni ayın “Şironyen” olması (Şiron, yaralı şifacı ile kavuşumda), bu başlangıçların bir iyileşme süreciyle birlikte geleceğini gösteriyor. Kimliğinizle, kendinizi ortaya koyma biçiminizle veya bağımsızlığınızla ilgili eski yaraları fark edip iyileştirme fırsatı bulacaksınız.
BOĞA VE YÜKSELEN BOĞA
Bu yeni ay, sizin için derin bir içe dönüş ve şifalanma sürecinizin başlangıcı demek. Haritanızın en gizli alanında gerçekleşen bu yeni ay, bilinçaltınızdaki korkularla, geçmişten gelen yaralarla veya kendinizi sabote ettiğiniz kalıplarla yüzleşmek için size bir kapı aralıyor.
İKİZLER VE YÜKSELEN İKİZLER
17 Nisan’da Koç burcunda yaşanacak Şironyen yeni ay ise sosyal çevreniz, arkadaş gruplarınız ve gelecek hayallerinizle ilgili alanda şifalandırıcı bir yeni başlangıç vadediyor. Şiron’un etkisiyle, geçmişte arkadaşlık ilişkilerinde yaşadığınız yaraları sarmak, sizi inciten sosyal çevrelerden uzaklaşmak ve daha size iyi gelen, otantik bağlar kurmak için bir adım atabilirsiniz. Geleceğe yönelik umutlarınızı ve hayallerinizi, geçmişin güvensizliklerinden arındırarak yeniden yapılandırmak için güçlü bir fırsat sunuluyor.