Dinçer Güner yorumladı: 17 Nisan'da Koç burcunda gerçekleşecek Şironyen yeni ayın tüm burçlara etkisi

KOÇ VE YÜKSELEN KOÇ



Bu dönem, yükselen Koç olarak sizin için yılın en önemli zamanlarından biri. Yeni ay sizin burcunuzda ve 1. evinizde (kimlik, fiziksel görünüm, kişisel başlangıçlar) gerçekleşiyor. Hayatınızla ilgili yepyeni başlangıçlar yapmak, imajınızı yenilemek ve kişisel hedeflerinize odaklanmak için çok güçlü bir enerji var. Yeni ayın “Şironyen” olması (Şiron, yaralı şifacı ile kavuşumda), bu başlangıçların bir iyileşme süreciyle birlikte geleceğini gösteriyor. Kimliğinizle, kendinizi ortaya koyma biçiminizle veya bağımsızlığınızla ilgili eski yaraları fark edip iyileştirme fırsatı bulacaksınız.