Dinçer Güner yorumladı: 19 Mart Balık burcundaki Yeni Ay hangi burcu nasıl etkiliyor?

BOĞA VE YÜKSELEN BOĞA



19 Mart’ta Balık burcunda, sizin sosyal çevreniz, arkadaşlıklarınız ve gelecek hayallerinizle ilgili olan 11. evinizde bir yeni ay doğacak. Bu, yeni bir sosyal çevreye girmek, yeni arkadaşlar edinmek veya geleceğe dair umutlarınızı ve hayallerinizi tazelemek için harika bir fırsat sunuyor. Daha ruhsal, sanatsal ve fedakar kişilerin olduğu gruplar ilginizi çekebilir.