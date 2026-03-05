Dinçer Güner yorumladı: 19 Mart Balık burcundaki Yeni Ay hangi burcu nasıl etkiliyor?
19 Mart'ta Balık burcunda gerçekleşecek Yeni Ay hayatımızı nasıl şekillendireceğini mercek altına alan Dinçer Güner, bu astrolojik gelişmeyi 12 burç için ayrı ayrı yorumladı.
Astrolog Dinçer Güner, Burcuna Bak Geleceğini Oku: Astroloji Dergisi'nde 2026 öngörülerini paylaştı....
Dinçer Güner, 19 Mart'ta Balık burcunda gerçekleşecek yeni ayın astrolojik yansımalarını değerlendirdi. Hem kişisel hem de toplumsal düzeyde uygulanabilir bir yol haritası sunmayı amaçlayan Güner, bu gökyüzü hareketinin etkilerini tüm burçlar için tek tek ele aldı.
İşte bu gelişmenin 12 burç üzerindeki etkileri...
KOÇ VE YÜKSELEN KOÇ
Bu yeni ay, sizin 12. evinizde (bilinçaltı, ruhsal çalışmalar, izolasyon, gizli konular) gerçekleşiyor. Bilinçaltınızdaki korkularla yüzleşmek, terapiye başlamak, meditasyon gibi ruhsal pratiklere yönelmek veya size hizmet etmeyen alışkanlıkları bırakmak için harika bir zamandır. Bu dönemi, yeni başlangıçlara hazırlanmak için enerjinizi topladığınız bir dinlenme ve hazırlık süreci olarak düşünebilirsiniz.
BOĞA VE YÜKSELEN BOĞA
19 Mart’ta Balık burcunda, sizin sosyal çevreniz, arkadaşlıklarınız ve gelecek hayallerinizle ilgili olan 11. evinizde bir yeni ay doğacak. Bu, yeni bir sosyal çevreye girmek, yeni arkadaşlar edinmek veya geleceğe dair umutlarınızı ve hayallerinizi tazelemek için harika bir fırsat sunuyor. Daha ruhsal, sanatsal ve fedakar kişilerin olduğu gruplar ilginizi çekebilir.
İKİZLER VE YÜKSELEN İKİZLER
19 Mart’ta Balık burcunda gerçekleşecek yeni ay, kariyeriniz, toplumsal statünüz ve hedeflerinizle ilgili yepyeni bir başlangıç yapma imkanı sunacak. Yeni bir iş teklifi alabilir, terfi edebilir veya kariyerinizde yeni bir yön çizebilirsiniz. Bu yeni başlangıç, daha yaratıcı, sezgisel ve fedakarlık gerektiren bir yola girmenize işaret edebilir.