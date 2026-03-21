Dinçer Güner Yorumladı: 29 Mart'ta gerçekleşecek Satürn ile Plüton'un 60 derecelik buluşması ve tüm burçlara etkisi
29 Mart'ta gerçekleşecek Satürn-Plüton 60 derecelik açısının hayatımızı nasıl şekillendireceğini mercek altına alan Dinçer Güner, bu kritik gelişmeyi 12 burç için ayrı ayrı yorumladı. İşte detaylar...
Ünlü astrolog Dinçer Güner, 29 Mart'ta gerçekleşecek Satürn ile Plüton arasındaki 60 derecelik açının astrolojik yansımalarını değerlendirdi. Hem kişisel hem de toplumsal düzeyde uygulanabilir bir yol haritası sunmayı amaçlayan Güner, bu gökyüzü hareketinin etkilerini tüm burçlar için tek tek ele aldı.
İşte bu Plüton ile Satürn arasındaki bu uyumlu açının 12 burç üzerindeki etkisi...
KOÇ VE YÜKSELEN KOÇ
29 Mart'ta yaşanacak Satürn ile Plüton arasındaki 60 derecelik açı, kişisel sorumluluklarınız ile toplumsal dönüşüm arasındaki destekleyici bağlantıyı gösterir. 1. evinizdeki Satürn (kişisel disiplin ve yeni kimlik inşası) ile 11. evinizdeki (sosyal çevre, arkadaşlar, gelecek hedefleri) Plüton (köklü dönüşüm) arasında bir fırsat köprüsü kurulur. Bu dönemde, kişisel olarak üstlendiğiniz sorumluluklar, dahil olduğunuz gruplar veya toplumsal hedefler üzerinde güçlü ve dönüştürücü bir etki yaratmanıza olanak tanır.
BOĞA VE YÜKSELEN BOĞA
29 Mart'ta, 12. evinizdeki Satürn ile 10. evinizdeki Plüton arasında destekleyici 60 derecelik açı kesinleşecek. Bu, kariyerinizdeki köklü dönüşüm ve güçlenme süreci ile bilinçaltınızda yaptığınız ruhsal çalışmalar ve edindiğiniz disiplin arasında bir köprü kuruyor. Gizli ve tek başınıza yürüttüğünüz çalışmalar, kariyer hedeflerinize ulaşmanız için size sağlam bir zemin ve fırsatlar sunacak. Arka planda sabırla inşa ettiğiniz şeyler, toplum önündeki gücünüzü artıracak.
İKİZLER VE YÜKSELEN İKİZLER
29 Mart’ta, arkadaşlıklar ve hedefler alanınızdaki Satürn ile hayat felsefesi ve inançlar alanınızdaki Plüton arasında olumlu bir etkileşim kesinleşecek. Bu güçlü açı, geleceğe yönelik kurduğunuz planların ve sosyal çevrenizin, değişen ve dönüşen hayat felsefeniz tarafından destekleneceğini gösteriyor.