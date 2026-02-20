Dinçer Güner yorumladı: 3 Mart Başak burcundaki Ay tutulması hangi burcu nasıl etkiliyor?

3 Mart'ta Başak burcunda gerçekleşecek Ay tutulmasının hayatımızı nasıl şekillendireceğini mercek altına alan Dinçer Güner, bu astrolojik gelişmeyi 12 burç için ayrı ayrı yorumladı.

Elele Online

Elele Online
1 / 13
Dinçer Güner yorumladı: 3 Mart Başak burcundaki Ay tutulması hangi burcu nasıl etkiliyor? - Resim : 1

Ünlü astrolog Dinçer Güner, 3 Mart tarihinde Başak burcunda meydana gelecek Ay tutulmasının astrolojik etkilerini mercek altına aldı. Hem bireysel hem de kolektif düzlemde pratik ve eyleme dökülebilir bir rehberlik sunmayı hedefleyen Güner, bu gökyüzü olayının yansımalarını her burç için ayrı ayrı değerlendirdi.

İşte bu tutulmanın 12 burç üzerindeki etkileri...

2 / 13
Dinçer Güner yorumladı: 3 Mart Başak burcundaki Ay tutulması hangi burcu nasıl etkiliyor? - Resim : 2

KOÇ VE YÜKSELEN KOÇ

Bu Ay tutulması sizin 6. evinizde (günlük rutinler, iş hayatı, çalışma  arkadaşları, sağlık ve hizmet) meydana geliyor. Ay tutulmaları tamamlanma ve sonuçlanma enerjisi taşır. İş hayatınızda bir  dönemin sonuna gelebilirsiniz; bir proje  tamamlanabilir veya iş değişikliği gündeme  gelebilir. Aynı zamanda, bu tutulma  sağlığınıza ve günlük alışkanlıklarınıza  dikkat çekiyor. Size hizmet etmeyen rutinleri bırakmak, diyete başlamak veya bir sağlık kontrolünden geçmek için önemli bir dönem. 

3 / 13
Dinçer Güner yorumladı: 3 Mart Başak burcundaki Ay tutulması hangi burcu nasıl etkiliyor? - Resim : 3

BOĞA VE YÜKSELEN BOĞA

Bu tutulma sizin 5. evinizde, yani aşk, çocuklar, yaratıcılık, hobiler ve hayattan keyif aldığınız alanlarda meydana gelecek. Bu, bir aşk ilişkisinin duygusal bir  sonlanma veya dönüşüm yaşayabileceğini, bir hobinizin artık size keyif vermediğini fark edebileceğinizi veya yaratıcı bir  projenizin sonuna geldiğinizi gösterebilir.  Çocuklarınızla ilgili de duygusal ve kadersel  bir gündem ortaya çıkabilir. 
 

4 / 13
Dinçer Güner yorumladı: 3 Mart Başak burcundaki Ay tutulması hangi burcu nasıl etkiliyor? - Resim : 4

İKİZLER VE YÜKSELEN İKİZLER

Mart ayına geldiğimizde ise 3 Mart’taki Başak burcundaki Ay tutulması, ev, aile, 
yuva ve köklerinizle ilgili alanda duygusal bir final veya sonuçlanma getirecek. Bir taşınma, ev satışı veya alımı, tadilat gibi bir sürecin sonuna gelebilirsiniz. Aile içindeki bir mesele netliğe kavuşabilir veya ebeveynlerinizle ilgili önemli bir gelişme yaşanabilir. Bu tutulma, hayatınızın temelini oluşturan bu alanda bir 
temizlik ve arınma enerjisi taşıyor. 19 Mart’ta Balık burcunda gerçekleşecek 
yeni ay, kariyeriniz, toplumsal statünüz ve hedeflerinizle ilgili yepyeni bir başlangıç yapma imkanı sunacak. Yeni bir iş teklifi alabilir, terfi edebilir veya kariyerinizde yeni bir yön çizebilirsiniz. Bu yeni başlangıç, daha yaratıcı, sezgisel ve fedakarlık gerektiren bir yola girmenize işaret edebilir. 