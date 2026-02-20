Dinçer Güner yorumladı: 3 Mart Başak burcundaki Ay tutulması hangi burcu nasıl etkiliyor?
3 Mart'ta Başak burcunda gerçekleşecek Ay tutulmasının hayatımızı nasıl şekillendireceğini mercek altına alan Dinçer Güner, bu astrolojik gelişmeyi 12 burç için ayrı ayrı yorumladı.
Ünlü astrolog Dinçer Güner, 3 Mart tarihinde Başak burcunda meydana gelecek Ay tutulmasının astrolojik etkilerini mercek altına aldı. Hem bireysel hem de kolektif düzlemde pratik ve eyleme dökülebilir bir rehberlik sunmayı hedefleyen Güner, bu gökyüzü olayının yansımalarını her burç için ayrı ayrı değerlendirdi.
İşte bu tutulmanın 12 burç üzerindeki etkileri...
KOÇ VE YÜKSELEN KOÇ
Bu Ay tutulması sizin 6. evinizde (günlük rutinler, iş hayatı, çalışma arkadaşları, sağlık ve hizmet) meydana geliyor. Ay tutulmaları tamamlanma ve sonuçlanma enerjisi taşır. İş hayatınızda bir dönemin sonuna gelebilirsiniz; bir proje tamamlanabilir veya iş değişikliği gündeme gelebilir. Aynı zamanda, bu tutulma sağlığınıza ve günlük alışkanlıklarınıza dikkat çekiyor. Size hizmet etmeyen rutinleri bırakmak, diyete başlamak veya bir sağlık kontrolünden geçmek için önemli bir dönem.
BOĞA VE YÜKSELEN BOĞA
Bu tutulma sizin 5. evinizde, yani aşk, çocuklar, yaratıcılık, hobiler ve hayattan keyif aldığınız alanlarda meydana gelecek. Bu, bir aşk ilişkisinin duygusal bir sonlanma veya dönüşüm yaşayabileceğini, bir hobinizin artık size keyif vermediğini fark edebileceğinizi veya yaratıcı bir projenizin sonuna geldiğinizi gösterebilir. Çocuklarınızla ilgili de duygusal ve kadersel bir gündem ortaya çıkabilir.
İKİZLER VE YÜKSELEN İKİZLER
Mart ayına geldiğimizde ise 3 Mart’taki Başak burcundaki Ay tutulması, ev, aile,
yuva ve köklerinizle ilgili alanda duygusal bir final veya sonuçlanma getirecek. Bir taşınma, ev satışı veya alımı, tadilat gibi bir sürecin sonuna gelebilirsiniz. Aile içindeki bir mesele netliğe kavuşabilir veya ebeveynlerinizle ilgili önemli bir gelişme yaşanabilir. Bu tutulma, hayatınızın temelini oluşturan bu alanda bir
temizlik ve arınma enerjisi taşıyor. 19 Mart’ta Balık burcunda gerçekleşecek
yeni ay, kariyeriniz, toplumsal statünüz ve hedeflerinizle ilgili yepyeni bir başlangıç yapma imkanı sunacak. Yeni bir iş teklifi alabilir, terfi edebilir veya kariyerinizde yeni bir yön çizebilirsiniz. Bu yeni başlangıç, daha yaratıcı, sezgisel ve fedakarlık gerektiren bir yola girmenize işaret edebilir.