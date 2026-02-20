Dinçer Güner yorumladı: 3 Mart Başak burcundaki Ay tutulması hangi burcu nasıl etkiliyor?

İKİZLER VE YÜKSELEN İKİZLER



Mart ayına geldiğimizde ise 3 Mart’taki Başak burcundaki Ay tutulması, ev, aile,

yuva ve köklerinizle ilgili alanda duygusal bir final veya sonuçlanma getirecek. Bir taşınma, ev satışı veya alımı, tadilat gibi bir sürecin sonuna gelebilirsiniz. Aile içindeki bir mesele netliğe kavuşabilir veya ebeveynlerinizle ilgili önemli bir gelişme yaşanabilir. Bu tutulma, hayatınızın temelini oluşturan bu alanda bir

temizlik ve arınma enerjisi taşıyor. 19 Mart’ta Balık burcunda gerçekleşecek

yeni ay, kariyeriniz, toplumsal statünüz ve hedeflerinizle ilgili yepyeni bir başlangıç yapma imkanı sunacak. Yeni bir iş teklifi alabilir, terfi edebilir veya kariyerinizde yeni bir yön çizebilirsiniz. Bu yeni başlangıç, daha yaratıcı, sezgisel ve fedakarlık gerektiren bir yola girmenize işaret edebilir.

