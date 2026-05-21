Dinçer Güner yorumladı: 31 Mayıs'ta gerçekleşecek Yay burcundaki Dolunay'ın etkileri
Ünlü astrolog Dinçer Güner, 31 Mayıs 2026’da gerçekleşecek Yay burcundaki Dolunay'ın etkilerini değerlendirdi. İşte bu güçlü gökyüzü olayının hayatımıza yansımaları ve 12 burç üzerindeki kritik etkileri...
Astrolog Dinçer Güner, Burcuna Bak Geleceğini Oku: Astroloji Dergisi'nde 2026 öngörülerini paylaştı....
31 Mayıs 2026’da gerçekleşecek Yay burcundaki Dolunay'ın 12 burç için etkileri...
KOÇ VE YÜKSELEN KOÇ
9. evinizde (uzak seyahatler, yüksek öğrenim, inançlar, hukuksal konular) gerçekleşen bu dolunay, vizyonunuzu genişleten konularda bir sonucu işaret ediyor. Bir eğitimi tamamlayabilir veya hukuksal bir sürecin sonuna gelebilirsiniz. Dolunayın, burcunuzdaki Satürn’den aldığı destekleyici üçgen açı, bu süreçlerin sonucunun sağlam, kalıcı ve yapılandırıcı olacağını gösteriyor. Kişisel disiplininiz ve sorumluluk almanız, hedeflerinize ulaşmanızı destekliyor.
BOĞA VE YÜKSELEN BOĞA
31 Mayıs’ta Yay burcunda, sizin 8. evinizde (ortak paralar, krediler, borçlar, miras, eşin parası, derin duygusal bağlar) bir dolunay gerçekleşecek. Bu, finansal bir konunun, özellikle de başkalarıyla paylaştığınız kaynaklarla ilgili bir meselenin netliğe kavuştuğu bir zamanı işaret ediyor. Bir borç bitebilir, bir kredi onaylanabilir veya ortak bir bütçeyle ilgili bir durum sonuca bağlanabilir.
İKİZLER VE YÜKSELEN İKİZLER
31 Mayıs’ta Yay burcunda yaşanacak dolunay ise ikili ilişkiler, evlilik, ortaklıklar ve açık düşmanlıklar alanınızı aydınlatacak. Partnerinizle olan ilişkinizde önemli bir dönemeç yaşanabilir, bir ortaklıkta karar aşamasına gelinebilir veya bir süredir devam eden bir anlaşmazlık net bir sonuca bağlanabilir. Bu dolunayın güzel tarafı, Koç burcundaki Satürn’den destekleyici bir üçgen açı alması. İlişkilerinizde alacağınız kararlar veya yaşayacağınız gelişmeler, sosyal çevreniz ve gelecek hedefleriniz tarafından desteklenecek.