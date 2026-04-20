Dinçer Güner yorumladı: Uranüs’ün, 26 Nisan’da İkizler burcuna geçişi ve 2033 yılına kadar seyahati

İKİZLER VE YÜKSELEN İKİZLER



Bu dönem, zihinsel dünyanızda devrim niteliğinde değişiklikler getirebilir. Yeni ve yaratıcı fikirlerle dolup taşabilirsiniz. Bu dönemde merakınızı beslemek ve yeni şeyler öğrenmek için güçlü bir istek duyacaksınız. Kendinizi daha özgür ve bağımsız hissetmeye başlayacaksınız. Belki de uzun zamandır baskı altında hissettiğiniz konulardan kurtulmak isteyeceksiniz. “Ben kimim?” ve “Gerçekten ne istiyorum?” sorularına cevap ararken, radikal değişiklikler yapmaya hazır olacaksınız.



Bu dönemde, kişisel tarzınızda ve görünüşünüzde ani değişiklikler yapma isteği duyabilirsiniz. Saç stilinizi değiştirmek, gardırobunuzu yenilemek veya dövme yaptırmak gibi sıra dışı adımlar atabilirsiniz. Kendinizi yeniden keşfetmek ve dışa vurmak için cesurca hareket edeceksiniz. Bu geçiş aynı zamanda iletişim tarzınızı da dönüştürebilir. Daha açık, özgür ve yenilikçi bir şekilde kendinizi ifade etme ihtiyacı hissedebilirsiniz. Sosyal medyada, blog, dijital konularda veya diğer iletişim kanallarında daha aktif olabilir ve dikkat çekici projelere imza atabilirsiniz. Yaratıcı yazılarınız ve sıra dışı fikirlerinizle çevrenizdekileri şaşırtmanız mümkün.