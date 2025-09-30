7 Ekim'deki Koç Burcu Dolunayı'nın burçlara etkisi
Ekim ayının gökyüzündeki en büyük olayı geliyor: Koç Burcu Dolunayı! Cesaretin ve bireyselliğin en üst seviyeye çıkacağı bu aydınlanma döneminde, hızlı kararlar ve atılımlar kaçınılmaz olacak. Ancak dikkat! Bu ateşli enerji, sabırsızlık ve gerilim riskini de beraberinde getiriyor. İşte 7 Ekim 2025'te gerçekleşecek bu dolunayın tarihi, saati ve burçlar üzerindeki etkileri...
Yılın en enerjik ve dönüştürücü dolunaylarından biri geliyor: 7 Ekim'de Koç burcunda gerçekleşecek olan Dolunay. Koç burcu, Zodyak'ın ilk burcu olarak benliği, cesareti, başlangıçları ve eylemi temsil ederken, Dolunay ise aydınlanma, doruk noktası ve sonuçlanma enerjisini beraberinde getirir. Bu Dolunay, Terazi (ilişkiler ve denge) aksında gerçekleşeceği için, hepimizi şu iki temel soruyu sormaya zorlayacak: "Ben kimim?" ve "Başkalarıyla kurduğum ilişkilerde ne kadar dengeliyim?"
İşte bu güçlü Dolunay'ın 12 burç üzerindeki ana etkileri ve getireceği farkındalıklar...
Koç ve Terazi: Ben ve Biz
Bu dolunay, Koç-Terazi aksında tam bir denge sınavıdır.
Koç: Hayatınızın, kişisel hedeflerinizin, imajınızın ve benliğinizin en çok aydınlanacağı dönem. Bu Dolunay size "Artık neyi başlatmalısın?" sorusunu soruyor. İlişkilerinizdeki baskı veya kısıtlamalar bu dönemde görünür hale gelebilir. Kendiniz için harekete geçme cesareti bulacaksınız.
Terazi: İlişkiler, ortaklıklar ve ikili anlaşmalar evinizde gerçekleşen bu aydınlanma, ilişkilerinizde bir doruk noktasına ulaştığınızı gösteriyor. Bir ortaklık bitebilir, evlilik teklifi gelebilir ya da mevcut bir ilişkinin dengesi netleşebilir. Başkaları uğruna kendinizden ne kadar ödün verdiğinizi fark edeceksiniz.
Boğa, Başak, Oğlak: Toprak Grubu (Maddi ve Pratik Konular)
Toprak grubu burçları için bu Dolunay, içsel düzeni sağlama ve görünmeyen alanları temizleme fırsatı sunuyor.
Boğa: 12. evinizdeki bu Dolunay, bilinçaltı, sırlar ve ruh sağlığınızla ilgili konuları aydınlatıyor. Gizli düşmanlıklar veya kendinize sakladığınız korkular gün yüzüne çıkabilir. Dinlenmeye ve toksik bağları koparmaya odaklanın.
Başak: Ortak kaynaklar, borçlar, krediler ve derin duygusal paylaşımlar evinizde büyük bir final yaşanıyor. Bir borcun kapanması, kredi sonucunun gelmesi ya da biriyle olan duygusal bağımlılığınızın netleşmesi mümkündür. Finansal ortaklıklarınızı yeniden düzenleyin.
Oğlak: Ev, aile, yuva ve duygusal kökler evinizde güçlü bir aydınlanma yaşanacak. Ev değişikliği, aile içinde önemli bir karar ya da kariyerinizle ev hayatınız arasındaki dengesizliğin giderilmesi gündeme gelebilir.