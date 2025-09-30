7 Ekim'deki Koç Burcu Dolunayı'nın burçlara etkisi

Koç ve Terazi: Ben ve Biz

Bu dolunay, Koç-Terazi aksında tam bir denge sınavıdır.

Koç: Hayatınızın, kişisel hedeflerinizin, imajınızın ve benliğinizin en çok aydınlanacağı dönem. Bu Dolunay size "Artık neyi başlatmalısın?" sorusunu soruyor. İlişkilerinizdeki baskı veya kısıtlamalar bu dönemde görünür hale gelebilir. Kendiniz için harekete geçme cesareti bulacaksınız.

Terazi: İlişkiler, ortaklıklar ve ikili anlaşmalar evinizde gerçekleşen bu aydınlanma, ilişkilerinizde bir doruk noktasına ulaştığınızı gösteriyor. Bir ortaklık bitebilir, evlilik teklifi gelebilir ya da mevcut bir ilişkinin dengesi netleşebilir. Başkaları uğruna kendinizden ne kadar ödün verdiğinizi fark edeceksiniz.