Dünyanın ucunda nadir buluşma: Antarktika’da halkalı tutulma heyecanı
Gökbilim meraklılarının heyecanla beklediği 2026'nın ilk önemli gökyüzü olayı 17 Şubat'ta gerçekleşiyor: Antarktika semalarında oluşacak büyüleyici 'ateş çemberi' tutulması hakkında bilmeniz gereken tüm detaylar.
Gökbilim meraklıları için 2026 takviminin ilk büyük gökyüzü olayı olan halkalı Güneş tutulması, 17 Şubat Salı günü Antarktika’nın buzla kaplı coğrafyasını bir 'ateş çemberi' ile aydınlatmaya hazırlanıyor.
Ay'ın, Dünya'ya olan uzaklığı nedeniyle Güneş'i tamamen örtemediği bu nadir doğa olayında, Güneş'in dış kenarları ince bir yüzük formu alarak büyüleyici bir manzara sunacak.
GÖZLEM ALANLARI: KİMLER GÖRECEK?
Tutulmanın tam halka formu, yalnızca Antarktika kıtası üzerindeki belirli bir alandan izlenebilecek. Ancak bu görsel şölen kıtayla sınırlı kalmıyor:
Güney Amerika: Şili ve Arjantin’in uç noktaları, tutulmayı kısmi olarak deneyimleyecek.
Afrika: Kıtanın güneydoğu bölgeleri, Güneş'in bir kısmının örtüldüğü o karakteristik görüntüye tanıklık edebilecek.
YABAN HAYATI İÇİN SIRA DIŞI BİR AN
Astrofizikçi Emily Rice, bu etkileyici hizalanmanın, Ay ve Güneş'in gökyüzündeki görünür boyutlarının şaşırtıcı uyumu sayesinde gerçekleştiğini vurguluyor. Lowell Gözlemevi’nden astronom Joe Llama ise bu olayın, özellikle Antarktika'daki araştırma istasyonları ve bölgedeki yaban hayatı için sıra dışı bir an olacağını belirtiyor.
GÜVENLİ İZLEME REHBERİ
Uzmanlar, Güneş'in büyük bir kısmı kapansa dahi çıplak gözle bakmanın kalıcı hasarlara yol açabileceği konusunda hemfikir. Güvenli bir gözlem için mutlaka ISO 12312-2 sertifikalı tutulma gözlükleri kullanılmalı. Sıradan güneş gözlükleri, dürbünler veya teleskoplar (filtresiz ise) yeterli koruma sağlamaz.
