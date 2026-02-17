Dünyanın ucunda nadir buluşma: Antarktika’da halkalı tutulma heyecanı

GÜVENLİ İZLEME REHBERİ



Uzmanlar, Güneş'in büyük bir kısmı kapansa dahi çıplak gözle bakmanın kalıcı hasarlara yol açabileceği konusunda hemfikir. Güvenli bir gözlem için mutlaka ISO 12312-2 sertifikalı tutulma gözlükleri kullanılmalı. Sıradan güneş gözlükleri, dürbünler veya teleskoplar (filtresiz ise) yeterli koruma sağlamaz.



