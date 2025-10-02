Ekim ayı astroloji meraklılarına şölen sunuyor: Orionid meteor yağmurundan Hasat ayına 9 olay

Süper Hasat Dolunayı (7 Ekim)

Ekim ayının en görkemli olayı! Bu yılki Hasat Dolunayı (Sonbahar Ekinoksu'na en yakın dolunay), aynı zamanda Süper Ay olarak gerçekleşecek. Ay, Dünya'ya en yakın konumda olduğu için normalden yaklaşık %7 daha büyük ve %15 daha parlak görünecek. Ayın doğuş anındaki turuncu-altın rengi manzarayı kaçırmayın.