Ekim ayı astroloji meraklılarına şölen sunuyor: Orionid meteor yağmurundan Hasat ayına 9 olay
Ekim ayı, gökyüzünde adeta büyük bir prodüksiyon sunuyor. Bu ay; hasat döneminin en parlak Dolunay'ı, Halley Kuyruklu Yıldızı'nın hediyesi olan Orionid Meteor Yağmuru ve Merkür'ün de dahil olduğu sıra dışı gezegen dizilimleri yaşanacak. Gökyüzü meraklılarının takvimlerinde işaretlemesi gereken, dolu dolu bir ay başlıyor!
Sonbahar rüzgarlarının başladığı Ekim ayı, gökyüzü meraklıları için adeta bir görsel şölen anlamına geliyor. Hava sıcaklıklarının düşmesiyle artan berrak geceler, yılın en önemli astronomi olaylarına sahne olacak.
Satürn Ay'a Yakın Konumda (5-6 Ekim)
Halkalı gezegen Satürn, dolunaya yakın bir evredeki parlak Ay ile gökyüzünde yakınlaşacak. Çıplak gözle veya küçük bir dürbünle bile bu iki gök cisminin birbirine yakın duruşunu gözlemlemek mümkün olacak.
Süper Hasat Dolunayı (7 Ekim)
Ekim ayının en görkemli olayı! Bu yılki Hasat Dolunayı (Sonbahar Ekinoksu'na en yakın dolunay), aynı zamanda Süper Ay olarak gerçekleşecek. Ay, Dünya'ya en yakın konumda olduğu için normalden yaklaşık %7 daha büyük ve %15 daha parlak görünecek. Ayın doğuş anındaki turuncu-altın rengi manzarayı kaçırmayın.
Draconid Meteor Yağmuru (8-9 Ekim)
Ayın başında gerçekleşen bu meteor yağmuru, genellikle saatte 5 civarında meteor sunar. Ancak şanslı bir yılda sürpriz bir patlama yaşayabilir. Bu yılki Süper Ay parlaklığı gözlemi bir miktar zorlaştırabilir.