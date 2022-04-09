En dürüst burç hangisi? İşte en dürüst burçtan en yalan söylemeye meyilli burç sıralaması
Bazen beyaz yalanlar güzeldir fakat bazı burçlar var ki onlar için yalan söylemek hayatlarının bir parçası. Peki hangi burç en dürüst burçtur hangileri aldatabilir? Burçların yalan söyleme oranına göre en dürüst burçtan en yalan söyleyen burca göre sıraladık...
Dürüstlük her zaman en iyi politikadır değil mi? Hangi burçta doğmuş olursanız olun, her zaman düşündüğünüz kadar dürüst ve saf gerçeğe açık olmayabilirsiniz. Araştırmalara göre, insanların %60’ının aslında en az 10 dakikada bir yalan söylediği tespit edilmiştir. Yalanlar, söylemesi cazip olsa da onları kullanmak kontrolden çıkabilecek tehlikeli bir şeydir. Bazı burçlar diğerlerinden daha fazla veya daha az dürüst ve güvenilir olma eğiliminde olurlar. Kim olduğunuz yalnızca Güneş burcunuzdan daha fazlasına bağlı olsa da bazı genel kalıplar ve davranışlar mevcuttur. İşte en dürüst burçtan en az dürüst olanına doğru sıralama:
1-Yay (22 Kasım- 21 Aralık)
Yay, en dürüst burçtur. Çevrelerindeki insanlara karşı açık ve dürüsttürler hatta çok fazla dürüsttürler. Bu sebeple karşı taraftan da aynı şeyi beklerler. Aldatmaya hiç tahammülleri yoktur ve kendilerine yalan söylendiğinde anında anlarlar. Yayların gözünde, yalan söylemek büyük bir hakarettir bu yüzden her zaman doğruyu söylerler. Bazen gereksiz dürüstlükleri başlarına dert olabilir...
2- Koç (21 Mart- 19 Nisan)
Koçlar biraz sert olabilirler fakat inanılmaz derecede güvenilirlerdir. Koçlar size bir şeyi sormadan genellikle kendinizi onlara bir şeyler anlatırken bulursunuz. Çünkü Koçlar gerçekleri olduğu gibi söylerler ve siz de bunu bilirsiniz.
3- Aslan (23 Temmuz- 22 Ağustos)
Bir Aslan hiçbir şeyden çekinmez, korkmaz ‘gerçeği söylemekten’ bile... Aşırı dürüst cevapları yüzünden soruları sormamış olmayı dilersiniz. Aslanlar, sürekli doğruyu söylemelerinden büyük gurur duyarlar ve savundukları bu imajları yalan söylemekten çok daha önemlidir.