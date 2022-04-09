En dürüst burç hangisi? İşte en dürüst burçtan en yalan söylemeye meyilli burç sıralaması

Dürüstlük her zaman en iyi politikadır değil mi? Hangi burçta doğmuş olursanız olun, her zaman düşündüğünüz kadar dürüst ve saf gerçeğe açık olmayabilirsiniz. Araştırmalara göre, insanların %60’ının aslında en az 10 dakikada bir yalan söylediği tespit edilmiştir. Yalanlar, söylemesi cazip olsa da onları kullanmak kontrolden çıkabilecek tehlikeli bir şeydir. Bazı burçlar diğerlerinden daha fazla veya daha az dürüst ve güvenilir olma eğiliminde olurlar. Kim olduğunuz yalnızca Güneş burcunuzdan daha fazlasına bağlı olsa da bazı genel kalıplar ve davranışlar mevcuttur. İşte en dürüst burçtan en az dürüst olanına doğru sıralama: