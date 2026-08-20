Eylül ayında aşkı bulacak burçlar hangileri? Eylül'de hangi burçlar aşkı bulacak?
Eylül 2026, gökyüzünde Venüs’ün uyumlu açıları ve Başak-Terazi aksındaki güçlü gezegen geçişleriyle birlikte ikili ilişkilerde romantizmi ve kalıcılığı ön plana çıkarıyor. Yaz aylarının getirdiği belirsizlikler yerini daha somut ve güven veren adımlara bırakırken, özellikle belirli burçlar için aşk kapıyı beklenmedik anlarda çalabilir. Peki, Eylül ayında hangi burçlar aşkı bulacak?
İşte Eylül 2026’da kalbini yeni bir aşka açmaya hazırlanan ve romantizm rüzgarını en güçlü şekilde arkasına alacak şanslı burçlar...
1. Terazi (23 Eylül - 22 Ekim)
Eylül ayının ikinci yarısından itibaren Güneş ve yönetici gezegeniniz Venüs’ün burcunuza geçiş yapmasıyla adeta ışıldıyorsunuz.
Aşk Tablosu: Çekim gücünüzün ve cazibenizin zirveye çıktığı bir dönem. Sosyal ortamlarda, davetlerde veya yeni başlayacağınız bir hobide tüm gözler üzerinizde olacak. Eylül ayında tanışacağınız kişiyle aranızda hem duygusal hem de zihinsel anlamda güçlü bir uyum yakalamanız son derece olası.
2. Boğa (20 Nisan - 20 Mayıs)
Yönetici gezegeniniz Venüs’ün sunduğu toprak elementi desteği, aşk hayatınızda aradığınız o huzurlu ve güvenli limanı ayağınıza getiriyor.
Aşk Tablosu: Geçici heyecanlar yerine uzun soluklu, ciddiyete evrilebilecek bir ilişkiye başlama şansınız çok yüksek. Eylül 2026, yalnız Boğalar için ortak arkadaşlar veya iş vasıtasıyla tanışılacak biriyle sağlam temeller atma zamanı olacak.
3. İkizler (21 Mayıs - 20 Haziran)
Aşk ve romantizm evinizde gerçekleşen hareketlilik, Eylül ayında flört trafiğinizi oldukça hızlandırıyor.
Aşk Tablosu: Zihinsel olarak sizi besleyen, iletişimi güçlü ve neşeli biriyle yollarınız kesişebilir. Özellikle seyahatler, eğitim ortamları veya dijital mecralar üzerinden başlayacak bir diyalog, kısa sürede derin ve heyecan verici bir aşka dönüşebilir.