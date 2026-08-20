Eylül ayında aşkı bulacak burçlar hangileri? Eylül'de hangi burçlar aşkı bulacak?

1. Terazi (23 Eylül - 22 Ekim)

Eylül ayının ikinci yarısından itibaren Güneş ve yönetici gezegeniniz Venüs’ün burcunuza geçiş yapmasıyla adeta ışıldıyorsunuz.

Aşk Tablosu: Çekim gücünüzün ve cazibenizin zirveye çıktığı bir dönem. Sosyal ortamlarda, davetlerde veya yeni başlayacağınız bir hobide tüm gözler üzerinizde olacak. Eylül ayında tanışacağınız kişiyle aranızda hem duygusal hem de zihinsel anlamda güçlü bir uyum yakalamanız son derece olası.