Eylül ayının en şanslı 3 burcu belli oldu

3. Oğlak (22 Aralık - 19 Ocak)

Bir diğer toprak grubu burcu olan Oğlaklar için Eylül, kapıların art arda açıldığı bir dönem oluyor. Özellikle vizyon, eğitim, yurt dışı/şehir dışı bağlantılı işler ve hukuki/resmi süreçlerde şans Oğlakların yanında. Kararlılıkları ve disiplinli duruşları sayesinde gökyüzünün sunduğu fırsatları çok hızlı fark edip lehlerine çevirecekler. Aşktan ziyade kariyer ve itibar alanında büyük bir ivme kazanmaları bekleniyor.