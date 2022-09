Gerçek aşkı bulmakta zorlanan 4 burç

Aşk bazıları için mücadele gerektirir bazıları her zaman aşka konar. Aşk konusunda her zaman doğru kararlar verilemeyebilir ancak bazı burçlar var ki onlar her zaman aşktan yana yüzü gülmeyenlerden... Peki hangi burçlar aşktan yana şanssız? İşte gerçek aşkı bulma konusunda her zaman zorlanan 4 burç...

1. KOÇ BURCU

Her zaman yeni şeyler arayan, aslında aşka aşık olan bir burç olarak bilinen Koç, genellikle kısa süreli ilişkilere eğilimlidir. Partnerine uzun süre bağlı kalmak yerine, yeni birinin peşinden koşmak Koç'a ilginç deneyimler ve varlığından bile haberdar olmadıkları aşk dersleri verecektir. Sadece bununla da kalmaz, bu burç, arkadaşlarıyla takılırken bile ilginç olduğunu düşündükleri insanlarla flört etmekten de korkmaz.

2. BOĞA BURCU

Aşkta, Boğanın ilişkiye başlaması ve uzun süre birisine bağlı kalması zor olabilir. Arkadaşlarıyla eğlenmeyi ve sosyalleşmeyi seven bir burç olarak, partneriyle çok fazla zaman geçirmek Boğayı yorgun hissettirebilir. Ayrıca, iş konusunda Boğaların kendini kanıtlamak için her zaman net hedefleri vardır. Bu genellikle Boğanın duygusal ilişkilere bakmasını ve sürdürmesini engeller.

3. İKİZLER BURCU

Özgürlükçü ve keşifçi bir burç olarak İkizler'in uzun vadeli bir ilişkiye bağlı kalması zor olabilir. Bu burcun karşı tarafı sık sık takdir etmesi ancak ardından kısa sürede ayrılmasını sağlayan şey, yeni şeyleri keşfetme ve deneyimleme tutkusudur. İkizler sadece rahat birlikte rahat olduğu; fiziksel, zihinsel ve deneyimsel olarak kendilerini geliştirdiği bir insanla birlikte olacaktır.

4. ASLAN BURCU

Bağımsız ve tutkulu bir burç olan Aslan, takip edilme ve yeni bir arkadaş edinme hissini sever. Yeni bir ilişkiye başlarken Aslan burcu çok heyecanlı olabilir ancak uzun vadeli düşünüldüğünde ilişkinin heyecanı biterse o zaman Aslan burcunu zapt etmek zor olabilir. Bu tarz ilişkilerde Aslan burcu her zaman ayrılmanın bir yolunu bulacaktır.

