Gökyüzünde Çilek Dolunayı alarmı: Etkileri başladı! Hangi burçlar dönüm noktasında?

Çilek Dolunayı’ndan En Çok Etkilenecek Burçlar

Bu dolunay tüm burçları bir şekilde dönüştürecek ancak bazı burçlar var ki, onlar için hayat kartları yeniden dağıtılıyor! İşte dolunayın radarındaki o burçlar:

Yay ve İkizler: "Hayatım Tamamen Değişiyor"

Dolunay aksı bu burçları doğrudan etkilediği için spot ışıkları onların üzerinde.

Yay burçları kişisel imajları, hayattaki duruşları ve ilişkileriyle ilgili çok radikal kararlar alabilir. Kendilerini kısıtlayan ne varsa arkalarında bırakacaklar.

İkizler burçları ise özellikle ikili ilişkiler ve ortaklıklarda bir yol ayrımına gelebilir. Maskeler düşüyor, gerçek dostlar ve düşmanlar netleşiyor.