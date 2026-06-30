Gökyüzünde Çilek Dolunayı alarmı: Etkileri başladı! Hangi burçlar dönüm noktasında?
Gökyüzü yine tüm ihtişamıyla sahnede... Haziran ayının en büyüleyici ve güçlü astrolojik olayı olan Çilek Dolunayı, hayatlarımıza sert ama bir o kadar da şifalı rüzgarlar getirmeye başladı. Adını Kuzey Amerika’da bu dönemde olgunlaşan çileklerden alan bu dolunay, sadece görsel bir şölen sunmakla kalmıyor; hayatlarımızda uzun süredir sürüncemede kalan ne varsa netliğe kavuşturmaya geliyor...
Çilek Dolunayı Bize Ne Anlatıyor?
Astrolojide dolunaylar, birer hasat ve tamamlanma dönemidir. Ekilen tohumların sonuçlarını görme vaktidir. Çilek Dolunayı ise özellikle ilişkiler, kariyer hedefleri ve bastırılmış duygular üzerinde güçlü bir büyüteç etkisi yaratacak. Gizlenen gerçekler açığa çıkabilir, uzun süredir tahammül ettiğiniz durumlar bir anda son bulabilir. Bu dönemde "Artık önüme bakma vakti" demek çok daha kolay olacak.
Çilek Dolunayı’ndan En Çok Etkilenecek Burçlar
Bu dolunay tüm burçları bir şekilde dönüştürecek ancak bazı burçlar var ki, onlar için hayat kartları yeniden dağıtılıyor! İşte dolunayın radarındaki o burçlar:
Yay ve İkizler: "Hayatım Tamamen Değişiyor"
Dolunay aksı bu burçları doğrudan etkilediği için spot ışıkları onların üzerinde.
Yay burçları kişisel imajları, hayattaki duruşları ve ilişkileriyle ilgili çok radikal kararlar alabilir. Kendilerini kısıtlayan ne varsa arkalarında bırakacaklar.
İkizler burçları ise özellikle ikili ilişkiler ve ortaklıklarda bir yol ayrımına gelebilir. Maskeler düşüyor, gerçek dostlar ve düşmanlar netleşiyor.
Başak ve Balık: "Kariyer ve Ev Hayatında Büyük Değişim"
Aksın diğer önemli kahramanları ise Başak ve Balık burçları.
Başak burçları ev, aile ve yerleşim konularında köklü kararların eşiğinde. Taşınma, evlilik veya aile içi bir meselenin çözülmesi gündeme gelebilir.
Balık burçları için ise kariyerde zirve dönemi! Uzun süredir emek verdikleri projelerin meyvesini toplayabilir ya da ani bir iş değişikliğiyle yönlerini tamamen başka bir tarafa çevirebilirler.
Koç ve Terazi: "Finansal ve Sosyal Dönüşüm"
Koç burçları uzak seyahatler, eğitimler ve hukuki süreçlerle ilgili bekledikleri haberleri alabilirler. Hayata bakış açıları esniyor.
Terazi burçları ise yakın çevreleri, kardeşleri ve kısa seyahatleriyle ilgili yoğun bir gündeme sahip olacak. Önemli bir anlaşma veya sözleşme masaya gelebilir.