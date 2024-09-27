Güneş Tutulması ne zaman olacak? Türkiye'den görülecek mi?

2024’ün en önemli astronomik olaylarından biri olan halkalı güneş tutulması uzun soluklu bir süreci başlatıyor. Etkisini her alanda hissedeceğimiz güneş tutulması ve etkilerini Astrolog Dilara Yıldızhan anlatıyor...

HALKALI GÜNEŞ TUTULMASI NE ZAMAN?

2 Ekim’de gerçekleşecek olan halkalı Güneş tutulması İstanbul saatiyle 21:49’da 10 derece Terazi burcunda meydana gelecek.

GÜNEŞ TUTULMASI TÜRKİYE'DEN GÖRÜLECEK Mİ?

Merakla beklenen halkalı güneş tutulması Türkiye'den görülmeyecek. Güney Amerika'da Şili ve Arjantin'in güney kesimlerinde güneş tutulması izlenilebilecek.

2 EKİM GÜNEŞ TUTULMASI VE ETKİLERİ

Bu tutulma, astrolojik açıdan 17 Şubat 2026 tarihine kadar etkisini sürdürecek uzun soluklu bir süreç başlatıyor.



Saros döngüsü 17/144 numaralı bu tutulma, 18 yıllık bir döngünün tamamlanması anlamına geliyor. Bu da Ekim 2005-2006 tarihlerinde yaşanan olayların bir kez daha gündeme gelebileceği ihtimalini doğuruyor. Bu süreçte eski tohumlar gün yüzüne çıkacak ve yeni gelişmelerin kapısı aralanacak.

Vindemiatrix Yıldızının Etkisi ve Venüs’ün Konumu

Tutulma Vindemiatrix yıldızının etkisi altında gerçekleşecek. Bu da aşk, çocuk, sanat, evlilik, ortaklık, hukuk ve adalet gibi konularda yeni başlangıçlara işaret ediyor. Ancak geçmişten gelen bazı olaylar veya kişilerle yeniden karşılaşma ihtimaliniz var. Bu dönem, aile içi tartışmaların ve maddi kaynaklarla ilgili sorunların gündeme gelebileceği bir süreç olabilir. Yine de bu zorlukları aşarak kalıcı ve uzun vadeli gelişmelere imza atmanız mümkün.



Tutulmanın yönetici gezegeni Venüs, Akrep burcunda yer alıyor. Bu yerleşim, ilişkilerin ciddiyet kazanacağına ve uzun vadeli hale geleceğine işaret ediyor. Ayrıca gökyüzünde oluşan su grand trinesi, her ne olursa olsun bu süreçte dört ayak üstüne düşme, korunma ve denge bulma fırsatları sunuyor.

Jüpiter ve Uranüs’ün Etkileri

Yükselenin 15 derece İkizler burcunda olması, iletişim, eğitim ve iş hayatında yenilikler yaşanabileceğini gösteriyor. Jüpiter bu tutulmada ön planda olacak ve özellikle ahlaki kavramlar üzerinde bir yozlaşmanın büyüyebileceği konusunda uyarılar veriyor.



Ayrıca Uranüs’ün Boğa burcundaki etkisi, ilişkilerdeki çıkmazlardan özgürleşme isteği ve güçlü kararlar alma eğilimlerini tetikleyebilir. Bu süreçte hayallerinizin peşinden gitme ve onları somutlaştırma fırsatları doğabilir.

TUTULMANIN İLK ETKİLERİ

Tutulmanın etkilerini 23 Ağustos 2025’te netleşmeye başlayacak. Ancak tutulmanın getirdiği kadersel değişimlerin kesinleşmesi, en geç 21 Ekim 2025’te olacak.

2 EKİM GÜNEŞ TUTULMASININ BURÇLARA ETKİLERİ

Koç: Evlilik, ilişki ve ortaklık gibi konularda yeni başlangıçlar yapabilirsiniz. Aile içi uzlaşmalar zorlu olabilir, ancak finansal fırsatlar kapınızı çalabilir.

Boğa: Çalışma hayatı ve ilişkilerinizde ani değişiklikler yaşayabilirsiniz. Maddi kaynaklarınız korunacak ve ilişkilerinizde şifalanma süreçleri ön planda olacak.

İkizler: Aşk ve sanat gibi konularda yeni adımlar atabilirsiniz. Ancak harcamalarınızı kontrol altında tutmanız önemli.

Yengeç: Aile ve gayrimenkul konularında yeni başlangıçlar olabilir. Yurt dışı ve eğitim alanlarında da kalıcı gelişmeler kapıda.

Aslan: Yakın çevre, eğitim ve seyahat konularında değişimler yaşayabilirsiniz. Ancak sağlık ve gizli düşmanlar konusunda dikkatli olmalısınız.

Başak: Maddi konularda yeni başlangıçlar yapabilirsiniz. Partnerinizle önemli kararlar alabilir ve aşk hayatınızda sürprizlerle karşılaşabilirsiniz.

Terazi: Hayatınıza dair köklü değişimler ve kişisel gelişim adımları atabilirsiniz. Maddi kaynaklarınızda süreklilik olacak.

Akrep: Gizli düşmanlar, sağlık ve bilinçaltı ile ilgili konularda yeni süreçler başlayabilir. Bu dönemde güçlenecek ve yenileneceksiniz.

Yay: Sosyal çevreniz değişebilir ve yeni başlangıçlar yaşayabilirsiniz. Borç ve sağlık konularında dikkatli olunmalı.

Oğlak: İş ve kariyer hayatınızda kalıcı gelişmeler yaşanacak. Aşk ve hobilerinizde sürprizler sizi bekliyor.

Kova: Yurt dışı, eğitim ve hukuk konularında yeni adımlar atabilirsiniz. Kazançlarınızı dikkatli yönetmelisiniz.

Balık: Finans, sağlık ve özel hayatla ilgili konular gündeme gelebilir. Sosyal çevrenizde güçlü değişimler yaşayabilirsiniz.



Bu tutulma, yeni başlangıçlara, hayatımızda köklü değişimlere ve ilişkilerde dönüşümlere işaret ediyor. Gözlerinizi gökyüzüne çevirin; yıldızlar size büyük bir değişim vadediyor.

TÜRKİYE İÇİN 2 EKİM 2024 GÜNEŞ TUTULMASI ETKİLERİ

2 Ekim 2024‘te gerçekleşecek olan Güneş tutulması, Türkiye’nin genel durumu üzerinde de önemli etkiler yaratacak. Yer altı kaynakları, tarım, emlak ve gayrimenkul alanlarında yeni başlangıçlar gündeme gelebilir. Özellikle doğal kaynakların daha verimli kullanımı ve tarım sektöründe yenilikçi adımların atılması muhtemel.



Sağlık sektörü ise bu süreçte ön planda olacak. Yeni sağlık reformları, sağlık altyapısının iyileştirilmesi gibi konular öncelik kazanabilir. Aynı zamanda, ünlü kişiler ve yöneticilerle ilgili önemli gelişmeler, değişimler ve yeni başlangıçlar da bu dönemde dikkat çekecek.



Finansal alanda ise krizlerin çözümlenmesi için adımlar atılacak. Yaşanan zorluklara rağmen iyileşme süreci devreye girebilir ve ekonomi toparlanma sinyalleri verebilir. Ancak ikincil yöneticiler ve alt kademedeki yöneticilerle ilgili bazı kaotik durumlar ve değişimler de söz konusu olabilir. Bu, yönetim kademesinde yenilikçi ama zorlayıcı süreçlere işaret edebilir.



Türkiye bu dönemde ekonomik ve yönetsel alanlarda büyük dönüşümler yaşayacak gibi görünüyor.