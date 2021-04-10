11 Nisan 2021 günlük burç yorumları: Burçları neler bekliyor?

Aşk, kariyer, sağlık... 11 Nisan 2021 pazar günü burçları neler bekliyor? Astrolog Duygu Demir, 11 Nisan günlük burç yorumlarını Elele oakurları için kaleme aldı. Elele astroloji sayfalarında ayrıca günlük, haftalık, aylık burç yorumlarını, burç uyumunu, burç özelliklerini, yükselen burç hesaplama modülü ve tarot falı bakmayı; Çin astrolojisini bulabilirsiniz...



11 NİSAN 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

Genel: Ay Balsamik, Venüs Pluto

KOÇ BURCU - 11 NİSAN 2021

Burcunuzda meydana gelecek yeni ay öncesinde biraz geriye çekilip, 1 yılın değerlendirmesini yapma zamanı. Önümüzdeki günler için hayaller kurarken sonraki adımlarınızı planlama zamanı da diyebiliriz.

BOĞA BURCU - 11 NİSAN 2021

12.evinizde meydana gelecek yeni ay öncesinde sanki olaylar ve hayat biraz kontrolünüz dışında ilerliyormuş gibi hissedebilirsiniz. Özellikle ilişkilerinizde baskı altında olmanız olası. Biraz daha gözlemci olmak size iyi gelecek.

İKİZLER BURCU - 11 NİSAN 2021

Gelecek hayalleriniz, sosyal çevreniz ve ilişkileriniz geçtiğimiz bir yıl içinde çok değişti. Bunları düşündüğünüz bir gün olacak. Öte yandan dostlarınızdan haber almak da size iyi gelecek.

YENGEÇ BURCU - 11 NİSAN 2021

Kariyer, gelecek planlarınız, toplumdaki yeriniz, duruşunuz, evliliğiniz gibi temalara odaklandığınız bir gün olacak. Yeni adımlar atmaya çok yakınsınız, öncesinde gözlemci kalıp kendi önceliklerinizi belirlemek size iyi gelecek.

ASLAN BURCU - 11 NİSAN 2021

Girişimci ruhunuzun canlandığı bir gün sizi bekliyor. Eğitimler, seyahatler, ticari işlemler, hukuki konularda atılımlarda bulunmak isteyebilirsiniz. Bugünü önceliklerinizi belirlemeye ayırın.

BAŞAK BURCU - 11 NİSAN 2021

Bugün biraz daha sakin kalıp, içe dönmek isteyebilirsiniz. Yoğun duygular, ortak paylaşımlar, beraber karar almanın hem güzel hem de zorlayıcı yanları gündeminizde olacak. Bazılarınız için endişelerin daha yoğun hissedildiği bir gün olabilir.

TERAZİ BURCU - 11 NİSAN 2021

İkili ilişkilerden yana son iki yıldır mücadele verdiğiniz konularda yeni bir sayfa açmak üzeresiniz. Beraberliğiniz, var mı yok mu, varsa nasıl çözümler istiyorsunuz gibi başlıklar aklınızda olacak.

AKREP BURCU - 11 NİSAN 2021

Çalışma koşullarınız, iş ortamınız, beraber çalıştığınız kişilere dair aklınızda bazı gündemler olabilir. Günlük rutinlerinizi, beslenme spor sağlık gibi temaları daha fazla düşünebilirsiniz. Atılımda bulunmak yerine gözlemci kalmayı tercih edin.

YAY BURCU - 11 NİSAN 2021

İkili ilişkiler, flörtler, aşktan yana yeni başlangıçlar yapmak istediğiniz bir dönemdesiniz. Yeteneklerinizi ortaya koymak istiyorsunuz. Çocuklarınız var ise beraber yeni bir sayfa açmak size iyi gelecek.

OĞLAK BURCU - 11 NİSAN 2021

Evin içindeki düzene odaklanabilir, huzuru yakalamayı önemseyebilirsiniz. Ani ve fevri iletişimler sorun çıkarabilir, aile büyükleri ile de krizler yaşamanıza sebep olabilir. Aman dikkat.

KOVA BURCU - 11 NİSAN 2021

Konuşmak, kendinizi ortaya koymak, ifade etmek, bazı kararlar almak istiyorsunuz. Hızlı ve fevri olmadan, sabırla gözlemci kalmak size iyi gelecek. Ancak bu dönemde yapılan konuşmalar hayatınızı uzun vadede etkileyecek nitelikte.

BALIK BURCU - 11 NİSAN 2021

Finansal koşullarınızı iyileştirmek adına kararlar alıp, adımlar atmak istiyor olabilirsiniz. Aileden destek alacaksınız. Yine de gelecek hedeflerinizle ilgili olarak kendinize fazla baskı yapmayın.

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