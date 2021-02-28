Burcunuz bugün neler söylüyor?

KOÇ BURCU - 28 ŞUBAT 2021

Gün boyunca planlar yapıp, kendinize ve hayatınıza çeki düzen vermek önemli olacak. Temizlik, düzenlik, spor ile günü geçirebilirsiniz.

BOĞA BURCU - 28 ŞUBAT 2021

Akışında geçen ve sizi genel anlamda huzurlu kılan bir gün olacak. El işleri, yetenekler, sizi mutlu eden konulara odaklanabilirsiniz.

İKİZLER BURCU -28 ŞUBAT 2021

Evde olmak, beraberce planlar yapmak size iyi gelecek. Sabah daha dalgın olabilirsiniz, öğleden sonra bir anda temizlik ya da evin şeklini değiştirme ruh haline geçiyorsunuz.

YENGEÇ BURCU - 28 ŞUBAT 2021

Yakınlarınızla sohbetler, beraber yapılan planlar, sevgi dolu konuşmalar gündeme gelecek. Eleştirinin dozunu iyi ayarlamakta fayda var. Bolca kısa vadeli planlar yapabilirsiniz.

ASLAN BURCU - 28 ŞUBAT 2021

Pazar günü olmasına rağmen finansal koşullar, yatırımlar, kariyer geleceğiniz ve bunun ailenizi ve sizi nasıl etkileyeceğini konuşabilir, ince hesaplar yapabilirsiniz. Bütçe gündeme geliyor.

BAŞAK BURCU -28 ŞUBAT 2021

İlişkileriniz ve hayatınız rayına oturdu, akışında gidebildiğiniz dönemlerdesiniz. Bugün kendinizi ortaya koymak rahat ve keyifli olacaktır.

TERAZİ BURCU -28 ŞUBAT 2021

Sabah saatlerinde uyanmak biraz zor olabilir. Gün içinde biraz tedirgin ve kuşkucu olduğunuz zamanlar olacak. Finansal koşullar ve planlamalar gündeme geliyor.

AKREP BURCU - 28 ŞUBAT 2021

Sosyal çevreniz ile haberleştiğiniz, belki akışında bazı planlar yaptığınız, ilişkilerden yana da destek aldığınız bir gün sizi bekliyor. Gelecek planlarınız sizi mutlu edecektir.

YAY BURCU - 28 ŞUBAT 2021

Pazar günü olmasına rağmen kariyerinize yönelik bazı konuşmalar gündeme gelebilir. Kimileriniz için aile içindeki değişken koşulları planlamak ve akışında karşınıza çıkan fırsatları değerlendirmek iyi gelecek.

OĞLAK BURCU -28 ŞUBAT 2021

Güne biraz uykulu ve mahmur başlasanız da bolca ürettiğiniz, çalıştığınız, emek verdiğiniz bir gün olacak. Kimi Oğlak'lar seyahat, eğitim, hukuk gibi konularla da ilgilenebilir.

KOVA BURCU - 28 ŞUBAT 2021

Biraz gergin ve huzursuz hissedebileceğiniz, finansal hesapların öne çıkacağı bir gün olacak. Beraber kararlar almak önemli olacak. Biraz geçmişe ve eski krizlere takılı kalabilirsiniz. Öte yandan evdeki huzuru arttırmak için çözüm yollarınız olacak.

BALIK BURCU - 28 ŞUBAT 2021

İlişkilerden yana destek aldığınız, kendinizi daha keyifle ve güzelce ifade ettiğiniz bir gün olacak. Sosyal çevreniz, varsa partneriniz ile sohbetleriniz size iyi gelecek. Kendinizi eleştirmeyin, hemen kararlar almak için zorlamayın, biraz akışına bırakmak iyi olacak.

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