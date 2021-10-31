Haftalık burç yorumları (01 Kasım - 07 Kasım 2021): Aşk, kariyer, sağlık yorumları...

Pandemi döneminde ilginin arttığı alanlardan biri de astroloji... Aşk, kariyer, sağlık... Peki, 01 Kasım - 07 Kasım 2021 haftası burçları neler bekliyor? Astrolog Sibel Süslü, haftalık burç yorumlarını Elele okurları için kaleme aldı: Haftalık burç yorumlarının ardından burcunuza tıklayarak günlük, aylık, yıllık burç yorumlarına da bakabilirsiniz. Hazırsanız başlayalım... (Kasım 2021 aylık burç yorumları yazımıza da bakabilirsiniz)



01 KASIM - 07 KASIM 2021 HAFTALIK BURÇ YORUMLARI

Burcunuza tıklayarak daha detaylı bilgilere de ulaşabilirsiniz.

Haftaya başlarken yoğun bir iş gündeminiz olabilir. İşinizle ilgili bir karar almak ya da imza atmak için Pazartesi’yi değerlendirebilirsiniz. İlerleyen günlerde ilişki konuları gündeme geliyor, Salı günü gergin enerjiler var. Tartışmalar, fikir ayrılıkları gündeme gelebilir ve ilişki için yıkıcı sonuçlar doğurabilir, dikkatli olun. Cuma günü gerçekleşecek olan Akrep Yeniayı, öfkeyle ve hırsla hareket etmeniz durumunda hayatınıza krizli durumlar getirebilir. Ancak olumlu değerlendirebilirseniz dönüşüm fırsatları barındırıyor.

Hafta başında ilişkinizle ilgili bazı kararlar alabilirsiniz. Hatta bu kararlar ilişkiyi geleceğe taşıyabilir. Hafta ortalarında yoğun bir iş ve çalışma gündeminiz olacak. Bazı sözleşme veya anlaşmalarla ilgili pürüzler çıkabilir. Cuma günü yöneticiniz Venüs Oğlak burcuna geçiyor ve evlilik evinizde Yeniay gerçekleşiyor. Eşiniz ya da partnerinizle olan iletişiminizde öfke, kıskançlık, şüphe gibi duygular yüzeye çıkabilir ve çatışmalar yaşayabilirsiniz. Ancak krizleri iyi yönetirseniz ilişki çok daha sağlam temellere oturacaktır.

Hafta başında yöneticiniz Merkür ile Jüpiter arasında olumlu etkileşim var. Ev alım-satım ya da taşınma gibi planlarınız varsa karar almak ve imza atmak için Pazartesi’yi değerlendirin. Alacağınız kararlar sizi maddi anlamda da rahatlatacak. İlerleyen günlerde ilişkinizde çatışmalar, anlaşmazlıklar çıkabilir, hatta yol ayrımına gelebilirsiniz. Öfkeyle hareket etmemeye, konuştuğunuz kadar da dinlemeye özen gösterin. Cuma günü gerçekleşecek Yeniay ise günlük rutinlerinizi düzenlemeniz, hayatınızı yoluna koymanız için çok uygun. Sağlığınızla ilgili kontrolleri de ihmal etmeyin.

Hafta başında eğitim süreçleriyle ilgili bir karar alabilirsiniz. Ancak harekete geçmek için Yeniay’ı bekleyin. Aile içinde çıkabilecek bazı çatışmalara karşı dikkatli olun. Cuma günkü Yeniay aşk evinizde gerçekleşiyor. Şüphe ya da güvensizlik duygularınız tetiklenebileceği için bu süreçte öfkeyle ya da alınganlıkla tepki vermemeye özen gösterin. İlişkinizle ilgili yeni kararlar alabilirsiniz, ilişkiniz yoksa tutkulu bir ilişkiye adım atabilirsiniz. Hafta sonunda günlük rutininizi rahatlatacak düzenlemeler yapabilir, ardından sosyal hayatınıza vakit ayırmak isteyebilirsiniz.

Haftaya şanslı başlıyorsunuz. Gelirinizde artış, ek kazanç gibi konular gündeme gelebilir, bolluk bereket akabilir. İlerleyen günlerde kardeşleriniz ya da yakın çevrenizdeki kişilerle ilgili bazı problemler çıkabilir. Çatışmalara, yanlış anlamalara müsait bir zaman dilimi. Tepkilerinizde kontrollü olmanız önem taşıyor. Cuma günü gerçekleşecek olan Yeniay ise ailevi konuları gündeme getiriyor. Aynı gün yöneticiniz Güneş ile Uranüs arasında negatif etkileşim var. Aile içinde beklenmedik bazı değişimler söz konusu olabilir ve doğabilecek krizleri yönetmeniz gerekebilir.

Haftaya başlarken Ay sizin burcunuzda olacak. Yöneticiniz Merkür de şans gezegeni Jüpiter ile olumlu açı yapıyor. Alacağınız yeni kararlar varsa Pazartesi’yi mutlaka değerlendirin. Adım atmak içinse Cuma günkü Yeniay’ı bekleyin. Yeniay özellikle iletişim, eğitim veya kardeşlerinizle / yakın çevrenizle ilgili konular üzerinde etkili olacak. Bir eğitim programına başlama kararı alabilirsiniz. Ancak beklenmedik pürüzler de çıkabilir, B planınızı hazırda tutun. Cumartesi günü Merkür ile Venüs arasındaki olumlu etkileşim ise size ev-emlak alım-satım konularında kazanç vadediyor.

Bu hafta Salı günü Ay sizin burcunuza geçiş yapıyor. Yeni farkındalıklarınızla, hayatınızla ilgili önemli kararlar alabilirsiniz. Ancak uygulamaya koyma konusunda şimdilik önünüzde bazı engeller olabilir. Cuma günkü Yeniay’ı beklemenizde fayda var. Yeniay para evinizde gerçekleşecek. Yeni kazanç fırsatları, ek gelir olanakları karşınıza çıkabilir, bunları değerlendirebilirsiniz. Ayrıca yine Cuma günü yöneticiniz Venüs Oğlak burcuna geçiyor. İlişkinizi daha sağlam temellere oturtabileceğiniz, yeniden yapılandırabileceğiniz bir döneme giriyorsunuz.

Haftanın ilk günlerinde sosyalleşmekle yalnız kalmak isteği arasında kalabilirsiniz. Biraz içinize dönüp bakmaya ihtiyacınız var. Perşembe günü Ay sizin burcunuza geçiş yapıyor ve Yeniay Akrep’te gerçekleşiyor. Yaşamınızı sorgulayıp yeni kararlar alabileceğiniz bir süreçtesiniz. Cumartesi günü Merkür’ün de Akrep burcuna geçiş yapmasıyla birlikte zihinsel olarak da değişim dönüşüm konularına odaklı olacaksınız. Artık karar alma zamanı. Alacağınız kararlar sizi güçlendirebilir, geçmişi geride bırakıp ilerlemenizi sağlayabilir. Yeter ki cesaretinizi ve içsel gücünüzü fark edin.

Haftanın ilk günü gökyüzü size kariyerinizle ilgili fırsatlar getiriyor. Yöneticiniz Jüpiter ile Merkür arasındaki olumlu açının etkilerini mesleki alanda kullanabilirsiniz. Karşınıza çıkan fırsatları ve teklifleri değerlendirin. Hafta ortaları sosyalleşme açısından yoğun geçebilir. Cuma günü gerçekleşecek olan Yeniay ise size yeni farkındalıkların kapısını açıyor. Perşembe ve Cuma günleri spiritüel çalışmalarla ilgilenin, meditasyon yapın ve farkındalıklarınızı yazıya dökün. Hayatınızla ilgili yeni kararlar alacaksınız. Hafta sonu ise Ay sizin burcunuza geçiyor, eyleme geçme zamanı.

Yurt dışı bağlantılı işler, eğitim ya da seyahat konularıyla haftaya başlayabilirsiniz. Alacağınız bir karar size şans ve fırsatlar getirebilir. Cuma günü gerçekleşecek olan Yeniay’da ise sosyal hayatınız hareketlenebilir. Yeni ortamlara girebilir, yeni insanlarla tanışabilirsiniz. Aynı gün Venüs’ün sizin burcunuza geçiş yapması ise ilişkilerinize sağlamlık ve kalıcılık getiriyor. Bunu hem sosyal çevrenizde hem de özel hayatınızda deneyimleyebilirsiniz. Emek verilmiş ve canlılığını koruyan ilişkiler kalıcı olurken, vadesi dolanlar hayatınızdan çıkabilir.

Haftaya hukuksal konular, miras konuları ya da başkalarıyla ortak kazançlarınızla ilgili bir gündemle başlayabilirsiniz. Alacağınız bir karar ya da atacağınız bir imzadan kazanç sağlayabilirsiniz. Uluslararası ticaret ya da eğitim konularında ise blokajlar söz konusu olabilir. Cuma günkü Yeniay kariyer evinizde gerçekleşiyor. Yeni bir işe başlayabilir, kendi işinizi kurmayı düşünüyorsanız ya da yeni bir proje fikriniz varsa uygulamaya koyabilirsiniz. Ancak yöneticiniz Uranüs ile Güneş arasında negatif etkileşim var, otorite figürleriyle çıkabilecek çatışmalara karşı dikkatli olmanız gerekiyor.

Haftaya başlarken ilişkinizle ilgili bir karar almış olabilirsiniz. Her şey hayal ettiğiniz gibi olmamış olabilir ama hayat size yeni şans ve fırsatlar getirecek. Artık kendi hayatınızı öncelik yapmalısınız. Özellikle Cuma günkü Yeniay size yurt dışı bağlantılı bazı fırsatlar getirebilir. Bir eğitim, ticaret ya da seyahat fırsatı oluşabilir, değerlendirin. Hatta yaşamınızı değiştirmek, bir süre yurt dışında yaşamak bile isteyebilirsiniz. Yaratıcılığınızı ve yeteneklerinizi mesleki alanda kullanmayı ciddi olarak düşünmelisiniz.

Elele astroloji sayfalarında ayrıca günlük, haftalık, aylık burç yorumlarını, burç uyumunu, burç özelliklerini, yükselen burç hesaplama modülü ve tarot falı bakmayı; Çin astrolojisini bulabilirsiniz...

İLGİLİ İÇERİKLER