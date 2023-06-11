Haftalık burç yorumları (12- 18 Haziran 2023): Dilara Yıldızhan'ın kaleminden tüm burçlar…
Burçları bu hafta neler bekliyor? Astrolog Dilara Yıldızhan 12- 18 Haziran 2023 haftalık burç yorumlarını yazdı. Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık... İşte 12- 18 Haziran 2023 haftalık burç yorumları, burçları bekleyenler...
Pandemi döneminde ilginin arttığı alanlardan biri de astroloji... Günlük, haftalık, aylık burç yorumları çok merak edilenler arasında. 12 Haziran Pazartesi günü itibarıyla yeni bir haftaya başlıyoruz. Peki, 12- 18 Haziran 2023 haftası burçları neler bekliyor? Astrolog Dilara Yıldızhan, haftalık burç yorumlarını Elele okurları için kaleme aldı: Haftalık burç yorumlarının ardından burcunuza tıklayarak günlük, aylık, yıllık burç yorumlarına da bakabilirsiniz. Hazırsanız başlayalım...
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12- 18 Haziran 2023 HAFTALIK BURÇ YORUMLARI
Burcunuza tıklayarak daha detaylı bilgilere de ulaşabilirsiniz.
KOÇ BURCU
Sevgili Koç; haftaya enerjik, atak başlıyorsunuz. Kendinizle ilgili yeni kararlar alabilirsiniz. Hafta ortasında; para konusu gündeme geliyor olacak. Şanslar sizinle olacak. Maddi açıdan fırsatlarınızı kaçırmayın. Hafta sonunda; yakın çevre, seyahat, eğitim konularıyla ilgilenebilirsiniz. Ayrıca bilinçaltınızda bazı korkularınız açığa çıkabilir, desteklenmiyor gibi hissedebilirsiniz. Bunlar tamamen geçmişten gelen korkular. Harika bir hafta dilerim.
BOĞA BURCU
Sevgili Boğa; haftaya duygusal olarak içe çekilerek, yalnız hissederek başlayabilirsiniz. Ruhsal çalışmalar yapmak ruhunuzu ferahlatacaktır. Hafta ortasında; kendinizi daha iyi hissetmeye başlayacaksınız. Ani fevri tutumlar gösterebilirsiniz. Hayatınızda değişim yapma isteğiniz tetiklenebilir. Hafta sonunda; para, kazançlar, sözleşmeler gündeminize gelebilir. Sosyal çevrenizle ilgili bazı sorunlar gerçekleşebilir ayrıca otoritelerden desteklenmeyebilirsiniz. Harika bir hafta dilerim.
İKİZLER BURCU
Sevgili İkizler; haftaya sosyalleşerek, arkadaşlarınızla ilgilenerek başlayabilirsiniz. Hafta ortasında duygusal olarak yalnız hissedebilirsiniz. Sanatla ilgilenmek, üretmek ruhunuzu beslemenize yardım edecektir. Hafta sonunda; fiziksel değişim yapabilirsiniz. Kendinizle ilgili ve hayatınızı ilgilendiren önemli kararlar alabilirsiniz. Kariyer hayatınızda ise bazı sorunlar gerçekleşebilir. Harika bir hafta dilerim.
YENGEÇ BURCU
Sevgili Yengeç; haftaya kariyer, iş hayatınıza odaklanarak başlıyorsunuz. Bazı sorunlar sizi duygusal olarak yıpratabilir. Hafta ortasında; sosyalleşebilir, arkadaşlarınızla zaman geçirebilirsiniz. Sosyal çevreniz genişleyip, büyüyebilir. Hafta sonunda ise; yalnız zaman geçirmek isteyebilirsiniz. Yakınlarınızla, kardeşlerinizle iletişim kurabilirsiniz. Yazma, kendinizi yazılı ifade etmek ruhunuzu şifalandıracaktır. Harika bir hafta dilerim.
ASLAN BURCU
Sevgili Aslan; haftaya yurt dışı, eğitim, seyahat, hukuk konularıyla ilgilenerek başlayabilirsiniz. Hafta ortasında; kariyer hayatınız ön plana çıkarken, ani değişimler, inişli-çıkışlı durumlar içinde kalabilirsiniz. Hafta sonunda; sosyalleşebilir, arkadaşlarınızla güzel zaman geçirebilirsiniz. Ayrıca finansal açıdan borçlarınıza, harcamalarınıza dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Harika bir hafta dilerim.
BAŞAK BURCU
Sevgili Başak; haftaya finans, sağlık, ameliyat veya okültizm konularıyla ilgilenerek başlayabilirsiniz. Harcamalara dikkat. Hafta ortasında; yurt dışı, eğitim, seyahat, hukuk konularıyla ilgili ani gelişmeler içinde kalabilirsiniz. Şanslarınızı kaçırmayın derim. Hafta sonunda; kariyer, iş hayatınıza odaklanıyorsunuz. Harika bir hafta dilerim.
TERAZİ BURCU
Sevgili Terazi; haftaya partner, ortaklık, mahkeme konularıyla ilgilenerek başlayabilirsiniz. Duygusal olarak bazı durumlar canınızı yakabilir. Hafta ortasında; finans, özel hayat, okültizm veya ameliyat konuları gündeminize gelebilir. Anlık kararlar alabilirsiniz. Hafta sonunda; yurt dışı, eğitim, seyahat, hukuk konularıyla ilgilenebilirsiniz. Harika bir hafta dilerim.
AKREP BURCU
Sevgili Akrep; haftaya çalışma hayatı, sağlık, gündelik işler veya çalışma hayatınızla ilgili ani gelişmelerle başlayabilirsiniz. Baş bölgesi rahatsızlıkları gerçekleşebilir. Hafta ortasında; partner, ortaklık, mahkeme konuları gündeminize gelebilir. Geleceğe yönelik kararlar alabilirsiniz. Hafta sonunda; okültizm, sağlık, finans konularında yeni gelişmeler içinde kalabilirsiniz. Harika bir hafat geçirmenizi dilerim.
YAY BURCU
Sevgili Yay; haftaya aşk, çocuk, tatil, eğlence konularıyla başlıyorsunuz. Bazı sorunlar gündeminize gelse de üstesinden rahatlıkla gelebileceksiniz. Hafta ortasında; çalışma hayatı, yanınızda çalışanlar, sağlık konuları gündeminize gelebilir. Hafta sonunda ise; partner veya ortağınızla zaman geçirebilirsiniz. Beraber yeni kararlar alabilirsiniz. Harika bir hafta dilerim.
OĞLAK BURCU
Sevgili Oğlak; haftaya ev, aile, gayrimenkul konularıyla ilgilenerek başlıyorsunuz. Tartışmalar içinde kalabilirsiniz. Hafta ortasında; aşk, çocuk, seyahat, tatil, hobilerinizle ilgilenebilirsiniz. Ani gelişmeler gerçekleşebilir. Ayrıca dalgın, unutkan olabilirsiniz. Hafta sonunda; gündelik uğraşlarınız, yanınızda çalışanlar, sağlık konularıyla ilgilenebilirsiniz. Harika bir hafta geçirmenizi dilerim.
KOVA BURCU
Sevgili Kova; haftaya yakın çevre, seyahat, eğitim, sosyal medya konularıyla başlayabilirsiniz. Hafta ortasında; ev, aile gayrimenkul konuları gündeminize gelebilir. Ani kararlar alabilirsiniz. Güzel gelişmeler sizinle olacak. Hafta sonunda; tatil, eğlence, hobilerinizle ilgilenebilirsiniz. Hairka bir hafta geçirmenizi dilerim.
BALIK BURCU
Sevgili Balık; haftaya para, kazançlarla ilgilenerek başlayabilirsiniz. Harcamalarınız artabilir. Hafta ortasında; yakın çevre, eğitim, seyahat, kardeşlerinizle ilgili konular gündeminize gelebilir. Ani gelişmeler içinde kalabilirsiniz. Hafta sonunda; ev, aile, gayrimenkul konularıyla ilgilenebilirsiniz. Harika bir hafta geçirmenizi dilerim.
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