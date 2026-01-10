Haftalık burç yorumları (12 - 18 Ocak 2026): Bu hafta burçları neler bekliyor?

12- 18 OCAK 2026 HAFTALIK BURÇ YORUMLARI

Koç, Akrep Ayı sayesinde bu hafta vizyonunla bağlantı kurman kolaylaşıyor. Bu enerji seni harekete geçiriyor ve daha fazla başarı için motive ediyor.

Oğlak sezonunda oldukça güçlü ilerliyorsun ve Cumartesi günü Venüs’ün Kova burcuna geçmesiyle çevrenden daha fazla destek alıyorsun. 14–15 Ocak’ta Yay Ayı, arkadaşlar ve iş çevresi sayesinde yeni fikirlerin ortaya çıkmasını sağlıyor. Evden gelen destek ise kendi hikâyeni yazmaya devam etmen için sana cesaret veriyor.

18 Ocak’taki Oğlak Yeniayı, seni yeni engellere hazırlıyor ve istediğin sonuçları alamadığında neden yeni bir plan yapman gerektiğini gösteriyor.

Boğa, hafta Akrep Ayı ile başlıyor ve bu enerji seni yeni insanlarla tanışmaya teşvik ediyor. İlişkin varsa, partnerinle daha fazla vakit geçirmek için oldukça uygun bir hafta.

Venüs’ün Kova burcuna geçmesi, iş birlikleri kurmanı ve başkalarına güvenmeni kolaylaştırıyor. Kurduğun olumlu bağlantıları korumak, önüne açılacak yeni kapılarla birlikte ilerlemeni hızlandırabilir.

14 Ocak’tan itibaren Yay Ayı, ilhamını yeniden canlandırıyor ve hayal gücünle daha rahat bağlantı kurmanı sağlıyor.

Hafta sonu Oğlak Yeniayı, Kova sezonu başlamadan önce eksik parçaları tamamlamaya devam ederken dönüşüm etkisi yaratıyor.

İkizler, bir hava burcu olarak bu haftanın senin için en önemli geçişi Venüs’ün Kova burcuna girişi olacak. 17 Ocak’tan itibaren bu enerji seni seyahat etmeye, öğrenmeye ve yeni insanlarla tanışmaya daha istekli hale getiriyor.

Haftanın başındaki Akrep Ayı, günlük rutinlerine daha fazla düzen katmanı kolaylaştırıyor. Ardından gelen Yay Ayı, ilişkilerinde eksik kalan unsurları fark etmene yardımcı oluyor. Barışmak ve senin için önemli olan bağlara şifa getirmek adına güzel bir zaman.

Geçmişe fazla takılı kaldıysan, 18 Ocak’taki Oğlak Yeniayı sana şimdiki anda cesaret bulmayı ve ileriye doğru adım atmayı öğretiyor.

Yengeç, haftanın başındaki Akrep Ayı heyecan verici bir enerji getiriyor. Bu etki seni yeniden canlandırıyor ve ilişkilerinde denge sağlıyor. İçindeki sanatçıyla daha fazla bağ kurabileceğin fırsatlar ve motivasyon bulabilirsin.

14–15 Ocak’ta Yay Ayı, odağını kendine çeviriyor ve kendini daha iyi anlamaya başlamanı sağlıyor.

Oğlak sezonu yeni bir bölüme geçmemize yardımcı oluyor ve 18 Ocak’taki Oğlak Yeniayı bunu pekiştiriyor. Bu Yeniay, ilişkilerinde daha dikkatli ve şefkatli olmayı öğretiyor. Başkalarına gösterdiğin sevgi ve ilgi, içindeki güzelliği onların da görmesini sağlayacak.

Sevgili Aslan; Akrep Ayı bu hafta sana denge ve sağlamlık getiriyor. Seni önemseyen insanlardan aldığın destekle yeni fikirler filizleniyor.

Bu tema, hafta ortasındaki Yay Ayı sırasında da devam ediyor. Önümüzdeki aylarda neyi tamamlamak ya da yaratmak istediğini kendine sorman isteniyor. Bu ay, büyümeye ve gelişmeye devam etmeni sağlayacak tohumları ekiyorsun.

Bu haftaki güçlü Oğlak Yeniayı, kariyer veya eğitim alanında yepyeni fırsatlara işaret ediyor. Zihniyetini değiştirme ve seni bekleyen yenilikleri kucaklama zamanı.

Sevgili Başak; haftanın başındaki Akrep Ayı bağımsızlık temasını ön plana çıkarıyor. Kova sezonuna yaklaşırken, özellikle Venüs’ün Kova burcuna geçmesiyle birlikte hikâyenin nasıl değiştiğini fark edebilirsin.

Hafta ortasında Ay Yay burcuna geçtiğinde, aile geçmişin ve köklerinle ilgili merakın artabilir. Ev ve aile konuları bu hafta senin için önemli; aynı zamanda bitmeyen yapılacaklar listene odaklanma isteği de duyabilirsin.

18 Ocak’taki Oğlak Yeniayı, sorumluluklardan kaçmadığın sürece hayatına keyif, sosyallik ve eğlence katacak güzel fırsatlar getiriyor.

Akrep Ayı finansal konulara odaklanmanı sağlıyor. Son zamanlarda düşünmeden harcama yaptıysan, bu hafta sana farkındalık kazandıran ve geleceğe yönelik olumlu planlar sunan etkiler var.

Yay Ayı ile birlikte yeni bir yolculuk başlıyor; bakış açını değiştiriyor ve yeni fikirlere açık hale geliyorsun. Bu süreçte başkalarıyla bağlantı kurmak iyileştirici geliyor.

18 Ocak’taki Oğlak Yeniayı, güçlü bir destek sunuyor. Aynı zamanda Venüs’ün Kova burcuna geçmesiyle geçmişi değerlendirip gelecekte neleri değiştirmen gerektiğini daha net görebilirsin.

AKREP BURCU

Akrep, haftanın başında Ay burcundayken kişisel çatışmalarınla çok daha net bir şekilde yüzleşebiliyorsun. Oğlak sezonu hepimizi güçlendiriyor ve yöneticin Mars’ın güçlü konumu sayesinde zırhını sağlamlaştırıyorsun.

14–15 Ocak’ta Yay Ayı, seni geride tutan şeyleri bırakmana yardımcı oluyor; Oğlak Yeniayı öncesinde bazı bölümleri kapatıyorsun.

18 Ocak’taki Yeniay, son altı aydaki emeğinin karşılığını görünür kılıyor. İnsanlar çabanı ve başarılarını fark ediyor. Daha fazlasını başarmak isteyenler içinse, Venüs’ün Kova burcundaki disipliniyle her şey mümkün.

Yay, hafta Akrep Ayı ile başlıyor ve dinlenmek, kendi ihtiyaçlarını önceliklendirmek ana hedefin oluyor.

Ay burcuna geçtiğinde, son yıllarda Balık burcundaki Satürn’ün sana öğrettiği dersleri düşünüyorsun. Enerjini dengeli kullanmaya özen göster.

Ay’ın burcundaki seyri, 18 Ocak’taki Oğlak Yeniayı öncesinde seni yaratıcı veya eğitsel yeni alanlara yönlendirebilir. Bu Yeniay, özellikle hedeflerine fazla odaklandıysan, başkalarına karşı daha anlayışlı ve şefkatli olmayı da hatırlatıyor. İş birlikleri ve arabuluculuk için mükemmel bir zaman.

Oğlak, Jüpiter bu hafta Ay ile bağlantı kurarak kalbini ısıtıyor ve seni duygusal olarak daha açık hale getiriyor.

14–15 Ocak’ta Yay Ayı, başkalarıyla iş birliğine daha istekli olmanı sağlıyor. Hızlı tempolu bu süreç mutluluk anları getirebilir. Karşılıklı öğrenme ön planda.

18 Ocak’ta burcundaki Yeniay, seni büyük hayaller kurmaya davet ediyor. Venüs’ün Kova burcundaki desteğiyle kendine ve sunduklarına daha çok inanıyorsun. Kendini sınırlamaman ve hayallerin için mücadele etmeye devam etmen gerektiği hatırlatılıyor.

Kova, özellikle 17 Ocak’ta Venüs’ün burcuna geçmesiyle oldukça hareketli ve heyecan verici bir hafta seni bekliyor. Kendini özgüvenli ve parlak hissediyorsun; çevrendekiler de bundan etkileniyor.

Haftanın başındaki Akrep Ayı, kariyerinde en üst noktalara tırmanma isteğini artırıyor. Hafta ortasında Ay Yay burcuna geçtiğinde ilham kaynaklarınla bağlantı kuruyorsun.

18 Ocak’taki Oğlak Yeniayı, önümüzdeki altı ay için sağlam bir temel atmanı sağlıyor. Ancak yeni sorumluluklar almadan önce enerjini gözden geçirmen isteniyor. Gerekirse dinlen; çünkü Güneş çok yakında burcuna geçecek.

Sevgili Balık; haftanın başındaki Akrep Ayı sana uzlaşmayı ve orta yolu bulmayı öğretiyor. Oğlak sezonunun enerjisi seni başkalarına daha açık hale getiriyor. Karşına çıkan sorunlara, Güneş ve Merkür’ün desteğiyle kolayca çözüm buluyorsun.

Jüpiter’in desteği sürerken, Akrep Ayı ile yaptığı uyumlu açı seni daha iyimser kılıyor.

Yay burcundaki Ay, önümüzdeki haftalar için planlarını hızlandıracak öğrenme deneyimleri getiriyor. Bu etki, 18 Ocak’taki Oğlak Yeniayı ile birlikte kariyer ve büyüme temasına odaklanıyor. Burcundaki Satürn temeli attı; şimdi önümüzdeki altı ay için kendi yolunu tasarlıyorsun.

