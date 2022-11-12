Haftalık burç yorumları (14- 20 Kasım 2022): Aşk, kariyer, sağlık yorumları...

Pandemi döneminde ilginin arttığı alanlardan biri de astroloji... Günlük, haftalık, aylık burç yorumları çok merak edilenler arasında. 24 Ekim Pazartesi itibarıyla yeni bir haftaya başlıyoruz. Peki, 14- 20 Kasım 2022 haftası burçları neler bekliyor? Astrolog Dilara Yıldızhan, haftalık burç yorumlarını Elele okurları için kaleme aldı: Haftalık burç yorumlarının ardından burcunuza tıklayarak günlük, aylık, yıllık burç yorumlarına da bakabilirsiniz. Hazırsanız başlayalım...

14- 20 Kasım 2022 HAFTALIK BURÇ YORUMLARI





Burcunuza tıklayarak daha detaylı bilgilere de ulaşabilirsiniz.

Sevgili Koç; haftaya ev ve ailenize odaklanarak ve duygusal hissederek başlayabilirsiniz. Hafta ortasında; aşk, çocuk, eğlence, tatil, borsa konuları gündeminize gelebilir. Bu hafta Venüs ve Merkür yay burcuna geçiyor. 3 hafta boyunca yurt dışı, eğitim, seyahat, hukuk konularında şans sizinle olacak. Yalnızsanız yabancı bir partnerle tanışabilirsiniz. Perşembe-Cuma günü çalışma hayatı, yanınızda çalışanlar ve sağlık konuları gündeminize gelebilir. Hafta sonu; maddi kaynaklarınızla ilgili güçlü fırsatlar karşınıza çıkabilir. Partner ya da yakın arkadaşlarınızla zaman geçirebilirsiniz. İletişimde yanlış anlaşılmalar, kandırılma gibi durumlar ortaya çıkabilir. Ayrıca trafikte dikkatiniz dağılabilir, dikkat etmelisiniz. Harika bir hafta dilerim.

Sevgili Boğa; haftaya yakın çevre, kardeşler, eğitim, seyahat konularıyla başlıyorsunuz. Duygularınızı rahatlıkla ifade edebilirsiniz. Hafta ortasında; ev ve aileniz ön plana çıkabilir. Bu hafta Venüs ve Merkür yay burcuna geçiyor. 3 hafta boyunca; finans, okültizm, sağlık konularıyla ilgilenebilirsiniz. Aşk konusunda derin ve sahiplenici ilişkiler yaşayabilirsiniz. Ani para çıkışlarına dikkat etmelisiniz. Perşembe-Cuma günü; aşk, çocuk, tatil, eğlence, borsa konularıyla ilgili güzel gelişmeler gerçekleşebilir. Partnerle ya da ortağınızla güçlü kararlar alabilirsiniz. Hafta sonunda; çalışma hayatı, gündelik uğraşlar, yanınızda çalışanlar ön plana çıkabilir. Bel bölgesi rahatsızlıkları gerçekleşebilir. Diyete başlamak için doğru bir zamanda olacaksınız. Harika bir hafta dilerim.

Sevgili İkizler; haftaya para, kazançlarla ilgilenerek başlayabilirsiniz. Hafta ortasında; yakın çevre, kardeşler, eğitim, kısa seyahatler gündeminize gelebilir. Bu hafta Venüs ve Merkür yay burcuna geçiyor. 3 hafta boyunca; partner, ilişkiler, evlilik, ortaklık konuları gündeminize gelecek ve güzel şanslı fırsatlarınız olacak. Perşembe-Cuma günlerinde; ev ve ailenizle ilgilenebilirsiniz. Ayrıca maddi açıdan güçlü kararlar alabilir ve yatırımlar yapabilirsiniz. Perşembe-Cuma günlerinde; ev ve aileniz ön plana çıkabilir. Hafta sonunda; aşk, çocuk, tatil, eğlence, borsa konularında şans sizinle olacak. Harika bir hafta dilerim.

Sevgili Yengeç; haftaya kendinizi iyi hissederek ve çevrenizle ilgilenerek başlıyorsunuz. Hafta ortasında; para, kazançlarda olumlu gelişmeler gerçekleşebilir. İşinize odaklanıyorsunuz. Bu hafta Venüs ve Merkür yay burcuna geçiyor. 3 hafta boyunca; çalışma hayatı, yanınızda çalışanlar, evcil hayvanlarınız, sağlığınız ön plana çıkabilir. Bekarsanız aşk sizi gündelik hayatta, iş hayatında bulabilir. Perşembe-Cuma günlerinde; yakın çevre, kardeşler, eğitim, seyahat konuları gündeminize gelebilir. Hafta sonunda; ev ve ailenizle, sevdiklerinizle zaman geçirebilirsiniz. Partnerle güçlü kararlar alabilir, ilişkiniz ve sevginiz derinleşebilir. Harika bir hafta dilerim.

Sevgili Aslan; haftaya duygusal olarak içe çekilerek başlayabilirsiniz. Hafta ortasında; atak olabilir ve duygusal olarak iyi hissedebilirsiniz. Bu hafta Venüs ve Merkür yay burcuna geçiyor. 3 hafta boyunca; aşk, çocuk, eğlence, borsa, tatil konularında şanslar sizinle olacak. Aşk fırsatları kapınızı çalacak. Perşembe-Cuma günlerinde; para, kazançlarla ilgilenebilirsiniz. Maddi olarak güçlenebilecek fırsatlar yakalayabilirsiniz. Hafta sonunda; yakın çevre, kardeşler, eğitim, seyahatler gündeminize gelebilir. Ev alım-satım, evinizle ilgili güçlü yatırımlar yapabilirsiniz. Harika bir hafta dilerim.

Sevgili Başak; haftaya sosyal çevrenizle, arkadaşlarınızla ilgilenerek başlayabilirsiniz. Hafta ortasında; içe çekilebilir, yalnız kalmak isteyebilirsiniz. Bu hafta Venüs ve Merkür yay burcuna geçiyor. 3 hafta boyunca; ev ve aile konuları gündeminize gelebilir. Ev değişikliği yapabilir, evinizde dekorasyon değişiklikleri yapabilirsiniz. Bekarsanız ailenize yakın birileriyle tanışabilirsiniz. Perşembe-Cuma günlerinde; kendinizi iyi hissetmeye ve duygularınızı rahat ifade etmeye başlıyorsunuz. Hafta sonunda; para ve kazançlar ön plana çıkabilir. Aşk konusunda kalıcı ve uzun vadeli kararlar alabilirsiniz. Borsada kazançlarınız artabilir. Harika bir hafta dilerim.

Sevgili Terazi; haftaya iş ve kariyer odaklı başlıyorsunuz. Hafta ortasında; arkadaşlarınızla, sosyal çevrenizle ilgilenebilirsiniz. Bu hafta Venüs ve Merkür yay burcuna geçiyor. 3 hafta boyunca; yakın çevre, kardeşler, eğitim, seyahat konularıyla ilgili güzel gelişmeler gerçekleşebilir. Yakın çevrenizden aşk sizi bulabilir. Perşembe-Cuma günlerinde; içe çekilebilir, duygusal olarak yalnız kalmak isteyebilirsiniz. Hafta sonunda; kendinizi iyi hissedeceksiniz, çevrenizle daha çok ilgilenebilirsiniz. Fiziksel değişim yapabilirsiniz. Ev ve arsa, araba gibi hemen satmayacağınız alanlara yatırım yapabilir, maddi olarak güçlenebilirsiniz. Harika bir hafta dilerim.

Sevgili Akrep; haftaya yurt dışı, eğitim, seyahat, hukuk konularıyla başlıyorsunuz ve bu konularda fırsatlar yakalayabilirsiniz. Hafta ortasında; kariyer ve iş hayatınız ön plana çıkabilir. Bu hafta Venüs ve Merkür yay burcuna geçiyor. 3 hafta boyunca; para, kazançlarda fırsatlarınız artıyor. Maddi kazançlarınız artabilir. Aşk sizi parayla alakalı yerlerde bulabilir. Perşembe-Cuma günlerinde; sosyalleşebilir, arkadaşlarınızla güzel zaman geçirebilirsiniz. Hafta sonunda; yalnız kalmak isteyebilirsiniz. Kendinize zaman ayırabilir, dinlenebilirsiniz. Harika bir hafta dilerim.

Sevgili Yay; haftaya finans, sağlı9k, okültizm konularıyla ilgilenerek başlayabilirsiniz. Hafta ortasında yurt dışı, eğitim, seyahat, hukuk konularında fırsatlar yakalayabilirsiniz. Bu hafta Venüs ve Merkür yay burcuna geçiyor. 3 hafta boyunca; kendinizi çok daha iyi hissedeceksiniz. Çevrenizin ilgili artabilir. Yeni aşklar gündeminize gelebilir. Fiziksel değişim yapabilirsiniz ve sonuçları sizin için iyi olabilir. Perşembe-Cuma günlerinde; kariyer ve iş hayatınız ön plana çıkabilir, kararsızlıklar yaşayabilirsiniz. Hafta sonunda; sosyalleşebilir, arkadaşlarınızla zaman geçirebilirsiniz. Harika bir hafta dilerim.

Sevgili Oğlak; haftaya partner ya da ortakla ilgilenerek başlayabilirsiniz. İlişkileriniz ön planda olacak. Hafta ortasında; finans, vergi, ödemeler, sağlık, okültizm konuları ön plana çıkabilir. Bu hafta Venüs ve Merkür yay burcuna geçiyor. 3 hafta boyunca; içe çekilebilir, yalnız kalmak isteyebilirsiniz. Gizli düşmanlara dikkat etmelisiniz. Ayrıca gizli aşklar gündeminize gelebilir. Platonik aşklar yaşayabilirsiniz. Perşembe-Cuma günlerinde; yurt dışı, eğitim, seyahat, hukuk konularında şanslar sizinle olacak. Hafta sonunda; kariyer ve iş hayatınız ön plana çıkabilir. Harika bir hafta dilerim.

Sevgili Kova; haftaya çalışma hayatı, yanınızda çalışanlarla ilgilenerek başlayabilirsiniz. Gündelik uğraşlarınız ön plana çıkabilir. Hafta ortasında; partner, yakın arkadaş ya da ortakla ilgilenebilirsiniz. Bu hafta Venüs ve Merkür yay burcuna geçiyor. 3 hafta boyunca; sosyalleşebilir, arkadaşlarınızla daha çok zaman geçirebilirsiniz. Sosyal çevrenizden aşk sizi bulabilir. Perşembe-Cuma günlerinde; finans, ödemeler, sağlık, okültizm konuları gündeminize gelebilir. Hafta sonunda; yurt dışı, eğitim, seyahat, hukuk konularında şanslar sizinle olacak. Harika bir hafta dilerim.

Sevgili Balık; haftaya aşk, çocuk, borsa, tatil konularıyla ilgilenerek başlıyorsunuz. Hafta ortasında; gündelik işler, çalışma hayatınız, sağlık konuları ön plana çıkabilir. Evcil hayvanlarınızla ilgilenebilirsiniz. Kalp, sırt bölgesi rahatsızlıklarınız olabilir. Diyete başlamak için doğru bir zamanda olacaksınız. Bu hafta Venüs ve Merkür yay burcuna geçiyor. 3 hafta boyunca; kariyer ve iş hayatınızda değişimler söz konusu olabilir ama güzel gelişmeler sizinle olacak. Aşk sizi iş hayatınızdan bulabilir. Perşembe-Cuma günlerinde; partner ya da ortakla zaman geçirebilirsiniz. Hafta sonunda; cinsellik, sağlık, okültizm, finans konuları ön plana çıkabilir. Yurt dışı, eğitim, seyahat, hukuk konularında güçlü kararlar alabilirsiniz. Harika bir hafta dilerim.

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