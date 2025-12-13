Haftalık burç yorumları (15 - 21 Aralık 2025): Bu hafta burçları neler bekliyor?

15 - 21 ARALIK 2025 HAFTALIK BURÇ YORUMLARI

Sağlıksız alışkanlıkları fark ediyor ve onları kırmaya hazır hissediyorsun.Eskiden cazip gelen şeyler artık seni çekmiyor. Geçmişte işe yaramış olabilirler, ancak şimdi değil. Bu hafta daha disiplinli ve kontrollü hissedeceksin. Bu netliği enerjini yapıcı alanlara yönlendirmek için kullan. Daha az tepkisel olacaksın.

Yorgun hissetsen bile, hedefinden vazgeçmeyeceksin çünkü sona çok yaklaştın. Zamanını ve duygusal sınırlarını koru. Dinlenmen gerektiğinde dur. Kendine, emek verdiğin şeyleri yarı yolda bırakmayacağına dair söz ver — ve bu sözü tut.

İkizler, bu hafta kişisel sınırlarını netleştiriyorsun. Verme ve alma dengesizliği olan alanları tespit etmeye hazırsın. Sağlıklı sınırlar, hem iç huzurunu artırır hem de başkalarına sana nasıl davranmaları gerektiğini öğretir.

Bu hafta biraz daha az motive hissediyorsan. Kendini zorlamamalısın. Enerjin dalgalanabilir. Duygusal, fiziksel ve ruhsal ihtiyaçlarına karşı hassas ol. Dinlenmen gerekirken zorlamak, verimliliğini düşürür. Bedenini ve ruhunu dinle.

Sevgili Aslan; Bu hafta karar alırken ani davranma. Sınırlarını gözden geçir ve gerçekten neye bağlanmak istediğini sorgula. Değeri olan şeyleri aceleye getirme.

Sevgili Başak; Doğru kararlar için netlik şart. Her ihtimal gerçekçi değil. Bu hafta, kısa vadeli cazibeye değil, uzun vadeli istikrar sağlayan seçeneklere yönel.

Gücünü başkalarına teslim etme. Özgüvenini geri kazan. Önceliklerini bil ve uzun vadeli hedeflerinle örtüşmeyen beklentilere boyun eğme.

AKREP BURCU

Kalbini dinle, Akrep. Eğer bir boşluk hissediyorsan, bunun nedenini sorgula. Dış dünyanın baskısından uzaklaş ve iç sesinle yeniden bağ kur.

Bu hafta sabır çok önemli. Beklenmedik durumları görmezden gelme. Kaçmak yerine yüzleş; çünkü bu deneyimler sana değerli dersler getirir.

Sevgili Oğlak; Güvenliği ve öz-değerini çoğu zaman başarı ve sahip oldukların üzerinden tanımlıyorsun. Bunu kabul et ve özellikle harcama alışkanlıklarına odaklan. Disiplin istikrar getirir, istikrar ise başarıyı büyütür.

Zamanın ve kaynakların en büyük sermayen. Bu hafta alışkanlıklarına ve konfor alanına bak. Günlük yaşamın seni büyütüyor mu, yoksa engelliyor mu?

Sevgili Balık; Bazı insanların gücü nasıl kötüye kullandığını fark edebilirsin.Hayran olmadığın insanlara kendini sevdirmek zorunda değilsin. Seni rahatsız eden kişi ve ortamlardan uzaklaş. Seni gerçekten mutlu eden alanları bul ve orada yeni fırsatlar yarat.

