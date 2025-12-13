Haftalık burç yorumları (15 - 21 Aralık 2025): Bu hafta burçları neler bekliyor?
Oğlak sezonu başlıyor. Güneş’in Oğlak burcuna geçmesiyle birlikte artık yerinde durma, odaklanma ve çalışma zamanı geliyor. Peki Bu hafta burçlarda neler yaşanacak? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık... İşte 15 - 21 Aralık 2025 haftalık burç yorumları...
Elele Online
Oğlak sezonu başlarken, 15–21 Aralık 2025 haftası için haftalık burç yorumları burada. Yay sezonu öğrenme ve seyahat temalarını öne çıkarırken, Güneş’in Oğlak burcuna geçmesiyle birlikte artık yerinde durma, odaklanma ve çalışma zamanı geliyor. Ay, Balık’tan İkizler’e doğru ilerliyor; bu nedenle hafta değişken ve esnek bir enerjiyle başlayıp sona eriyor. Ruh hali; bitişlerden kendini keşfetmeye, öz-değer algısına ve ardından sosyalleşmeye doğru bir yolculuk sunuyor. Peki, 15 - 21 Aralık 2025 haftası burçları neler bekliyor? İşte haftalık burç yorumları...
15 - 21 ARALIK 2025 HAFTALIK BURÇ YORUMLARI
KOÇ BURCU
Sağlıksız alışkanlıkları fark ediyor ve onları kırmaya hazır hissediyorsun.Eskiden cazip gelen şeyler artık seni çekmiyor. Geçmişte işe yaramış olabilirler, ancak şimdi değil. Bu hafta daha disiplinli ve kontrollü hissedeceksin. Bu netliği enerjini yapıcı alanlara yönlendirmek için kullan. Daha az tepkisel olacaksın.
BOĞA BURCU
Yorgun hissetsen bile, hedefinden vazgeçmeyeceksin çünkü sona çok yaklaştın. Zamanını ve duygusal sınırlarını koru. Dinlenmen gerektiğinde dur. Kendine, emek verdiğin şeyleri yarı yolda bırakmayacağına dair söz ver — ve bu sözü tut.
İKİZLER BURCU
İkizler, bu hafta kişisel sınırlarını netleştiriyorsun. Verme ve alma dengesizliği olan alanları tespit etmeye hazırsın. Sağlıklı sınırlar, hem iç huzurunu artırır hem de başkalarına sana nasıl davranmaları gerektiğini öğretir.
YENGEÇ BURCU
Bu hafta biraz daha az motive hissediyorsan. Kendini zorlamamalısın. Enerjin dalgalanabilir. Duygusal, fiziksel ve ruhsal ihtiyaçlarına karşı hassas ol. Dinlenmen gerekirken zorlamak, verimliliğini düşürür. Bedenini ve ruhunu dinle.
ASLAN BURCU
Sevgili Aslan; Bu hafta karar alırken ani davranma. Sınırlarını gözden geçir ve gerçekten neye bağlanmak istediğini sorgula. Değeri olan şeyleri aceleye getirme.
BAŞAK BURCU
Sevgili Başak; Doğru kararlar için netlik şart. Her ihtimal gerçekçi değil. Bu hafta, kısa vadeli cazibeye değil, uzun vadeli istikrar sağlayan seçeneklere yönel.
TERAZİ BURCU
Gücünü başkalarına teslim etme. Özgüvenini geri kazan. Önceliklerini bil ve uzun vadeli hedeflerinle örtüşmeyen beklentilere boyun eğme.
AKREP BURCU
Kalbini dinle, Akrep. Eğer bir boşluk hissediyorsan, bunun nedenini sorgula. Dış dünyanın baskısından uzaklaş ve iç sesinle yeniden bağ kur.
YAY BURCU
Bu hafta sabır çok önemli. Beklenmedik durumları görmezden gelme. Kaçmak yerine yüzleş; çünkü bu deneyimler sana değerli dersler getirir.
OĞLAK BURCU
Sevgili Oğlak; Güvenliği ve öz-değerini çoğu zaman başarı ve sahip oldukların üzerinden tanımlıyorsun. Bunu kabul et ve özellikle harcama alışkanlıklarına odaklan. Disiplin istikrar getirir, istikrar ise başarıyı büyütür.
KOVA BURCU
Zamanın ve kaynakların en büyük sermayen. Bu hafta alışkanlıklarına ve konfor alanına bak. Günlük yaşamın seni büyütüyor mu, yoksa engelliyor mu?
BALIK BURCU
Sevgili Balık; Bazı insanların gücü nasıl kötüye kullandığını fark edebilirsin.Hayran olmadığın insanlara kendini sevdirmek zorunda değilsin. Seni rahatsız eden kişi ve ortamlardan uzaklaş. Seni gerçekten mutlu eden alanları bul ve orada yeni fırsatlar yarat.
