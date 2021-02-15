Burçları bu hafta neler bekliyor? Elele'nin astroloji sayfalarında günlük, haftalık, aylık burç yorumlarını, burç uyumunu, burç özelliklerini, yükselen burç hesaplama modülü ve tarot falı bakmayı ve Çin astrolojisini bulabilirsiniz... Astrolog Duygu Demir'in kaleminden haftalık burç yorumları (15 Şubat 2021 - 21 Şubat 2021)

KOÇ BURCU HAFTALIK BURÇ YORUMLARI

Bu hafta yılın ilk Satürn Uranüs dik açısı meydana geliyor. Haziran ve Aralık aylarında tekrarını yaşayacağımız bu açı kalıbı ile hayat bize istesek de istemesek de değişim vaat etmekte. Sizler için geleceğe yönelik bakış açınız, planlarınız, sosyal çevreniz ve değer yargılarınıza yönelik değişimler vaat etmekte. Bu hafta ayrıca perşembe günü Güneş'in Balık burcuna geçmesi ile birlikte önümüzdeki 1 ay boyunca hayatı biraz daha akışına bırakarak yaşamak isteyeceksiniz.

15 Şubat Günlük Burç yorumları için de ilgili makaleye bakabilirsiniz...

BOĞA BURCU HAFTALIK BURÇ YORUMLARI

Bu hafta yılın ilk Satürn Uranüs dik açısı meydana geliyor. Haziran ve Aralık aylarında tekrarını yaşayacağımız bu açı kalıbı ile hayat bize istesek de istemesek de değişim vaat etmekte. Sizler için ilişkileriniz, hayata bakış açınız ve kariyerinize yönelik yenilenme enerjisi var. Bu hafta ayrıca perşembe günü Güneş'in Balık burcuna geçmesi ile birlikte önümüzdeki 1 ay boyunca sosyal çevreniz, arkadaşlıklarınız ve beraber duygusal paylaşımlarınız ön plana çıkacak.

İKİZLER BURCU HAFTALIK BURÇ YORUMLARI

Bu hafta yılın ilk Satürn Uranüs dik açısı meydana geliyor. Haziran ve Aralık aylarında tekrarını yaşayacağımız bu açı kalıbı ile hayat bize istesek de istemesek de değişim vaat etmekte. Sizler için kendinizi güvende tutmak adına risk alamadığınız konularda, özellikle gelecek planları ve eğitimler söz konusu olduğunda risk alma zamanı olacak. Bu hafta ayrıca perşembe günü Güneş'in Balık burcuna geçmesi ile birlikte önümüzdeki 1 ay boyunca kariyerinize daha çok odaklanmaya başlıyorsunuz.

YENGEÇ BURCU HAFTALIK BURÇ YORUMLARI

Bu hafta yılın ilk Satürn Uranüs dik açısı meydana geliyor. Haziran ve Aralık aylarında tekrarını yaşayacağımız bu açı kalıbı ile hayat bize istesek de istemesek de değişim vaat etmekte. Sizler için ortak finansal kaynaklar, aile içindeki konuşmalar ve değer yargıları önemli olacak. Beraberce yapılan gelecek planlarında bazı değişimler söz konusu olabilir. Bu hafta ayrıca perşembe günü Güneş'in Balık burcuna geçmesi ile birlikte önümüzdeki 1 ay boyunca ruhunuza iyi gelen konulara odaklanmak isteyecek, seyahat hayalleri kuracaksınız.

ASLAN BURCU HAFTALIK BURÇ YORUMLARI

Bu hafta yılın ilk Satürn Uranüs dik açısı meydana geliyor. Haziran ve Aralık aylarında tekrarını yaşayacağımız bu açı kalıbı ile hayat bize istesek de istemesek de değişim vaat etmekte. Sizler için özellikle ilişkiler ve ortaklıklarda doğru iletişimi kurmak önemli. İlişki içinde sizi zorlayan konulara ailelerin karışması veya kariyerle ilgili endişelerin ilişkiye yansıması zorlayabilir. Bu hafta ayrıca perşembe günü Güneş'in Balık burcuna geçmesi ile birlikte önümüzdeki 1 ay boyunca ödemeleriniz gündemde olacak.

BAŞAK BURCU HAFTALIK BURÇ YORUMLARI

Bu hafta yılın ilk Satürn Uranüs dik açısı meydana geliyor. Haziran ve Aralık aylarında tekrarını yaşayacağımız bu açı kalıbı ile hayat bize istesek de istemesek de değişim vaat etmekte. Sizler için iş ortamındaki değişimler ve çalkantılar ile kendi kaynaklarınızın nasıl gelişeceği konuları aklınızda. Bu hafta ayrıca perşembe günü Güneş'in Balık burcuna geçmesi ile birlikte önümüzdeki 1 ay boyunca ilişkiler alanında romantik rüzgarlar esiyor.

TERAZİ BURCU HAFTALIK BURÇ YORUMLARI

Bu hafta yılın ilk Satürn Uranüs dik açısı meydana geliyor. Haziran ve Aralık aylarında tekrarını yaşayacağımız bu açı kalıbı ile hayat bize istesek de istemesek de değişim vaat etmekte. Sizler için çocuklarla olan ilişkileriniz, flörtleriniz ve hayattan aldığınız keyif ve mutluluğun değiştiğini gördüğünüz günlerdesiniz. Bu hafta ayrıca perşembe günü Güneş'in Balık burcuna geçmesi ile birlikte önümüzdeki 1 ay boyunca iş ortamındaki yoğunluğunuzu arttıracak, günlük temponuza odaklanıorsunuz.

AKREP BURCU HAFTALIK BURÇ YORUMLARI

Bu hafta yılın ilk Satürn Uranüs dik açısı meydana geliyor. Haziran ve Aralık aylarında tekrarını yaşayacağımız bu açı kalıbı ile hayat bize istesek de istemesek de değişim vaat etmekte.

YAY BURCU HAFTALIK BURÇ YORUMLARI

Bu hafta yılın ilk Satürn Uranüs dik açısı meydana geliyor. Haziran ve Aralık aylarında tekrarını yaşayacağımız bu açı kalıbı ile hayat bize istesek de istemesek de değişim vaat etmekte. Sizler için işlerinizi yapma, kendinizi aktarma biçimleriniz değişiyor. Bakış açınızı biraz değiştirerek büyük farklar yaratabileceğinizi göreceksiniz. Bu hafta ayrıca perşembe günü Güneş'in Balık burcuna geçmesi ile birlikte önümüzdeki 1 ay boyunca evin içini güzelleştirmeye odaklanıyorsunuz.

OĞLAK BURCU HAFTALIK BURÇ YORUMLARI

Bu hafta yılın ilk Satürn Uranüs dik açısı meydana geliyor. Haziran ve Aralık aylarında tekrarını yaşayacağımız bu açı kalıbı ile hayat bize istesek de istemesek de değişim vaat etmekte. Sizler için finansal kaynaklardaki türbülans ön plana çıkıyor. Çocuklar, ilişkiler, önem verdikleriniz ve kime ne kadar kaynak ayırdığınız önemli olacak. Bu hafta ayrıca perşembe günü Güneş'in Balık burcuna geçmesi ile birlikte önümüzdeki 1 ay boyunca iletişim trafiğiniz artacak.

KOVA BURCU HAFTALIK BURÇ YORUMLARI

Bu hafta yılın ilk Satürn Uranüs dik açısı meydana geliyor. Haziran ve Aralık aylarında tekrarını yaşayacağımız bu açı kalıbı ile hayat bize istesek de istemesek de değişim vaat etmekte. Sizler için kendinizi ve hayatınızı değiştirme enerjisi taşımakta. İlişkilerden beklentiniz, ev ve yuva içindeki huzuru yakalamak önemli olacak. Bu hafta ayrıca perşembe günü Güneş'in Balık burcuna geçmesi ile birlikte önümüzdeki 1 ay boyunca finansal koşullarınıza odaklısınız. Değişkenlikler söz konusu olabilirhttps://www.elele.com.tr/astroloji/ruya-tabirleri.

BALIK BURCU HAFTALIK BURÇ YORUMLARI

Bu hafta yılın ilk Satürn Uranüs dik açısı meydana geliyor. Haziran ve Aralık aylarında tekrarını yaşayacağımız bu açı kalıbı ile hayat bize istesek de istemesek de değişim vaat etmekte. Sizler için biraz kontrolünüz dışında olaylar ve durumlara işaret etmekte. Bakış açınızı değiştirecek farkındalıklar yaşama ihtimaliniz yüksek. Bu hafta ayrıca perşembe günü Güneş'in burcunuza geçmesi ile birlikte önümüzdeki 1 ay boyunca kendinize, ilişkilerinize odaklanacaksınız. Enerjiniz artıyor.

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