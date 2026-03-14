Haftalık burç yorumları (16 - 22 Mart 2026): Bu hafta burçları neler bekliyor?

16-22 MART 2026 HAFTALIK BURÇ YORUMLARI

Koç, bu hafta hazır ol ya da olma, sana doğru gelen bir şey (veya biri) var. Özel teslimat gibi düşün: imzalanmış, mühürlenmiş ve sana teslim edilmiş. Geri gönderme seçeneği yok.

Hafta 16–17 Mart’ta Balık burcundaki küçülen hilal Ay ile başlıyor ve bu da evrenden istediğin şeyi kabul etmeye hazır olmanı söylüyor.

Eğer yükselenin Koç ise, bu durum 12. evinde gerçekleşiyor ve kalbinin derinlerinde tuttuğun gizli bir hayal ya da dilekle ilgili olabilir.

Boğa, bu hafta harekete geçmek istediğin güçlü bir arzun var. Bir şey ya da biri zihnini ve kalbini öyle bir tutkuyla dolduruyor ki ona sahip olmak istiyorsun. Özellikle 20 Mart’ta Koç burcunda büyüyen hilal Ay, Koç sezonu ve İlkbahar Ekinoksu ile birlikte bu isteğini gerçekleştirme planlarını güçlendiriyor.

Eğer yükselenin Boğa ise, bu enerji 12. evini etkiliyor ve gizli tuttuğun bir aşk ya da tutkunun ortaya çıkmasına neden olabilir.

İkizler, bu hafta bir değişiklik yapma zamanının geldiğini ilan ediyorsun. Artık bildiğin gerçekleri kendinden saklamayacaksın. Eğer bir kişi ya da durum artık başlangıçta kabul ettiğin şeyleri karşılamıyorsa, 18–20 Mart arasında bu durumdan çekilmeye karar verebilirsin.

Yükselenin İkizler ise bu değişim 11. evinde gerçekleşir ve sana uymayan bazı arkadaşlıklardan ya da gruplardan uzaklaşmayı planlayabilirsin.

Yengeç, bu hafta eğlenceli ve özgür bir enerji var.

Saçlarını salıp hayatı istediğin gibi yaşadığını kutlamak isteyebilirsin. Bu durum sadece ilkbaharın değil, hayatında yeni bir dönemin de başladığını gösteriyor.

21 Mart’ta Ay Koç’tan Boğa’ya geçerken, kendini önceliklendirme kararından gurur duyabilirsin.

Yükselenin Yengeç ise bu enerji 10. ve 11. evlerinde gerçekleşir ve toplumdaki ya da sosyal çevrendeki itibarına dikkat çeker.

Aslan, bu hafta zihnini meşgul eden bir konu var ve kendini biraz sıkışmış hissedebilirsin. İçinde tuttuğun bir şeyi artık dile getirmen gerekiyor. 16–17 Mart civarında duygularını ifade etmek için uygun bir zaman olabilir.

22 Mart’ta Ay Boğa burcuna geçtiğinde ise artık somut sonuçlar ve gerçekçi niyetler görmek isteyeceksin.

Yükselenin Aslan ise bu enerji 7., 8. ve 10. evlerini etkiler ve ilişkilerinde önemli değişimler sosyal statünü de etkileyebilir.

Başak, bu hafta yaptığın şeyden vazgeçmeye niyetin yok. 19 Mart’taki Koç Yeniayı, hayatını bundan sonra nasıl yaşamak istediğini açıkça ifade etmeni sağlayabilir.

Yükselenin Başak ise bu enerji 8. evinde gerçekleşir ve romantik bir partnerden ne istediğini açıkça dile getirebilirsin.

Bu hafta 19 Mart’taki Koç Yeniayı ve 20 Mart’ta başlayan Koç sezonu, içinde farklı bir yönü ortaya çıkarabilir ve bazı şeylerin tamamlanmasını isteyebilirsin.

Yükselenin Terazi ise bu enerji 7. evini etkiler ve ilişkiler alanında önemli gelişmeler getirebilir.

Akrep, bu hafta birinin oyun oynamayı bırakmasını istemen ve bir ilişkide sevginin nereye gittiğini sorgulaman gerekebilir. Eskiden şanslı hissettiğin bir durum şimdi seni yoran bir şeye dönüşmüş olabilir.

17 Mart civarında bir şeye ikinci şansı vermiş olsan da kararını geri çekebilirsin.

Yükselenin Akrep ise bu enerji 5. ve 6. evlerinde gerçekleşir ve eskiden keyif veren bir şeyin artık gelişimini engellediğini fark edebilirsin.

Yay, bu hafta senin dinlenmen gerekiyor. Çok çalıştın ve şimdi biraz mola vermek iyi gelebilir. 17 Mart’taki Balık burcundaki küçülen Ay da bu enerjiyi destekliyor.

Yükselenin Yay ise bu durum 4. evinde gerçekleşir ve ev ya da aile hayatını etkileyebilir.

Oğlak, bu hafta için mesaj basit: dayan ve sabret.

22 Mart’ta Boğa burcundaki büyüyen hilal Ay, emeklerinin karşılığını alacağını gösteriyor. Sonuçlar beklediğinden yavaş gelebilir ama yine de geliyor.

Yükselenin Oğlak ise bu enerji 5. evinde gerçekleşir ve tatmin duygusu getirebilir.

Kova, bu hafta herkes gözünü senin kararlarına çevirmiş olabilir.

Ama insanlar meraklı oldukları için değil; cesaretini ve kendi yolunu seçme gücünü takdir ettikleri için seni izliyor.

21 Mart’ta Ay Koç’tan Boğa’ya geçerken bu enerji güçleniyor.

Yükselenin Kova ise bu durum 3. ve 4. evlerini etkiler ve edindiğin bilgileri başkalarıyla paylaşma isteği doğabilir.

Balık, büyük planların var ve bu hafta onları hayata geçirmek için doğru zaman.

Bu kart sana bir sonraki adımı atman gerektiğini söylüyor.

21 Mart’taki Koç burcundaki büyüyen hilal Ay da seni harekete geçmeye teşvik ediyor ve geçmişte attığın adımların seni daha dengeli ilişkiler ve daha iyi öz bakım anlayışına götürdüğünü hatırlatıyor.

Yükselenin Balık ise bu enerji 2. evinde gerçekleşir ve değerlerin ile özsaygına odaklanmanı sağlar.

