Haftalık burç yorumları (16-22 Şubat 2026): Bu hafta burçları neler bekliyor?
16–22 Şubat 2026 haftasına ait haftalık burç yorumları burada. Bu hafta Kova burcundaki güçlü Güneş tutulmasının ve Balık sezonunun başlangıcının her burcun ilişkilerini nasıl etkilediği ortaya çıkıyor. Peki bu hafta burçlarda neler yaşanacak? İşte 16-22 Şubat 2026 Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık haftalık yorumlar...
Elele Online
17 Şubat’taki tutulma pek çok sürpriz gelişmeyi beraberinde getiriyor ve bu haftaki beklenmedik bir dönüş, büyük bir sıfırlama etkisi yaratıyor. Hayatınızda bırakmaya hazır olduğunuz bir şey varsa, şimdi harekete geçme zamanı. Bir konuya farklı bir açıdan yaklaşmak istiyorsanız, bunun için de mükemmel bir dönemdesiniz. 18 Şubat’ta Güneş romantik ve hayalperest Balık burcuna geçiyor ve 20 Mart’a kadar burada kalıyor. Balık, duyguları ve hisleri harekete geçiren hassas bir su burcu olduğu için enerjide büyük bir değişim bekleyin. Balık sezonuna girdiğimizde daha yoğun hissetmeye ve daha büyük hayaller kurmaya hazır olun. Sezgileriniz güçlenir, yaratıcılığınız artar ve başkalarıyla daha derin bir uyum yakalarsınız; onlar da size karşı aynı şekilde hisseder. Şefkat, Balık burcunun en belirgin özelliklerinden biridir ve bu dönemde hem vermek hem de almak mümkündür. 22 Şubat’ta Venüs ile Jüpiter üçgen açı yapıyor. Bu; genişleten, olumlu ve mutlu bir enerji getirir. Aşk, ilişkiler, sosyalleşme ve özel biriyle bir araya gelmek için harika bir etkidir. Venüs ve Jüpiter en pozitif iki gezegendir ve Venüs aşk hayatımızı temsil eder; bu yüzden bu günün tadını çıkarın! Peki, 16-22 Şubat 2026 haftası burçları neler bekliyor? İşte haftalık burç yorumları
16-22 ŞUBAT 2026 HAFTALIK BURÇ YORUMLARI
KOÇ BURCU
Bu haftaki Güneş tutulması arkadaşları, grupları ve hayalleri temsil eden 11. evinize düşüyor; bu da sosyal bir hafta anlamına geliyor. Pazartesi günü Güneş’in Uranüs ile yaptığı kare açı planları bozabilir, dikkatli olun.
Tutulmanın ardından Ay Balık burcuna, yani 12. evinize geçiyor. Perşembe günü Ay sizin burcunuza girene kadar biraz yalnız kalmak isteyebilirsiniz. Sonrasında her şey normale dönmeye hazır hissedeceksiniz.
Pazar günü Venüs/Jüpiter etkisi sizi aşka ve özel birine karşı daha açık ve iyi hissettiriyor.
BOĞA BURCU
Bu tutulma Uranüs ile kare açı yapıyor; bu da sizi kişisel olarak etkileyebilecek değişen koşulları temsil ediyor. Bu mutlaka bir ilişkinin bitişi anlamına gelmez; ancak bir değişimi ya da daha fazla özgürlük arzusunu gösterebilir. Kariyerle ilgili bir değişim de yaşayabilirsiniz.
Bu hafta Balık burcundaki üç gezegen sayesinde, bekar Boğalar mevcut sosyal çevrelerinde aşk bulabilir. İlişkisi olanlar ise birlikte daha fazla sosyalleşebilir.
İKİZLER BURCU
Kova tutulması 9. evinize düşüyor; bu alan seyahat ve eğitimle ilgilidir. Bu hafta başka bir şehirde hatta ülkede yaşayan biriyle tanışmanız mümkün. Ya da uzakta yaşayan birini ziyaret edebilirsiniz.
Tutulmanın tetikleyebileceği olumsuz özgüven sorunlarının sizi geride bırakmasına izin vermeyin. Biriyle yeniden yoluna koymak istediğiniz bir ilişki varsa, Pazar günü bunun için ideal.
YENGEÇ BURCU
Bu haftaki Güneş tutulması 8. evinize düşüyor. Bu ev; partnerin maddi kaynakları, ilişkilerdeki duygusal derinlik ve mahremiyetle ilgilidir.
İlişkiniz varsa, bu hafta ilişkinize nasıl yaklaştığınızı daha fazla sorgulayabilirsiniz. Bekar Yengeçler için Venüs’ün uyumlu Balık burcundaki konumu daha romantik günlerin habercisi.
ASLAN BURCU
Sevgili Aslan; Tutulma 7. evinize, yani partnerlik alanınıza düşüyor; bu nedenle ilişkiniz üzerinde önemli bir etkisi olabilir.
Sağlam bir ilişkiniz varsa ciddi bir sorun görünmüyor, ancak küçük sürtüşmeler yaşanabilir. Dengesiz ya da toksik bir ilişki içindeyseniz bu hafta önemli bir karar vermeniz gerekebilir.
Pazar günü Venüs’ün güzel açısı sayesinde haftanın en keyifli günü olabilir.
BAŞAK BURCU
Sevgili Başak; Bu haftaki tutulma hayatınızda bir konuyu hızlandırabilir ya da bir sıfırlama etkisi yaratabilir.
18 Şubat’ta Güneş 7. evinize giriyor ve burada zaten bulunan Venüs ve Merkür’e katılıyor. Bu da haftayı romantizm açısından oldukça güçlü kılıyor. Pazar günü tam anlamıyla aşk için yaratılmış!
TERAZİ BURCU
17 Şubat’taki Kova tutulması 5. evinize, yani aşk alanınıza düşüyor. Bu hafta odağınız bir şekilde aşk olacak.
Flört etmek, sosyalleşmek ya da özel biriyle vakit geçirmek için harika bir dönem. Balık burcundaki üç gezegen sayesinde gerçek duygularınızla temas kurabilir ve daha güçlü bir bağ inşa edebilirsiniz.
AKREP BURCU
17 Şubat’taki güçlü tutulma 4. evinize, yani ev ve temel yaşam alanınıza düşüyor. Bu, ev hayatınızda büyük bir değişime işaret edebilir.
18 Şubat’ta Güneş’in Balık burcuna geçişi 5. evinizi, yani aşk alanınızı aydınlatıyor; bu da haftayı olumlu kılıyor.
YAY BURCU
Bu haftaki tutulma iletişimle ilgili. Kişisel ifadenize odaklanan yeni bir iki yıllık döngü başlatıyor.
Bu hafta ani bir farkındalık yaşayabilir ya da uzun zamandır söylemek istediğiniz sözleri nihayet dile getirebilirsiniz.
OĞLAK BURCU
Kova tutulması sizin için bir sıfırlama etkisi yaratabilir. Özsaygınızın ilişkilerinizi nasıl etkilediğini sorgulayabilirsiniz. Mevcut bir ilişki amacını doldurduysa, bu enerji yeni bir ilişkinin önünü açabilir.
18 Şubat’ta Güneş’in Balık burcuna geçişi kişisel iletişim alanında yeni bir dönemi başlatıyor.
KOVA BURCU
Burcunuzdaki Güneş tutulması aşk hayatınızda önemli bir dönüm noktası yaratıyor.
Eski bir ilişkiyi geride bırakabilirsiniz. Ya da sizi geride tutan kalıpları bırakarak yeni bir ilişkiye odaklanabilirsiniz.
Her iki durumda da bu hafta başkalarıyla daha güçlü bir uyum içindesiniz.
BALIK BURCU
Sevgili Balık; Bu haftaki Güneş tutulması 12. evinize düşüyor. Eski ilişkilerle, güvenle ya da geçmiş hikâyelerle ilgili olumsuz düşünceler su yüzüne çıkabilir.
18 Şubat’ta Güneş’in burcunuza geçmesiyle birlikte kişisel bir yenilenme yaşıyorsunuz ve doğum günü ayınız başlıyor. Pazar günü aşk için harika bir gün!
