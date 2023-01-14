Haftalık burç yorumları (16 Ocak-23 Ocak 2023): Dilara Yıldızhan'ın kaleminden tüm burçlar…

Pandemi döneminde ilginin arttığı alanlardan biri de astroloji... Günlük, haftalık, aylık burç yorumları çok merak edilenler arasında. 16 Ocak Pazartesi itibarıyla yeni bir haftaya başlıyoruz. Peki, 16 Ocak- 23 Ocak 2023 haftası burçları neler bekliyor? Astrolog Dilara Yıldızhan, haftalık burç yorumlarını Elele okurları için kaleme aldı: Haftalık burç yorumlarının ardından burcunuza tıklayarak günlük, aylık, yıllık burç yorumlarına da bakabilirsiniz. Hazırsanız başlayalım...

16 Ocak- 23 Ocak 2023 HAFTALIK BURÇ YORUMLARI





Burcunuza tıklayarak daha detaylı bilgilere de ulaşabilirsiniz.

Sevgili Koç; haftaya para, finans, ameliyat konularıyla başlıyorsunuz. Harcamalarınıza dikkat etmelisiniz. Hafta ortasında; yurt dışı, eğitim, seyahat, hukuk konularıyla ilgili güzel gelişmeler gerçekleşebilir.

18 Ocakta Merkür(S) olacak. 19 Ocakla birlikte Merkür Retro dönemini de bitiyoruz. 18 Ocakta kariyer, iş hayatınızda önemli kararlar vermenizi önermiyorum. Ayrıca tartışma içinde kalabilirsiniz. Sonrasında problemlerle karşılaşabilirsiniz. Konuştuklarınıza, düşüncelerinize dikkat etmelisiniz. Olumlu düşünün, olumlu gelişmeler gerçekleşsin.

Perşembe-Cuma günlerinde; kariyer hayatınız ön plana çıkabilir. Güneşin kova burcuna geçmesiyle bir ay boyunca; sosyalleşebilir, arkadaşlarınızla zaman geçirebilirsiniz.

21 Ocakta gerçekleşecek yılın ilk yeni ayı ile; sosyal çevrenizle, kariyer hayatınızla ilgili yeni bir başlangıç yapabilirsiniz. Güçlü adımlarla ilerleyeceksiniz ve 15 gün boyunca güzel gelişmeler sizinle olacak.

Harika bir hafta dilerim.

Sevgili Boğa; haftaya evlilik, ortaklık, partner, mahkeme konularıyla ilgilenerek başlıyorsunuz. Ani kararlar alabilirsiniz. Hafta ortasında; finans, para, cinsellik, ameliyat konuları ön plana çıkabilir.

18 Ocakta Merkür(S) olacak. 19 Ocakla birlikte Merkür Retro dönemini de bitiyoruz. 18 Ocakta yurt dışı, eğitim, seyahat, hukuk konularıyla ilgili önemli kararlar almanızı tavsiye etmiyorum. Yolculuklarda sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Merkür S olduğu için ; konuştuklarınıza, düşüncelerinize dikkat etmelisiniz. Olumlu düşünün, olumlu gelişmeler gerçekleşsin.

Perşembe-Cuma günlerinde; yurt dışı, eğitim, seyahat, hukuk konuları ön plana çıkabilir. Güneşin kova burcuna geçmesiyle; kariyer hayatınız ön plana çıkacaktır.

21 Ocakta gerçekleşecek yılın ilk yeni ayı ile; kariyer, yurt dışı, eğitim, seyahat, mahkeme konularıyla ilgili yeni başlangıçlar yapabilirsiniz. Bazı sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Dikkat etmelisiniz.

Harika bir hafta dilerim.

Sevgili İkizler; haftaya çalışma hayatı, sağlık, yanınızda çalışanlarla ilgilenerek başlıyorsunuz. Hafta ortasında; evlilik, ortaklık, partner, mahkeme konuları ön plana çıkabilir.

18 Ocakta Merkür(S) olacak. 19 Ocakla birlikte Merkür Retro dönemini de bitiyoruz. 18 Ocakta; finans, para, ameliyat, sağlık konularında önemli kararlar almanızı tavsiye etmiyorum. Aksilikler, sorunlar gerçekleşebilir. İşin içinden çıkılmaz sorunlarla baş etmek zorunda kalabilirsiniz.

Perşembe-Cuma günlerinde; finans, para, ameliyat, sağlık konularıyla ilgili ani olaylar yaşayabilirsiniz. Güneşin kova burcuna geçmesiyle; yurt dışı, eğitim, seyahat, hukuk konuları hayatınızda belirginleşecek.

21 Ocakta gerçekleşecek yılın ilk yeni ayı ile; para, finans, ameliyat, yurt dışı, eğitim, seyahat, hukuk konularında güçlü yeni başlangıçlar yapabilirsiniz. Şanslı olacaksınız.

Harika bir hafta dilerim.

Sevgili Yengeç; haftaya aşk, çocuk, hobi, eğlence, tatil konularıyla ilgilenerek başlayabilirsiniz. Hafta ortasında; çalışma hayatı, sağlık, yanınızda çalışanlarla ilgili ani durumlar içinde kalabilirsiniz.

18 Ocakta Merkür(S) olacak. 19 Ocakla birlikte Merkür Retro dönemini de bitiyoruz. 18 Ocakta; evlilik, ilişkiler, ortaklık, mahkeme konularıyla ilgili önemli kararlar almanızı tavsiye etmiyorum. Tartışma gerçekleşebilir. Sözleriniz, düşünceleriniz çok önemli olacak. Olumlu düşünün olumlu olaylar yaşayın.

Perşembe-Cuma günlerinde; ortaklık, evlilik, partner, mahkeme konularıyla ilgili bazı sorunlar yaşayabilirsiniz. Mide problemlerine dikkat etmelisiniz. Güneşin kova burcuna geçmesiyle; para, finans, sağlık, cinsellik konuları hayatınızda ön plana çıkabilir.

21 Ocakta gerçekleşecek yılın ilk yeni ayı ile; para, finans, ameliyat, evlilik, ortaklık, mahkeme konularında güçlü yeni kararlar alabilirsiniz.

Harika bir hafta dilerim.

Sevgili Aslan; haftaya ev, aile, gayrimenkul konularıyla ilgilenerek başlıyorsunuz. Hafta ortasında; aşk, tatil, çocuk, hobi, borsa konuları gündeminize gelebilir.

18 Ocakta Merkür(S) olacak. 19 Ocakla birlikte Merkür Retro dönemini de bitiyoruz. 18 Ocakta; çalışma hayatı, yanınızda çalışanlar, sağlık, evcil hayvan konularıyla ilgili önemli kararlar almanızı tavsiye etmiyorum. Sorunlarla, aksiliklerle karşılaşabilirsiniz. Tartışmalar yaşanabilir ve çözülemez boyutta olabilir. Sözleriniz, düşünceleriniz çok önemli olacak. Olumlu düşünün güzel şeyler yaşayın.

Perşembe-Cuma günlerinde; çalışma hayatı, yanınızda çalışanlar, evcil hayvanlarınız, sağlığınızla ilgili ani durumlar gerçekleşebilir. Güneşin kova burcuna geçmesiyle; partner, ortaklık, evlilik, mahkeme konuları ön plana çıkacaktır.

21 Ocakta gerçekleşecek yılın ilk yeni ayı ile; çalışma hayatı, sağlık, evlilik, ortaklık, mahkeme konularıyla ilgili yeni, güçlü başlangıçlar yapabilirsiniz. Maddi kazançlarınız artabilir.

Harika bir hafta dilerim.

Sevgili Başak; haftaya yakın çevre, kardeşler, eğitim, seyahat konularıyla başlıyorsunuz. Duygularınızı rahat ifade edebilirsiniz. Hafta ortasında; ev, aile, gayrimenkul konuları gündeminize gelebilir.

18 Ocakta Merkür(S) olacak. 19 Ocakla birlikte Merkür Retro dönemini de bitiyoruz. 18 Ocakta; aşk, çocuk, eğlence, tatil konularıyla ilgili önemli kararlar almanızı tavsiye etmiyorum. Sorun, aksiliklerle karşılaşabilirsiniz. Sözleriniz, düşünceleriniz çok önemli olacak. Olumlu düşünün güzel şeyler yaşayın.

Perşembe-Cuma günlerinde; aşk, çocuk, eğlence, tatil, borsa konuları ön plana çıkabilir. Güneşin kova burcuna geçmesiyle çalışma hayatı, gündelik işler, yanınızda çalışanlar, evcil hayvanınız, sağlığınız ön plana çıkabilir.

21 Ocakta gerçekleşecek yılın ilk yeni ayı ile; aşk, çocuk, eğlence, hobi, tatil, çalışma hayatı, sağlığınızla ilgili yeni kararlar alabilirsiniz. İlişki, ortaklıkta güzel gelişmeler gerçekleşebilir.

Harika bir hafta dilerim.

Sevgili Terazi; haftaya para, kazançlarla ilgilenerek başlıyorsunuz. Ani olaylar içinde kalabilirsiniz. Hafta ortasında; yakın çevre, kardeşler, eğitim, seyahat konularıyla ilgili güzel gelişmeler gerçekleşebilir.

18 Ocakta Merkür(S) olacak. 19 Ocakla birlikte Merkür Retro dönemini de bitiyoruz. 18 Ocakta; ev, aile, taşınmaz, gayrimenkul konularıyla ilgili önemli kararlar almanızı tavsiye etmiyorum. İçinden çıkılması zor durumlar içinde kalabilirsiniz. Sözleriniz, düşünceleriniz çok önemli olacak. Olumlu düşünün güzel şeyler yaşayın.

Perşembe-Cuma günlerinde; ev, aile, gayrimenkul konuları ön plana çıkabilir ama bazı sorunlar gerçekleşebilir. Güneşin kova burcuna geçmesiyle; aşk, çocuk, tatil, eğlence, hobi, borsayla ilgili şanslı bir döneme giriyorsunuz.

21 Ocakta gerçekleşecek yılın ilk yeni ayı ile; ev, aile, gayrimenkul, aşk, çocuk, hobi, borsa konularında yeni ve güçlü kararlar alabilirsiniz. Şanslı olacağınız 15 gün sizi bekliyor olacak.

Harika bir hafta dilerim.

Sevgili Akrep; haftaya duygusal olarak enerjik başlıyorsunuz. Fiziksel değişim yapabilirsiniz. Hafta ortasında; para, kazançlarınız ön plana çıkabilir.

18 Ocakta Merkür(S) olacak. 19 Ocakla birlikte Merkür Retro dönemini de bitiyoruz. 18 Ocakta; yakın çevre, eğitim, seyahat, kardeşlerle ilgili önemli kararlar almanızı tavsiye etmiyorum. Sorun, aksiliklerle karşılaşabilirsiniz. Sözleriniz, düşünceleriniz çok önemli olacak. Olumlu düşünün güzel şeyler yaşayın.

Perşembe-Cuma günlerinde; yakın çevre, kardeşler, eğitim, seyahatlerle ilgili güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz. Güneşin kova burcuna geçmesiyle; aile, ev, gayrimenkul konuları ön plana çıkacaktır.

21 Ocakta gerçekleşecek yılın ilk yeni ayı ile; ev, aile, yakın çevre, eğitim, seyahatlerle ilgili yeni kararlar alabilirsiniz. Aşk konusunda güzel gelişmeler var. Aşkta yüzünüz gülecek.

Harika bir hafta dilerim.

Sevgili Yay; haftaya duygusal olarak içe çekilebilir, yalnız kalmak isteyebilirsiniz. Spritüel çalışmalar yapmak sizi şifalandıracaktır. Hafta ortasında; enerjik, neşeli başlıyorsunuz. Kişisel bakım yapabilirsiniz.

18 Ocakta Merkür(S) olacak. 19 Ocakla birlikte Merkür Retro dönemini de bitiyoruz. 18 Ocakta; para, kazançlarınız, iş konusunda önemli kararlar almanızı tavsiye etmiyorum. Sorun, aksiliklerle karşılaşabilirsiniz. Sözleriniz, düşünceleriniz çok önemli olacak. Olumlu düşünün güzel şeyler yaşayın.

Perşembe-Cuma günlerinde; para, iş hayatınız ön plana çıkabilir. Güneşin kova burcuna geçmesiyle; yakın çevre, eğitim, seyahat konularıyla ilgili güzel gelişmeler sizinle olacak.

21 Ocakta gerçekleşecek yılın ilk yeni ayı ile; para, kazançlar, eğitim, seyahat, kardeşlerinizle ilgili güzel yeni başlangıçlar yapabilirsiniz. Güçlü adımlarla ilerleyeceksiniz ve 15 gün boyunca güzel gelişmeler sizinle olacak.

Harika bir hafta dilerim.

Sevgili Oğlak; haftaya sosyalleşerek, arkadaşlarınızla ilgilenerek başlayabilirsiniz. Hafta ortasında; duygusal olarak içe çekilebilir, yalnız kalmak isteyebilirsiniz.

18 Ocakta Merkür(S) olacak. 19 Ocakla birlikte Merkür Retro dönemini de bitiyoruz. 18 Ocakta; sözleriniz çok önemli olacak. Hayatınızın her alanında çok önemli, keskin kararlar almanızı tavsiye etmiyorum. Sorun, aksiliklerle karşılaşabilirsiniz. Sözleriniz, düşünceleriniz çok önemli olacak. Olumlu düşünün güzel şeyler yaşayın.

Perşembe-Cuma günlerinde; fiziksel değişim yapabilirsiniz. Kendinizi iyi hissedeceksiniz. Güneşin kova burcuna geçmesiyle; para, kazançlarınız ön plana çıkacak.

21 Ocakta gerçekleşecek yılın ilk yeni ayı ile; para, kazançlar, fiziksel değişim konularında yeni başlangıçlar yapabilirsiniz.

Harika bir hafta dilerim.

Sevgili Kova; haftaya iş odaklı başlıyorsunuz. Hafta ortasında; sosyalleşebilir, arkadaşlarınızla ilgilenebilirsiniz.

18 Ocakta Merkür(S) olacak. 19 Ocakla birlikte Merkür Retro dönemini de bitiyoruz. 18 Ocakta; hayatınızla ilgili önemli kararlar almanızı tavsiye etmiyorum. Sorun, aksiliklerle karşılaşabilirsiniz. Sözleriniz, düşünceleriniz çok önemli olacak. Olumlu düşünün güzel şeyler yaşayın. Bilinçaltı çalışmaları ise blokajlarınızı çözebilir.

Perşembe-Cuma günlerinde; duygusal olarak içe çekilebilir, yalnız kalmak isteyebilirsiniz. Hastane, sağlık konuları gündeminize gelebilir. Ayrıca işinizle ilgilenmek size iyi gelecektir. Güneşin kova burcuna geçmesiyle; fiziksel değişim yapabilirsiniz. Maddi kaynaklarınızı güçlendirebilirsiniz. Sağlığınıza dikkat etmelisiniz.

21 Ocakta gerçekleşecek yılın ilk yeni ayı ile; fiziksel değişim yapabilirsiniz. Kendinizle ilgilenebilirsiniz. Maddi kaynaklarınızı güçlendirecek fırsatlarla karşılaşabilirsiniz.

Harika bir hafta dilerim.

Sevgili Balık; haftaya yurt dışı, eğitim, seyahat, hukuk konularıyla ilgilenerek iyi bir başlangıç yapıyorsunuz. Hafta ortasında; iş, kariyer hayatınızda bazı sorunlarla karşılaşabilirsiniz.

18 Ocakta Merkür(S) olacak. 19 Ocakla birlikte Merkür Retro dönemini de bitiyoruz. 18 Ocakta; sosyal çevrenizle, arkadaşlarınızla iletişiminize dikkat etmelisiniz. Önemli kararlar almak için uygun bir günde olmayacaksınız. Sözleriniz, düşünceleriniz çok önemli olacak. Olumlu düşünün güzel şeyler yaşayın.

21 Ocakta gerçekleşecek yılın ilk yeni ayı ile; sosyal çevre, arkadaşalar, bilinçaltı, sağlık konuları gündeminize gelebilir. Bu konularda yeni başlangıçlar yapabilirsiniz. Hayallerinizin peşinden gitmelisiniz.

Harika bir hafta dilerim.

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