Haftalık burç yorumları (18-24 Kasım 2024): Bu hafta burçları neler bekliyor?

Pazartesi günü itibarıyla yeni bir haftaya başlıyoruz. Peki, 18 Kasım-24 Kasım 2024 haftası burçları neler bekliyor? Astrolog Dilara Yıldızhan, haftalık burç yorumlarını Elele okurları için kaleme aldı. Haftalık burç yorumlarının ardından burcunuza tıklayarak günlük, aylık, yıllık burç yorumlarına da bakabilirsiniz. Hazırsanız başlayalım...

18 - 24 KASIM 2024 HAFTALIK BURÇ YORUMLARI

Burcunuza tıklayarak daha detaylı bilgilere de ulaşabilirsiniz.

Sevgili Koç; haftaya ev, aile, gayrimenkul konularıyla başlayabilirsiniz. Ancak iş hayatınızda bazı sorunlar gündeme gelebilir ve krizsel süreçler gerçekleşebilir. Hafta ortasında; sosyal çevreniz ve aşk, çocuk, hobileriniz arasında dengede kalmanız önemli olabilir. Şanslı ve güçlü bir döneme adım atıyorsunuz. Ayrıca seyahat, eğitim, hukuksal süreçlerde bazı fikirsel çatışmalar gündeme gelebilir. Hafta sonunda; çalışma hayatı, sağlık, gündelik işlerinizde şanslı gelişmeler gerçekleşebilir. Haftanız şahane geçsin.

Sevgili Boğa; haftaya yakın çevre, eğitim, seyahat, kardeşlerinizle ilgilenerek başlayabilirsiniz. Ayrıca yurt dışı, eğitim, seyahatlerinizde şanslı gelişmeler gerçekleşebilir. Hafta ortasında; iş hayatınızda değişimler gerçekleşebilir. Ayrıca aile içinde bazı çatışmalar gündeme gelebilir. Ayrıca ilişkilerinizde kalıcı ve uzun vadeli gelişmeler gerçekleşebilir. Hafta sonunda; aşk, tatil, çocuk, hobilerinizle ilgilenebilirsiniz. Tatil, eğlence gibi konularda şanslı olacaksınız. Haftanız şahane geçsin.

Sevgili İkizler; haftaya para, kazançlarınızla ilgilenerek başlayabilirsiniz ancak borç ve ödemelerinizle ilgili sorunlar gündeme gelebilir. Kariyer hayatınızda kalıcı gelişmeler gerçekleşebilir. Ayrıca ilişkilerinizde iletişim soruları gerçekleşebilir. Hafta ortasında; yakın çevre, kardeşler, eğitim, seyahatler ön plana çıkabilir. Öte yandan; ilişkilerinizde fikirsel uyum sağlamakta zorlanabilirsiniz. Hafta sonunda; ev, aile, gayrimenkul konuları ön plana çıkabilir. Haftanız şahane geçsin.

Sevgili Yengeç; haftaya kendinize zaman ayırarak, imajınızla ilgilenerek başlayabilirsiniz. Ayrıca yurt dışı, eğitim, seyahatlerle ilgili kalıcı gelişmeler gerçekleşebilir. İlişki ve ortaklıklarınızda ise krizsel süreçler gerçekleşebilir. Hafta ortasında; para ve kazançlarınız ön plana çıkarken harcamalarınız artabilir. Hafta sonunda; yakın çevre, eğitim, seyahat, kardeşlerinizle ilgilenebilirsiniz. Haftanız şahane geçsin.

Sevgili Aslan; haftaya sağlık, hastane veya duygusal olarak bunalımlı başlayabilirsiniz. Ancak sağlığınızla ilgili süreçlerde uzun süreli çözümler gündeme gelebilir. Finansal kaynaklarınızla ilgili desteklenebilirsiniz. Hafta ortasında; kendinize zaman ayırabilirsiniz ancak sağlığınıza dikkat etmeniz tavsiyemdir. Ayrıca ilişki ve ortaklıklarınızda bazı sorunlar gündeme gelebilir. Ayrıca çocuk, tatil, hobilerinizde güzel gelişmeler gerçekleşebilir. Hafta sonunda; para, kazançlar ön plana çıkabilir. Harcamalarınız ve ödemelerinizde bazı sorunlar gerçekleşebilir. Haftanız şahane geçsin.

Sevgili Başak; haftaya sosyal çevrenizle, arkadaşlarınızla zaman geçirerek başlayabilirsiniz. Ayrıca partnerinizle beraber harekete geçebilirsiniz. Aşk, tatil, çocuk, hobilerinizde bazı krizsel süreçler gerçekleşebilir. Hafta ortasında; hastane, sağlık konuları gündeme gelebilir. Ayrıca gizli düşmanlarınızla ilgili sorunlar gün yüzüne çıkabilir. Çocuk ve hobilerinizle ilgili partnerinizle uzlaşabilirsiniz. Hafta sonunda; kendinize zaman ayırabilirsiniz. İmajınızla ilgilenebilirsiniz. Sağlığınıza ise dikkat. Haftanız şahane geçsin.

Sevgili Terazi; haftaya kariyer, iş hayatınızda bazı duygusal krizlerle başlayabilirsiniz. Ayrıca sorumluluklarınız sizi biraz yorabilir. Ancak düzenli bir destek alacaksınız. Hafta ortasında; sosyal çevrenizle, arkadaşlarınızla zaman geçirebilirsiniz. Hareketli bir dönem geçirebilirsiniz. Ayrıca aşk, tatil, çocuk, hobilerinizle ilgili güzel gelişmeler gerçekleşebilir. Hafta sonunda; sağlık, hastane konuları ön plana çıkabilir. Haftanız şahane geçsin.

Sevgili Akrep; haftaya yurt dışı, eğitim, seyahat, hukuksal süreçlerle başlayabilirsiniz. Ayrıca çocuk, hobi, sanat, aşk konularında kalıcı ve uzun vadeli kararlar alabilirsiniz. Ancak evlilik ve ortaklıklarınızda ani gelişmeler gerçekleşebilir. Hafta ortasında; iş, kariyer hayatınızda tartışmalar ön plana çıkabilir. ani beklenmedik gelişmeler gerçekleşebilir. Hafta sonunda; sosyal çevrenize zaman ayırabilirsiniz. Haftanız şahane geçsin.

Sevgili Yay; haftaya finans, sağlık veya özel hayatınızla ilgilenerek başlayabilirsiniz. Ayrıca evinizle, ailenizle ilgili kalıcı yatırımlar yapabilirsiniz. Sağlığınızla ilgili ise bazı şaşırtıcı gelişmeler gerçekleşebilir. Hafta ortasında; yurt dışı, eğitim, seyahat, hukuksal süreçler ön plana çıkabilir. Ayrıca hareketli ve koşuşturmanız artabilir. Öte yandan; kendinizi ifade ederken bazı sorunlar da gerçekleşebilir. Hafta sonunda; iş, kariyer veya sorumluluklarınız ön planda olabilir.

Sevgili Oğlak; haftaya evlilik, ortaklık, ilişkilerinizle başlayabilirsiniz. Kalıcı ve uzun vadeli gelişmeler gerçekleşebilir. Ayrıca aşk, hobi, çocuklarınızla ilgili ani gelişmeler gerçekleşebilir. Hafta ortasında; finans, sağlık veya özel hayatınız ön plana çıkabilir. Harcamalarınız, ödemeleriniz çok artabilir. Ancak ani sorunlara dikkat. Hafta sonunda; yurt dışı, eğitim, seyahat, hukuksal konularda güzel gelişmeler gerçekleşebilir. Haftanız şahane geçsin.

Sevgili Kova; haftaya çalışma hayatı, sağlık, gündelik işlerinizle ilgilenerek başlayabilirsiniz. Ayrıca maddi kaynaklarınızı da etkileyen güzel ve kalıcı gelişmeler gerçekleşebilir. Hafta ortasında; ilişki ve ortaklıklarınız ön plana çıkabilir ve bazı tartışmalar gerçekleşebilir. Ancak sosyal çevrenizin desteği sizinle olacak. Hafta sonunda; finans, sağlık veya özel hayatınızda ani gelişmeler gerçekleşebilir. Haftanız şahane geçsin.

Sevgili Balık; haftaya aşk, tatil, çocuk, hobilerinizle ilgilenerek başlayabilirsiniz. Kalıcı ve güzel gelişmeler gerçekleşebilir. Hafta ortasında; çalışma hayatı, sağlık, gündelik işlerinizde güzel gelişmeler gerçekleşebilir. Ancak sağlığınıza dikkat etmeniz tavsiyemdir. Ayrıca seyahat veya iletişimde ani sorunlar gerçekleşebilir. Hafta sonunda; ortaklık ve ilişkilerinize odaklanabilirsiniz.

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