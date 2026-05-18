Haftalık burç yorumları (18-24 Mayıs 2026): Bu hafta burçları neler bekliyor?

Haftaya oldukça yoğun bir iletişim trafiği, kısa seyahatler veya yakın çevre ilişkileriyle (kardeşler, komşular) başlıyorsunuz Koçlar. Zihniniz o kadar hızlı çalışıyor ki, yeni projeler ve anlaşmalar kapıda olabilir. Hafta ortasından itibaren odağınız eviniz, aileniz ve yuvanız olacak. Evde vakit geçirmek, aile içi küslükleri şifalandırmak veya yaşam alanınızda konforlu değişiklikler yapmak size iyi gelecektir. Hafta sonu ise yaratıcılığınız ve aşk hayatınız parlıyor.

Burcunuzda yaşanan Yeni Ay'ın ve evinizde ağırladığınız Venüs'ün gücüyle bu hafta adeta parlıyorsunuz Boğalar. Haftanın ilk günlerinde gündeminiz tamamen maddi kaynaklarınız, bütçeniz ve kazançlarınız olacak. Yeni gelir kapıları aralayabilir veya harcamalarınızı daha rasyonel planlayabilirsiniz. Perşembe ve cuma günleri yakın çevrenizle duygusal bağlarınızı güçlendirecek konuşmalar yapabilirsiniz. Hafta sonu ise evinizde dinlenmek ve köklerinize çekilmek isteyeceksiniz.

Haftaya Ay sizin burcunuzdayken enerjik, neşeli ve tüm dikkatleri üzerinize çekerek başlıyorsunuz İkizler. Kendinizle ilgili imaj yenileme, kararlar alma ve adımlar atma dönemi. Hafta ortasında odağınız tamamen finansal konulara kayıyor; hak ettiğiniz bir parayı tahsil edebilir ya da lüks harcamalar yapma eğiliminde olabilirsiniz. Hafta sonuna doğru iletişim, yazım ve kısa seyahat trafiğiniz yeniden canlanıyor. Kendinizi ifade etmek için harika bir hafta sonu.

Haftanın ilk yarısında enerjiniz biraz içe dönebilir sevgili Yengeçler. Kalabalıklardan uzak durmak, zihninizi dinlendirmek ve arkadan dönen işleri sezgilerinizle fark etmek mümkün. Ancak perşembe gününden itibaren Ay’ın sizin burcunuza geçmesiyle üzerinizdeki ölü toprağını atıyorsunuz! Duygusal derinliğiniz, parıltınız ve kendinize olan güveniniz tavan yapacak. Hafta sonu ise bütçenizi ve kendinize verdiğiniz değeri masaya yatırıp şifalandıracaksınız.

Bu hafta sosyal çevreniz, arkadaş gruplarınız ve geleceğe dair projeleriniz oldukça hareketli Aslanlar. Arkadaşlarınızla vizyoner paylaşımlar yapabilir, ekip çalışmalarında pratik zekanızla parlayabilirsiniz. Hafta ortasından itibaren kendinizi biraz nadasa bırakmak, ruhsal pratikler yapmak ve rüyalarınızın rehberliğine güvenmek isteyeceksiniz. Hafta sonu ise Ay’ın burcunuza geçmesiyle spot ışıkları tamamen size dönüyor; sahnede olma sırası sizde!

Kariyeriniz, toplum önündeki duruşunuz ve hedefleriniz bu haftanın ilk günlerinde zirve noktasına ulaşıyor Başaklar. İş yerinde çok yönlü ve çözüm odaklı tavırlarınız üstlerinizin dikkatini çekecektir. Hafta ortasında geleceğe dair umutlarınız ve sosyal sorumluluk projeleriniz devreye giriyor; dostlarınızla derin duygusal bağlar kurabilirsiniz. Hafta sonunu ise daha izole, evinizde ya da sessiz ortamlarda ruhunuzu arındırarak geçirmek isteyeceksiniz.

Haftaya vizyonunuzu genişletecek eğitimler, yurt dışı bağlantılı işler, seyahat planları veya felsefi araştırmalarla başlıyorsunuz Teraziler. Hayata daha iyimser bakacağınız günler. Hafta ortasından itibaren kariyerinizde duygusal zekanızı ve diplomatik yeteneklerinizi konuşturacağınız, takdir toplayacağınız bir süreç başlıyor. Hafta sonu ise arkadaşlarınızla eğlenceli organizasyonlara katılabilir, sosyal çevrenizin aranılan ismi olabilirsiniz.

Haftanın ilk yarısında ortak kazançlar, krediler, eşin parası veya nafaka gibi finansal krizleri yönetmeniz gerekebilir Akrepler. Neyse ki sezgileriniz size en doğru çıkış yolunu gösterecek. Hafta ortasında hayata bakış açınızı yumuşatan, uzaklardaki sevdiklerinizle bağ kurmanızı sağlayan şifalı etkiler devrede. Hafta sonu ise iş hayatınızda, kariyerinizde veya toplum önündeki rollerinizde cesur ve gururlu bir duruş sergileyeceksiniz.

Bu haftanın ilk günlerinde spot ışıkları tamamen ikili ilişkileriniz, evliliğiniz ve ortaklıklarınız üzerinde olacak Yaylar. Partnerinizle açık, flörtöz ve bol iletişimli günler geçirebilirsiniz. Hafta ortasında ise finansal olarak daha dikkatli ve korumacı olmanız gerekebilir; ortak bütçeyi dengelemek önem kazanıyor. Hafta sonuna doğru ise ruhunuzu özgürleştirecek seyahatler, felsefi konular veya yeni keşifler enerjinizi tamamen yükseltecek.

Haftaya günlük koşturmacalarınız, iş rutinleriniz ve sağlığınızla ilgili konuları organize ederek başlıyorsunuz Oğlaklar. İş yerinde pratik zekanız sayesinde birçok detayı aynı anda çözebilirsiniz. Hafta ortasından itibaren odağınız tamamen partnerinize veya eşinize kayıyor. Karşı tarafa şefkat göstermek ve onun duygusal ihtiyaçlarını anlamak bağlarınızı güçlendirecektir. Hafta sonu ise gizli kalmış durumları çözmek ve içsel bir dönüşüm yaşamak için uygun.

Aşk, flörtler, yaratıcı projeler ve hobilerinizle haftaya harika ve neşeli bir başlangıç yapıyorsunuz Kovalar. Çocuklarla vakit geçirmek veya hayatın tadını çıkarmak için mükemmel günler. Hafta ortasından itibaren günlük iş sorumluluklarınız ve sağlığınız ön plana çıkıyor; bedeninize iyi bakmalı ve beslenmenize dikkat etmelisiniz. Hafta sonu ise partnerinizle romantik, göz önünde ve gurur duyacağınız planlar yapabilirsiniz.

Haftanın ilk yarısında kökleriniz, eviniz ve ailenizle ilgili gündemler netleşiyor Balıklar. Ev içinde bolca konuşma ve düzenleme yapabilirsiniz. Hafta ortasından itibaren ise aşk hayatınızda, çocuklarınızla olan ilişkilerinizde ve yaratıcı yönlerinizde tam bir su burcu şifalanması yaşayacaksınız. Sezgileriniz ve ilhamınız tavan yapacak. Hafta sonu ise yarım kalan işlerinizi tamamlamak, evcil hayvanlarınızla ilgilenmek ve bedeninizi dinlendirmek için harika.

Elele astroloji sayfalarında ayrıca günlük, haftalık, aylık burç yorumlarını, burç uyumunu, burç özelliklerini, yükselen burç hesaplama modülü ve tarot falı bakmayı; Çin astrolojisini bulabilirsiniz...