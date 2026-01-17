Haftalık burç yorumları (19 - 25 Ocak 2026): Bu hafta burçları neler bekliyor?

19- 25 OCAK 2026 HAFTALIK BURÇ YORUMLARI

Koç, Güneş’in Kova burcuna geçmesiyle birlikte bu hafta oldukça hareketli ve aksiyon dolu. Özellikle dostluklar ve önümüzdeki haftalarda kurabileceğin yeni arkadaşlıklar konusunda sana farklı bir bakış açısı kazandırıyor. Haftanın başında Ay’ın da Kova burcunda olması, birlik ve dayanışma temasını daha da güçlendiriyor.

Çarşamba ve Perşembe günleri Balık burcundaki Ay, seni ruhsal olarak daha bağlı ve duygusal olarak daha tatmin olmuş hissettiriyor. Evdeki bağları güçlendirmek için uygun günler.

Hafta sonunda Koç burcundaki dinamik Ay, hayatına daha fazla heyecan katan, olumlu bir hafta sonu vadediyor.

Boğa, Oğlak sezonu seni yeteneklerini geliştirmeye iterken, Kova sezonu edindiğin bilgileri nasıl uygulayacağını gösteriyor. Haftanın başında Kova burcundaki Ay, başarıya odaklanmanı sağlayarak hayallerini inşa etmene yardımcı oluyor.

Hafta ortasında Ay Balık burcundayken kendini kutla ve değerini bil. Bu hafta kurduğun canlı ve güçlü ortaklıklar, yeni bir dönemin sadece başlangıcı.

Koç burcundaki Ay ise sana biraz yavaşlamanı hatırlatıyor. Hafta sonunu dinlenerek geçir ya da önümüzdeki ay için planlarını oluşturmaya başla.

İkizler, Güneş’in Kova burcunda olmasıyla birlikte bu hafta istediğin değişimleri planlı ve bilinçli bir şekilde yapma zamanı. Bu hava burcu sezonunda olayları daha sabırlı ve net bir zihinle değerlendiriyorsun.

Yönetici gezegenin Merkür’ün salı günü bu alana girmesiyle, evde ya da işte yaşanan yanlış anlaşılmalar çözülmeye başlıyor. Mentorlerden veya deneyimli kişilerden destek almak için ideal bir dönem.

Pazar günü Boğa burcundaki Ay, sosyal çevreni güçlendiriyor ve arkadaşlarından destekleyici enerjiler almanı sağlıyor.

Yengeç, Güneş ve Ay’ın Kova burcunda olması hayatına daha fazla düzen getiriyor. İş hayatında daha verimli olmak ve sistemi oturtmak bu hafta senin için önemli.

Çarşamba günü Ay Balık burcuna geçtiğinde, nostaljik duygular seni geçmişe götürebilir. Özellikle Oğlak burcundaki son Dolunay eski bir ilişkiyi yeniden canlandırma isteği uyandırdıysa, bu duygular güçlenebilir. Geçmişten ders almak iyidir; ancak odağını bugünde tutmayı unutma.

Hafta sonunda Koç burcundaki Ay, geçmişte takılı kalırsan seni ileriye bakmaya teşvik edecek.

Sevgili Aslan; haftaya Güneş ve Ay’ın Kova burcunda olmasıyla birlikte denge kurarak başlaman önemli; çünkü bu enerji burcuna karşıt açı yapıyor.

Bu dönem aşkı farklı bir gözle değerlendirmek için de uygun. Balık burcundaki Ay sırasında mevcut ilişkiler güçlenirken, bekar Aslanlar hafta ortasında bir partnerden ne beklediklerini daha net fark edebilir.

Bu Ay konumu, para biriktirme ve maddi konulara dair yeni bakış açıları da getirebilir. Satürn’ün de bu alanda olması, sağlam ve pratik fikirler geliştirmeni sağlıyor.

Hafta sonunda Koç burcundaki Ay ile birlikte yarım kalmış projeler yeniden gündeme gelebilir. Yaratıcı sürecine güvenmen kolaylaşıyor.

Sevgili Başak; haftanın başında ilerleme isteği ön planda. Kova burcundaki Ay ile artık sana hizmet etmeyen şeyleri bırak. Bu dinamik Kova sezonu, hayatındaki tıkanıklıkları temizliyor.

Aşk bu hafta yoğun duygular barındırıyor. Balık burcundaki Ay, geçmişten gelen bazı konuları gündeme getirerek ilişkilerde dalgalanmalara neden olabilir. Ancak bu süreç, gerçekten önemli olan ilişkilerin temelini güçlendirmene yardımcı olacak.

Hafta sonunda Koç burcundaki Ay, seni daha girişken ve kendinden emin olmaya teşvik ediyor. Önümüzdeki ay Satürn bu alana yeniden girmeden önce kendini güçlendirme zamanı. Bu hafta, hedeflediğin her konuda büyüme ve başarı için güçlü bir ivme kazanıyorsun.

Terazi, Kova sezonuyla birlikte başarı artık çok daha ulaşılabilir. Venüs’ün Kova burcunda olması seni daha flörtöz, çekici ve romantik keşiflere açık hale getiriyor.

Hafta ortasında Ay Balık burcundayken kariyer veya eğitim alanında büyümeye odaklan. Yeni sorumluluklar ve liderlik rolleri üstlenebilirsin.

Bu role hazırsın; Ay Koç burcuna geçtiğinde ise seni daha çözüm odaklı ve stratejik kılıyor. Hafta sonu kazanma isteğin yüksek olacak, ancak aceleci davranmamaya dikkat et.

AKREP BURCU

Akrep, haftanın başında Venüs, Güneş ve Ay’ın Kova burcunda olması, gelecekte ne inşa etmek istediğini netleştiriyor. Bu hafta, ileride ulaşacağın hedeflerin temelini atan oldukça önemli bir dönem.

Hafta ortasında Ay Balık burcundayken yeni bir şeyler öğrenme isteğin artıyor. Satürn’ün de bu burçta olması, sana disiplin ve derinlemesine öğrenme azmi kazandırıyor. Araştırma yapmak ve bilgi toplamak için çok verimli bir zaman.

Hafta sonunda Koç burcundaki Ay, içindeki çocuğu beslemen ve şifalandırman için gerekli araçları sana sunuyor.

Yay, Oğlak’tan Kova sezonuna geçiş senin için oldukça heyecan verici ve canlandırıcı. Haftanın başında Kova burcundaki Ay, fikirlerine güvenmen ve projelerine odaklanman gerektiğini söylüyor.

Hafta ortasında Ay Balık burcundayken duygularınla daha derin bir bağ kuruyorsun. Geçmiş, aile ve köklerin üzerine düşünmek iyileştirici olabilir.

Hafta sonunda Ay Koç burcuna geçtiğinde davetler alabilir ya da ilhamını yeniden keşfedebilirsin. Bu ateşli enerji, yarım bıraktığın sanatsal çalışmalara yeniden başlaman için seni cesaretlendiriyor.

Oğlak, gezegenlerin burcundan çıkıp Kova burcuna geçmesi, seni içe dönük bir haftaya sokuyor. Kendine bakış açını, değerlerini ve değişmesi gereken alışkanlıklarını sorguluyorsun. Güneş ve Ay bu alanda, sahip olduğun yetenekleri ve gerçek değerini aydınlatıyor.

Hafta ortasında Ay Balık burcundayken çalışmak sana zahmetli gelmiyor; zihnin parlak fikirlerle dolu. Çarşamba ve Perşembe günleri iş birlikleri oldukça verimli ve birçok işi tamamlayabilirsin.

Hafta sonunda Koç burcundaki Ay ise seni rahatlatıyor ve köklüyor. Evde yaratıcı fikirlerine odaklan, sevdiklerinle vakit geçir.

Mutlu Güneş Dönüşü, Kova! Burcunda oluşan gezegen stelliumu sayesinde önümüzdeki birkaç hafta boyunca adeta sahnenin merkezinde olacağın, harika bir hafta seni bekliyor. İlişkilerinde, kariyerinde ve kişisel hayatında olumlu değişimler görmen çok olası. Bu dönem; topluluk, dayanışma ve başkalarıyla bağ kurma zamanı.

Hafta ortasında Balık burcundaki Ay, Satürn Koç burcuna geçmeden önce maddi konularda daha mantıklı ve gerçekçi planlar yapmana yardımcı oluyor. Bu dersleri uygulamaya koy, planını gözden geçir ve sabırlı ol.

Cuma günü Ay cesur Koç burcuna geçtiğinde, verdiğin emeklerin karşılığını almaya başlıyorsun. Koç burcundaki Ay seni daha büyük hayaller kurmaya ve kendine inanmaya teşvik ediyor. Mars burcundayken harekete geçmek senin için kolay; Koç Ayı’ndan gelen ivme ise — sağlam bir planın olduğu sürece — seni ileri taşır.

Sevgili Balık;

Balık, bu hafta Kova sezonu başlıyor ve beraberinde umut verici fırsatlar getiriyor. Burcundaki disiplin gezegeni Satürn’ün kısıtlayıcı etkilerinden yavaş yavaş kurtulmaya yaklaşırken kendini daha iyimser hissediyorsun.

Kova burcundaki Güneş, Ay ve Venüs; bu hafta hayal gücünü ve yaratıcılığını güçlendirebilir. Rüya dünyasıyla daha derin bir bağ kurarken ortaya çıkan bu yeni fikir kaynağından fayda göreceksin. Haftanın ilerleyen günlerinde Merkür ve Mars da haritandaki bu alana girdiğinde, bu etki daha da artıyor.

Hafta ortasında Ay burcundayken huzur ve sakinlik hissi ön planda; ancak bu aynı zamanda sosyal bir enerji. Arkadaşlarınla iletişime geç ve birlikte keyifli, heyecan verici bir şeyler yap.

Hafta sonunda Ay Koç burcundayken geleceğe dair planlar yapmaya başlıyorsun. Yeni bir şeye başlamadan önce mutlaka iyi planla, daha gerçekçi ve ayakları yere basan bir yaklaşım benimse.

