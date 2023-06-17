Haftalık burç yorumları (19 Haziran- 25 Haziran 2023): Dilara Yıldızhan'ın kaleminden tüm burçlar…

Pandemi döneminde ilginin arttığı alanlardan biri de astroloji... Günlük, haftalık, aylık burç yorumları çok merak edilenler arasında. 12 Haziran Pazartesi günü itibarıyla yeni bir haftaya başlıyoruz. Peki, 19 Haziran- 25 Haziran haftası burçları neler bekliyor? Astrolog Dilara Yıldızhan, haftalık burç yorumlarını Elele okurları için kaleme aldı: Haftalık burç yorumlarının ardından burcunuza tıklayarak günlük, aylık, yıllık burç yorumlarına da bakabilirsiniz. Hazırsanız başlayalım...

19 Haziran- 25 Haziran HAFTALIK BURÇ YORUMLARI





Burcunuza tıklayarak daha detaylı bilgilere de ulaşabilirsiniz.

Sevgili Koç; haftaya ev, aile, gayrimenkul konularıyla ilgilenerek başlıyorsunuz. Duygularınızı ifade ederken zorlanabilirsiniz. Hafta ortasında; aşk, çocuk, tatil, hobi, borsa konuları gündeme gelebilir, harcamalarınız artabilir. Ayrıca ev, aile konuları ön plana çıkabilir. Hafta sonunda; gündelik rutinler, çalışma hayatı, yanınızda çalışanlarla ilgilenebilirsiniz. Maddi kaynaklarınızı güçlendirecek fırsatlar yakalayabilirsiniz. Harika bir harika dilerim.

Sevgili Boğa; haftaya yakın çevre, kardeşler, eğitim, seyahatlerle ilgilenerek başlıyorsunuz. Maddi kaynaklarınızla ilgili yeni kararlar alabilirsiniz. Hafta ortasında; ev, aile, gayrimenkul konuları gündeminize gelebilir. Tartışmalar gerçekleşebilir. Ani kararlar alabilirsiniz. Hafta sonunda; tatil, aşk, hobi, sanat, borsa konularıyla ilgilenebilirsiniz. Harika bir hafta dilerim.

Sevgili İkizler; haftaya para, kazançlarınızla ilgilenerek başlayabilirsiniz. Beklenmedik olumlu gelişmeler gerçekleşebilir. Hafta ortasında; yakın çevre, eğitim, seyahat, sosyal medya konularında bazı sorunlar gerçekleşebilir. Çalışma hayatınızda değişimler gerçekleşebilir. Hafta sonunda; evinizle, ailenizle ilgilenebilirsiniz. Harika bir hafta geçirmenizi dilerim.

Sevgili Yengeç; haftaya enerjik, atak, duygularınızı yansıtarak başlıyorsunuz. Yurt dışı, eğitim, seyahatlerle ilgili güzel gelişmeler gerçekleşebilir. Hafta ortasında; para, kazançlar gündeminize gelebilir. Sosyal çevrenizden dolayı harcamalarınız artabilir. Hafta sonunda; seyahat, eğitim, kardeşler, yakın arkadaşlar gündeminize gelebilir. Harika bir hafta dilerim.

Sevgili Aslan; haftaya duygusal olarak yalnız hissederek başlayabilirsiniz. Maddi kaynaklarınızla ilgili yeni yapılanmalar içine girebilirsiniz. Hafta ortasında; kendinizi iyi hissetmeye başlıyorsunuz. Enerjik olacaksınız. Fakat tartışmacı bir tutum sergileyebilirsiniz. Aile, ev hayatınızı etkileyen gelişmeler gerçekleşebilir. Hafta sonunda; para, kazançlarınıza odaklanabilirsiniz. Sosyal çevrenizden dolayı harcamalarınız artabilir. Harika bir hafta dilerim.

Sevgili Başak; haftaya sosyalleşerek, arkadaşlarınızla ilgilenerek başlıyorsunuz. Partner veya ortağınızla beraber harekete geçebilirsiniz. Yurt dışı, eğitim, seyahat konuları gündeminize gelebilir. Hafta ortasında; duygusal olarak yalnız kalmak isteyebilirsiniz. Gizli aşklar gündeminize gelebilir. Seyahat, eğitim, iletişimde bazı kopmalar, sonlanmalar meydana gelebilir. Sorunlar gerçekleşebilir. Hafta sonunda; kendinizi iyi hissetmeye başlıyorsunuz. Çevrenizle iletişiminiz artabilir. Kariyer hayatınızla ilgili yeni kararlar alabilirsiniz. Harika bir hafta geçirmenizi dilerim.

Sevgili Terazi; haftaya kariyer, iş hayatınızla ilgilenerek haftaya başlıyorsunuz. Çalışma hayatınızda yeni kararlar alabilirsiniz. Finansal açıdan sizi rahatlatacak gelişmeler gerçekleşebilir. Hafta ortasında; sosyalleşebilir, arkadaşlarınızla zaman geçirebilirsiniz. Sosyal çevrenizden dolayı harcamalarınız artabilir. Hafta sonunda; yalnız kalmak isteyebilirsiniz. Gündelik işlerle uğraşabilirsiniz. Harika bir hafta dilerim.

Sevgili Akrep; haftaya yurt dışı, eğitim, seyahat, hukuk konularıyla ilgilenerek başlıyorsunuz. Aşk, çocuk, tatil konularında kararlar alabilirsiniz. Partner veya ortağınızla beraber hareket edebilirsiniz. Hafta ortasında; kariyer, iş hayatınıza odaklanıyorsunuz. İş hayatınızda değişimler gerçekleşebilir. Partnerle, ortakla veya açık düşmanlarınızla karşı karşıya gelebilirsiniz. Hafta sonunda; sosyalleşebilir, arkadaşlarınızla zaman geçirebilirsiniz. Harika bir hafta dilerim.

Sevgili Yay; haftaya finans, okültizm, sağlık konularıyla ilgilenerek başlayabilirsiniz. Aile, evinizle ilgili kararlar alabilirsiniz. Aile büyüklerinizin sağlığı söz konusu olmuş olabilir ama şifalanma da gelecektir. Hafta ortasında; yurt dışı, eğitim, seyahat, hukuk konularıyla ilgilenebilirsiniz. Sağlıkla ilgili veya çalışma hayatınızda sorunlar gerçekleşebilir. Hafta sonunda; kariyer, iş hayatınız ön plana çıkabilir. Harika bir hafta geçirmenizi diliyorum.

Sevgili Oğlak; haftaya partner, ortaklık, yakın arkadaş konularıyla ilgilenerek başlıyorsunuz. Aşk, çocuk, hobi, sanatla ilgili yeni kararlar alabilirsiniz. Hafta ortasında; finans, okültizm, vergi, ödemeler gündeme gelebilir. Para kayıpları gerçekleşebilir. Dikkatli olmanızı tavsiye ediyorum. Hafta sonunda; yurt dışı, eğitim, seyahat, hukuk konularıyla ilgilenebilirsiniz. Harika bir hafta dilerim.

Sevgili Kova; haftaya çalışma hayatı, yanınızda çalışanlar, sağlık konularıyla ilgilenerek başlıyorsunuz. Maddi kaynaklarınızı iyileştirecek fırsatlar yakalayabilirsiniz. Hafta ortasında; partner, ortaklık, mahkeme konuları gündeminize gelebilir. Evi aile, kariyer hayatınızla ilgili yeni gelişmeler gerçekleşebilir. Hafta sonunda; finans, okültizm, sağlık, özel hayat konularıyla ilgilenebilirsiniz. Harika bir hafta dilerim.

Sevgili Balık; haftaya aşk, çocuk, flört, tatil, borsa konularıyla ilgilenerek başlıyorsunuz. Arkadaşlarınızla, kardeşlerinizle yeni kararlar alabilirsiniz. Hafta ortasında; çalışma hayatı, sağlık, gündelik rutinler gündeminize gelebilir. Seyahat, eğitim, iletişimde sorunlar gerçekleşebilir. Hafta sonunda; partner, ortaklık, yakın arkadaş veya mahkeme konularıyla ilgilenebilirsiniz. Harika bir hafta dilerim.

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