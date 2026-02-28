Haftalık burç yorumları (2 - 8 Mart 2026): Bu hafta burçları neler bekliyor?

Güçlü Başak burcundaki Dolunay Ay tutulması, bir dönemin kapanışını ve yeni bir yolculuğun başlangıcını simgeliyor. Bu süreçte acele etmemeye dikkat edin. Yavaş ama istikrarlı ilerlemek her zamankinden daha önemli. Tutulmanın yöneticisi olan ve geri harekette bulunan Merkür Balık burcundayken, işleri iki kez kontrol etmek, gözden geçirmek ve sürece sabırla yaklaşmak başarı için kritik olacak.

Ay’ın 4 Mart’ta Terazi burcuna geçişi yeni bakış açıları getiriyor; özellikle de 6 Mart’ta Venüs’ün Koç burcuna geçmesiyle birlikte. Aşk bu dönemde daha bağımsız bir hava taşıyor ve kendimizle kurduğumuz ilişkiyi keşfetmeye daha açık olabiliriz. 7 Mart’ta Ay’ın Akrep burcuna geçişi ise tutulma döngüsünde bir ışık gibi yol gösteriyor: Bu dönüşümler gerekli ve kendi gücümüzü bu deneyimler sayesinde keşfediyoruz. Peki, 2-8 Mart 2026 haftası burçları neler bekliyor? İşte haftalık burç yorumları