Haftalık burç yorumları (2 - 8 Mart 2026): Bu hafta burçları neler bekliyor?
2 - 8 Mart 2026 haftasına ait haftalık burç yorumları burada. Peki bu hafta burçlarda neler yaşanacak? İşte 2 - 8 Mart 2026 Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık haftalık yorumlar...
Güçlü Başak burcundaki Dolunay Ay tutulması, bir dönemin kapanışını ve yeni bir yolculuğun başlangıcını simgeliyor. Bu süreçte acele etmemeye dikkat edin. Yavaş ama istikrarlı ilerlemek her zamankinden daha önemli. Tutulmanın yöneticisi olan ve geri harekette bulunan Merkür Balık burcundayken, işleri iki kez kontrol etmek, gözden geçirmek ve sürece sabırla yaklaşmak başarı için kritik olacak.
Ay’ın 4 Mart’ta Terazi burcuna geçişi yeni bakış açıları getiriyor; özellikle de 6 Mart’ta Venüs’ün Koç burcuna geçmesiyle birlikte. Aşk bu dönemde daha bağımsız bir hava taşıyor ve kendimizle kurduğumuz ilişkiyi keşfetmeye daha açık olabiliriz. 7 Mart’ta Ay’ın Akrep burcuna geçişi ise tutulma döngüsünde bir ışık gibi yol gösteriyor: Bu dönüşümler gerekli ve kendi gücümüzü bu deneyimler sayesinde keşfediyoruz. Peki, 2-8 Mart 2026 haftası burçları neler bekliyor? İşte haftalık burç yorumları
2-8 MART 2026 HAFTALIK BURÇ YORUMLARI
KOÇ BURCU
Hedefler değişmiş olabilir Koç, ancak bu hafta tutulma etkisiyle düzeltmeler yapmak için hâlâ zaman var.
2 Mart’ta Mars Balık burcuna geçiyor ve 3 Mart’taki Dolunay ile birleşince haftaya oldukça yoğun bir başlangıç yapıyorsun. Kendine özen göstermeyi ihmal etme ve özellikle kapanan döngülerle birlikte bunalmamaya dikkat et.
Bu haftaki tutulmanın teması, özellikle iş hayatında kendine nasıl sahip çıktığınla ilgili. Sorumluluklarını nasıl yönetiyorsun? Tükenmiş hissediyor musun? İstediğin değişiklikleri yapma zamanı.
Hafta ortasında Terazi Ay’ının besleyici enerjisiyle seni destekleyen insanlara ulaş. Hafta sonunda Akrep Ay’ı eski anıları gündeme getirebilir; onlara takılı kalmak yerine ders çıkarıp ilerlemeye odaklan.
BOĞA BURCU
Mars’ın Balık’a geçişi ve Başak Dolunayı ile birlikte geçmiş ilişkiler gündeme gelebilir. Kapanması zor bir hikâye yeniden dikkatini çekebilir.
Çarşamba günü Ay Terazi’ye geçtiğinde yeni bir başlangıç enerjisi hissedebilirsin. Geleceğe daha umutlu bakmak için güzel bir zaman.
Hafta sonunda Ay Akrep’teyken ve aynı gün Venüs Koç burcuna geçerken, ilişkilerde denge kurmak önceliğin olacak. Tutulma enerjisi seni profesyonel alanda daha da ileri gitmeye teşvik ediyor.
İKİZLER BURCU
Mars ve tutulmanın değişken burçlarda olması seni biraz bunaltabilir.
Başak Dolunayı yeni engellere hazırlıyor. Satürn artık Balık’ta değil; bu da yeni başlangıçlar için avantaj. Ancak planlarını hayata geçirmek için 20 Mart’ta Merkür’ün düz harekete geçmesini beklemek akıllıca olur.
Terazi Ay’ı hafta ortasında sana umut ve neşe getiriyor. Hafta sonundaki Akrep Ay’ı ise özellikle imajını koruman gerektiğini hatırlatıyor. Merkür retrosu yanlış anlaşılmalara açık; bu yüzden diplomatik ol ve dramadan uzak dur.
YENGEÇ BURCU
Bu hafta arkadaşlıklar ön planda. Başak tutulması yeni hikâyeler ve değişimler getirirken, Koç burcundaki Satürn disiplin gerektiriyor.
Hafta ortasında Ay Terazi’deyken ev ve aile konularına odaklan. Zor konuşmalardan kaçma; uzlaşma yollarını araştır. Ailenle bağlarını güçlendirecek aktiviteler sana iyi gelebilir.
Hafta sonunda Akrep Ay’ı ve Koç’taki Venüs enerjisi, karanlıkta bile umut bulmanı sağlayarak hayallerin için daha kararlı olmanı destekliyor.
ASLAN BURCU
Bu haftaki Başak Dolunayı kariyer alanında farkındalığını artırıyor. Yeni eğitimler ya da beceriler üzerine araştırma yapabilirsin; ancak Merkür retrosu nedeniyle acele karar verme.
Terazi Ay’ı hafta ortasında iş birlikleri konusunda önemli farkındalıklar getiriyor.
Hafta sonu Akrep Ay’ı, dış dünyaya fazla odaklanıp ev hayatını ihmal ettiysen seni uyarabilir. Dengeyi bul ve sevdiklerine zaman ayır.
BAŞAK BURCU
Burcunda gerçekleşen parçalı Ay tutulması, geçen yıl başlayan değişimleri hızlandırıyor. Motivasyonlarını daha net görmeye başlıyorsun. Ancak yönetici gezegenin Merkür retrosundayken ve Mars karşıt burçtayken, bazı sorular hâlâ gündemde olabilir.
Çarşamba günü Terazi Ay’ı maddi konulara odaklanmanı sağlıyor. Etrafındaki eşyaların sana mutluluk getirip getirmediğini sorgulayabilir, fazlalıkları bağışlamak isteyebilirsin.
Hafta sonu sanatsal faaliyetlere yönelmek, tutulmanın duygusal yoğunluğunu hafifletebilir.
TERAZİ BURCU
Bu hafta tutulma haritanın gizli alanında gerçekleştiği için içsel farkındalıklar ön planda. Haftanın başında yalnız çalışmak plan yapmana yardımcı olabilir.
Ay burcuna geçtiğinde sosyal bağlar seni yeniden güçlendiriyor.
Venüs’ün Koç’a geçişiyle yeni bir aşk hikâyesi başlayabilir. Aynı zamanda kariyer alanında daha hırslı ve iddialı olabilirsin.
AKREP BURCU
Başak tutulması fikirlerini harekete geçiriyor. Ancak Merkür retrosu süresince yeni projeler başlatmak yerine mevcut projeleri geliştirmek daha doğru.
Önümüzdeki haftalarda geçmişten insanlar yeniden hayatına girebilir. Hafta sonunda Ay burcundayken yavaşla ve acele etme.
Venüs’ün Koç’a geçişi aşk hayatına tutku katıyor; romantik bağlar yoğunlaşabilir. Bekârlar için heyecan verici tanışmalar mümkün.
YAY BURCU
Değişken bir burç olarak haftaya biraz kaotik bir enerjiyle başlayabilirsin. Başak Dolunayı ve Mars’ın Balık’a geçişi kariyer ve ev hayatına odaklanmanı sağlıyor.
Terazi Ay’ı yeni maceralar için heyecan uyandırıyor.
Hafta sonunda Ay Akrep’teyken ve Venüs Koç’a geçmişken sosyal çevren genişleyebilir. Eğer tutulma seni yorduysa, hafta sonunu fikirlerinle baş başa geçir.
OĞLAK BURCU
Toprak elementi olarak Başak tutulması sana denge hissi veriyor. Kariyer veya eğitim alanında yeni bir yön belirleyebilirsin.
Yeni başlangıçlar için 20 Mart’ta Merkür’ün düz harekete geçmesini bekle. Bu dönemde seyahatler mümkün; ancak gecikmelere hazırlıklı ol.
Terazi Ay’ı ile dikkatler üzerinde olabilir. Mars Balık’tayken sözlerine dikkat et. Hafta sonu Akrep Ay’ı ve Koç’taki Venüs iş birliklerini kolaylaştırıyor.
KOVA BURCU
Başak tutulması bir yıl önce başlayan bir döngüyü kapatma fırsatı sunuyor. Güçleniyor ve kendi potansiyelini daha net görüyorsun.
Terazi Ay’ı ile aşk konusunda daha umutlu hissedebilirsin.
Hafta sonunda Akrep Ay’ı ve Koç’taki Venüs sayesinde yeni bağlantılar kurmak için uygun bir zaman. İnsanlara rehberlik etmek ve dostlukları güçlendirmek sana kazandırır.
BALIK BURCU
Bu tutulma ilişkiler alanında yoğunluk yaratabilir. Neyse ki Venüs birkaç gün daha burcunda seni destekliyor.
Tutulma, bağımsızlığını güçlendirmeni ve enerjini kime verdiğini sorgulamanı istiyor. Geçmişten dersler gündeme gelebilir.
Hafta sonu Akrep Ay’ı ile hedeflerine odaklan. Görevlerini düzenle, diplomatik ol ve başarılarını küçümseme. Bu tutulma döneminde kendini kutlamayı unutma.
