Haftalık burç yorumları (2-8 Şubat 2026): Bu hafta burçları neler bekliyor?

2-8 ŞUBAT 2026 HAFTALIK BURÇ YORUMLARI

Koç, gelecek hafta Satürn burcuna girmeden önce özgüvenini güçlendiren bir sürece giriyorsun. Ancak bu özgüveni sürdürmek zaman zaman zorlayıcı olabilir.

Bu hafta organizasyon önemli bir tema. Planların, programın ve günlük rutinlerin daha fazla dikkatini çekiyor. Cuma günü Merkür’ün Balık burcuna geçmesiyle birlikte değişiklik yapmak daha heyecanlı hale geliyor.

Perşembe ve Cuma günleri Terazi Ayı, sevdiklerinle bağlantı kurmak için harika. Kova sezonu seni topluluğuna daha çok bağladığı için, başkaları için daha fazla görünür olabilirsin.

Hafta sonu Akrep Ayı, iş birliklerinin ve ortaklıkların özellikle kariyer alanında sana fayda sağlayabileceğini hatırlatıyor.

Haftanın başındaki Başak Ayı’nın pratik enerjisinden fazlasıyla faydalanıyorsun. İşine ve kariyer hedeflerine yeniden âşık olabileceğin bir hafta. İş hayatında tıkanıklık yaşayanlar için Kova enerjisi, arkadaşlar aracılığıyla yeni fikirler getiriyor.

Perşembe günü Terazi Ayı, başkalarıyla ilişkilerinde sabırlı olman gerektiğini hatırlatıyor. Tepkilerine dikkat et ve uzlaşmaya açık ol.

Hafta sonu Akrep Ayı, ilişkilerindeki dengelere odaklanmanı sağlıyor. Sınırlarını korumak önemli.

Haftaya Başak Ayı ile adeta zirvede başlıyorsun. Kova sezonu seni daha girişken ve atılgan yapıyor; her şey daha yönetilebilir görünüyor.

Perşembe günü Terazi Ayı iyimserlik getiriyor ve hafta sonundaki Akrep Ayı öncesinde çok şey başarmanı sağlıyor. Bu süreç, kendine daha fazla sevgi ve özen göstermen gerektiğini hatırlatıyor.

Bu hafta işini eleştirmek yerine ilerlemene sabırla yaklaşmayı öğren.

Haftanın başındaki Başak Ayı, fikirlerini canlandırıyor ve dostluklarını daha anlamlı hale getiriyor.

Perşembe ve Cuma günleri Terazi Ayı hedeflerine odaklanmanı sağlıyor. Daha fazla sorumluluk alabilirsin; bunalmamak için kendini zorlamamaya dikkat et.

Hafta sonu Akrep enerjisi flörtöz ve maceracı anlar getiriyor. Bekârsan yeni biriyle tanışabilirsin; ilişkisi olanlar için partnerle ortak bir proje yapmak için güzel bir zaman.

Sevgili Aslan; burcunda gerçekleşen güçlü Dolunay’dan sonra Şubat ayına oldukça olumlu bir başlangıç yaptın.

Salı ve Çarşamba günleri Başak Ayı sana rehberlik eden, iyimserliğini artıran bir enerji getiriyor. Bu hafta ilişkilerine de yeni bir ışık tutuluyor; sorunlar varsa uzlaşma ve barışma fırsatı doğuyor.

Perşembe ve Cuma günleri Terazi Ayı yaratıcılığını artırıyor. Yeni fikirlerini sahiplen ve akışa güven.

Hafta sonu Akrep enerjisi, ev ve aile temasını ön plana çıkarıyor. Sevdiklerinle vakit geçirmek sana iyi gelecek.

Sevgili Başak; Haftaya Ay burcundayken başlıyorsun; bu enerji, Aslan Dolunayı sonrası oldukça gerekli.

Merkür Balık burcundayken, hangi hayaller için savaşmaya hazır olduğunu kendine sor. Satürn Balık’tan çıkmaya hazırlanırken hangi değişimleri istiyorsun?

Perşembe ve Cuma günleri Terazi Ayı, sana güçlü bir ivme kazandırıyor. Kararlılıkla hedeflerine odaklanırsan çok şey başarabilirsin.

Hafta sonu Akrep Ayı, büyütmek istediğin fikirleri ve beslemen gereken “tohumları” düşünmek için ideal.

Haftanın başındaki Başak Ayı, yavaşlamanı ve kendine zaman ayırmanı söylüyor. Sana mutluluk veren şeylere odaklan.

Perşembeden itibaren Ay burcuna geçiyor ve gücünü ortaya koymanı sağlıyor. Haftanın sonunda çekiciliğin artıyor; Kova sezonu seni daha da cazip kılıyor.

Hafta sonu Akrep Ayı finansal konulara odaklanmanı sağlıyor. Merkür Balık burcundayken yeni fikirler filizlenebilir; bu fikirleri büyütmeye odaklan.

AKREP BURCU

Aslan Dolunayı, zaman zaman sahnede olmanın sorun olmadığını hatırlattı. Bu özgüvenle haftaya giriyorsun.

Merkür’ün Balık burcuna geçmesiyle flörtöz bir dönem başlıyor. Yeni bir aşk hikâyesi yazabilir ya da mevcut ilişkini güçlendirebilirsin. Terazi Ayı, kin ve seni kontrol eden eski duyguları bırakmana yardımcı oluyor.

Hafta sonu Ay burcundayken yeni bir başlangıcı kucakla ve iyimserliğe izin ver.

Aslan Dolunayı sonrası kendini daha güçlü ve özgüvenli hissediyorsun.

Haftanın başındaki Başak Ayı, gerçekçi hedeflerle hayallerini gerçeğe dönüştürebileceğini hatırlatıyor. Perşembe günü Terazi Ayı, ilerlemen için gerekli bağlantıları kurmana yardımcı oluyor.

Kova sezonu boyunca öğreniyor ve gelişiyorsun. Hafta sonu Akrep Ayı ise araştırma, içe dönüş ve yavaş ilerleme zamanı. Acele etme; detayları gözden geçir.

Bir toprak burcu olarak Başak Ayı haftanın başında bakış açını genişletiyor ve yeni fikirler getiriyor.

Cuma günü Merkür Balık burcuna geçerken yeni bir maceraya hazırsın. Beyin fırtınası için harika bir dönem. Kova sezonu seni kolektif yaratıcılığa doğru itiyor.

Haftanın sonunda Terazi Ayı tempoyu artırıyor. Odaklanırsan başarı seninle.

Hafta sonu Akrep Ayı seni daha popüler kılıyor. Sahneye çık, hayal gücünü keşfet!

Sezonun, gezegenlerin burcundan ayrılmasıyla daha da ilginçleşiyor.

Haftanın başında Başak Ayı seni geride tutan şeyleri bırakmana yardımcı oluyor. Döngüleri kapatmak ve sayfa çevirmek önemli.

Terazi Ayı haftanın sonunda motivasyonunu artırıyor. Topluluğuna ve çevrene daha fazla dahil olman teşvik ediliyor.

Seyahat veya ufkunu genişletmek isteyenler için ay sonundaki Merkür retrosu öncesi plan yapmak için ideal bir hafta.

Hafta sonu Akrep Ayı, liderlik etmeni ve başkalarına yol göstermeni istiyor.

Sevgili Balık; Şubat senin için oldukça heyecanlı başlıyor. Haftanın başındaki Başak Ayı, ilişkilerinde denge ve sakinlik sağlıyor. Bu hafta sevgi teması çok güçlü; sevdiklerine sevgini göstermeyi ihmal etme.

Satürn yeni bir burca geçmeye hazırlanırken, ilişkilerinde neleri tolere edip etmeyeceğini netleştiriyorsun. Bekârsan, gelecekteki partnerinde aradığın özellikleri düşünüyorsun.

Hafta sonu Akrep Ayı, tekrar etmek istemediğin kalıpları sana hatırlatıyor. Geçmişten öğreniyor ve onun seni tanımlamasına izin vermiyorsun.

