Haftalık burç yorumları (2 Ocak-8 Ocak 2023): Dilara Yıldızhan'ın kaleminden tüm burçlar…

Pandemi döneminde ilginin arttığı alanlardan biri de astroloji... Günlük, haftalık, aylık burç yorumları çok merak edilenler arasında. 2 Ocak Pazartesi itibarıyla yeni bir haftaya başlıyoruz. Peki, 2 Ocak- 8 Ocak 2023 haftası burçları neler bekliyor? Astrolog Dilara Yıldızhan, haftalık burç yorumlarını Elele okurları için kaleme aldı: Haftalık burç yorumlarının ardından burcunuza tıklayarak günlük, aylık, yıllık burç yorumlarına da bakabilirsiniz. Hazırsanız başlayalım...

2 Ocak- 8 Ocak 2023 HAFTALIK BURÇ YORUMLARI





Burcunuza tıklayarak daha detaylı bilgilere de ulaşabilirsiniz.

Sevgili Koç; haftaya para ve kazançlarınızla ilgilenerek başlıyorsunuz. Ani güzel gelişmeler gerçekleşebilir. Hafta ortasında; yakın çevre, kardeşler, eğitim, seyahat konuları gündeminize gelebilir. Venüs’ün Kova burcuna geçmesiyle; bol bol sosyalleşebilir, arkadaşlarınızla güzel zaman geçirebilirsiniz. Hafta sonunda 7 Ocakta gerçekleşecek dolunay ile 15 gün boyunca; ev ve aile konuları gündeminize gelebilir ve bu konularda kararlar alabilirsiniz. Pazar günü ise; aşk, çocuk, eğlence, tatil konularıyla ilgili güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz. Harika bir hafta geçirmenizi dilerim.

Sevgili Boğa; haftaya ani ve beklenmedik gelişmelerle başlayabilirsiniz ve önemli kararlar alabilirsiniz. Hafta ortasında; para ve kazançlar gündeminize gelebilir. Para konusunda karar alırken dikkatli olmanızı tavsiye ediyorum. Venüs’ün Kova burcuna geçmesiyle 27 Ocağa kadar; kariyer ve iş hayatınızda şans sizden yana olacak. Aşk hayatınız hareketlenecek ve kadersel karşılaşmalar yaşayabilirsiniz. Hafta sonunda 7 Ocakta gerçekleşecek dolunay ile 15 gün boyunca; yakın çevre, eğitim, seyahat, kardeşlerle ilgili kararlar alabilirsiniz ve güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz. Pazar günü ise; ev ve ailenizle güzel zaman geçirebilirsiniz. Harika bir hafta geçirmenizi dilerim.

Sevgili İkizler; haftaya duygusal olarak yalnız hissederek başlayabilirsiniz. Hafta rotasında; çok daha iyi hissedeceksiniz. Atak ve girişken olacaksınız. Venüs’ün Kova burcuna geçmesiyle 27 Ocağa kadar; yurt dışı, eğitim, seyahat, hukuk, uzak akrabalar ve aşk konusunda şanslı bir süreçte olacaksınız. Bol bol seyahat edebilir, yeni insanlarla tanışabilirsiniz. Aşkı seyahatte, eğitimde bulabilirsiniz. Hafta sonunda 7 Ocakta gerçekleşecek dolunay ile 15 gün boyunca; para, kazançlar, vergi, ödemeler gündeminize gelebilir. Bu konularda tedbirli olmanızı tavsiye ediyorum. Pazar günü ise; yakın çevrenizle, kardeşlerinizle beraber seyahat edebilir güzel bir gün geçirebilirsiniz. Harika bir hafta geçirmenizi dilerim.

Sevgili Yengeç; haftaya sosyalleşerek, arkadaşlarınızla ilgilenerek başlayabilirsiniz. Hafta ortasında; duygusal olarak yalnız hissedebilirsiniz. Ruhsal çalışmalar yapmak size iyi gelecektir. Venüs’ün Kova burcuna geçmesiyle 27 Ocağa kadar; para, cinsellik, aşk, ameliyat, okültizm konularında güzel gelişmeler sizinle olacak. Hafta sonunda 7 Ocakta gerçekleşecek dolunay ile 15 gün boyunca; fiziksel değişim yapabilirsiniz. İlişkinizde karar alma sürecine girebilirsiniz. Kişisel gelişime yönelebilirsiniz. Pazar günü ise; para ve kazanç konuları gündeminize gelebilir. Harika bir hafta geçirmenizi dilerim.

Sevgili Aslan; haftaya kariyer ve iş odaklı başlıyorsunuz. Ani gelişmeler gerçekleşebilir. Hafta ortasında; sosyalleşebilir, arkadaşlarınızla güzel zaman geçirebilirsiniz. Venüs’ün Kova burcuna geçmesiyle 27 Ocağa kadar; aşk, ilişki, ortaklık konusunda şans sizden yana olacak. Fırsatlarınızı kaçırmayın. Hafta sonunda 7 Ocakta gerçekleşecek dolunay ile 15 gün boyunca; içe çekilebilir, duygusal olarak kendinizi yalnız hissedebilirsiniz. Sevdiklerinizle zaman geçirmek size iyi gelecektir. Ayrıca sağlığınıza da dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Psikolojik olarak hassas olabilirsiniz. Pazar günü ise; kendinizi iyi hissedeceksiniz. Fiziksel değişim yapabilir, kendinizle ilgilenebilirsiniz. Harika bir hafta geçirmenizi dilerim.

Sevgili Başak; haftaya yurt dışı, eğitim, seyahat, hukuk konularıyla ilgilenerek başlıyorsunuz. Hafta ortasında; kariyer ve iş hayatınız ön plana çıkabilir. Venüs’ün Kova burcuna geçmesiyle 27 Ocağa kadar; çalışma hayatı, gündelik hayat rutinleriniz, sağlık, evcil hayvanlarınızla ilgili güzel gelişmeler gerçekleşebilir. Bekarsanız aşk sizi gündelik hayatta, çalışma hayatında bulabilir. Hafta sonunda 7 Ocakta gerçekleşecek dolunay ile 15 gün boyunca; sosyalleşebilir, arkadaşlarınızla ilgili yeni kararlar alabilirsiniz. Güzel gelişmeler sizinle olacak. Pazar günü ise; içe çekilebilir, yalnız kalmak isteyebilirsiniz. Harika bir hafta geçirmenizi dilerim.

Sevgili Terazi; haftaya para, ödemeler, borçlar, ameliyat, okültizm, cinsellik konularıyla ilgilenerek başlayabilirsiniz. Hafta ortasında; yurt dışı, eğitim, seyahat, hukuk konuları gündeminize gelebilir. Venüs’ün Kova burcuna geçmesiyle 27 Ocağa kadar; aşk, çocuk, eğlence, borsa, tatil konularında güzel gelişmeler sizinle olacak. Şans ve fırsatlarınızı kaçırmayın. Bekarsanız aşık olabilirsiniz. Hafta sonunda 7 Ocakta gerçekleşecek dolunay ile 15 gün boyunca; kariyer ve iş hayatınız ön plana çıkabilir ve dikkatli olmanız gereken bir süreçte olabilirsiniz. Sakin kalmanızı tavsiye ediyorum. Harika bir hafta geçirmenizi dilerim.

Sevgili Akrep; haftaya ilişki, ortaklık, evlilik, mahkeme konularıyla başlayabilirsiniz ve ani gelişmeler gerçekleşebilir. Hafta ortasında; para, cinsellik, ameliyat, okültizm konuları gündeminize gelebilir. Venüs’ün Kova burcuna geçmesiyle 27 Ocağa kadar; ev ve aile hayatınız güzelleşecektir. Aile içinde sevgi ve huzuru yakalayabilirsiniz. Evinizi güzelleştirebilirsiniz. Hafta sonunda 7 Ocakta gerçekleşecek dolunay ile 15 gün boyunca; yurt dışı, eğitim, seyahat, hukuk, uzak akrabalarla ilgili kararlar alabilirsiniz ve güzel gelişmeler gerçekleşebilir. Harika bir hafta geçirmenizi dilerim.

Sevgili Yay; haftaya çalışma hayatı, yanınızda çalışanlar, evcil hayvanınız ve sağlıkla ilgili konularla ilgilenerek başlayabilirsiniz. Hafta ortasında; evlilik, ortaklık konuları gündeminize gelebilir. Venüs’ün Kova burcuna geçmesiyle 27 Ocağa kadar; yakın çevre, kardeşler, eğitim, seyahat, aşk hayatınızda güzel gelişmeler gerçekleşebilir. Hafta sonunda 7 Ocakta gerçekleşecek dolunay ile 15 gün boyunca; para, ödemeler, vergi, miras, okültizm, mahrem konular, ameliyat konularıyla ilgili kararlar alabilirsiniz. Pazar günü ise; yurt dışı, eğitim, seyahat, hukuk, uzak akrabalarla ilgilenebilirsiniz ve güzel gelişmeler gerçekleşebilir. Harika bir hafta geçirmenizi dilerim.

Sevgili Oğlak; haftaya aşk, çocuk, eğlence, tatil konularıyla başlıyorsunuz. Bu konularda ani güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz. Hafta ortasında; çalışma hayatı, gündelik hayat rutinleri, sağlık konuları gündeminize gelebilir. Venüs’ün Kova burcuna geçmesiyle 27 Ocağa kadar; para ve kazançlarınız bereketlenebilir. Kadınlardan para konusunda yardım alabilirsiniz. Size çok değer verecek biriyle ilişkiye yelken açabilirsiniz. Hafta sonunda 7 Ocakta gerçekleşecek dolunay ile 15 gün boyunca; evlilik, ortaklık, açık düşmanlar, mahkeme konularıyla ilgili kararlar alabilirsiniz. Gücünüzü doğru kullanırsanız harika gelişmeler gerçekleşebilir. Pazar günü ise; para, cinsellik, okültizm konuları gündeminize gelebilir. Harika bir hafta geçirmenizi dilerim.

Sevgili Kova; haftaya ev ve ailenizle ilgilenerek başlıyorsunuz. Hafta ortasında; aşk, çocuk, eğlence, tatil konularıyla ilgili güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz. Venüs’ün Kova burcuna geçmesiyle 27 Ocağa kadar; fiziksel olarak kendinizle ilgilenebilir, güzelleşebilirsiniz. Çevrenize karşı daha yumuşak ve ılımlı olabilirsiniz. Ayrıca karşı cinsin ilgisi artabilir. Hafta sonunda 7 Ocakta gerçekleşecek dolunay ile 15 gün boyunca; çalışma hayatı, yanınızda çalışanlar, evcil hayvanlarınız, sağlığınızla ilgili yeni kararlar alabilirsiniz. Pazar günü ise; evlilik, ortaklık, yakın arkadaşınızla güzel zaman geçirebilirsiniz. Harika bir hafta geçirmenizi dilerim.

Sevgili Balık; haftaya yakın çevre, seyahat, eğitim, kardeşlerle ilgilenerek başlayabilirsiniz. Hafta ortasında ise; ev ve aileniz gündeminize gelebilir. Venüs’ün Kova burcuna geçmesiyle 27 Ocağa kadar; gizli aşklar gündeminize gelebilir. Rüyalarınız mesajcı olabilir. Karmik karşılaşmalar yaşayabilirsiniz. Psikolojik olarak ise iyi hissedeceksiniz. Hafta sonunda 7 Ocakta gerçekleşecek dolunay ile 15 gün boyunca; aşk, çocuk, flört, hobi, eğlence, tatil konularında güzel kararlar alabilirsiniz. Pazar günü ise; gündelik işler, çalışma hayatınız, yanınızda çalışanlarla zaman geçirebilirsiniz. Sağlığınıza ise dikkat etmelisiniz. Diyete başlayabilirsiniz. Harika bir hafta geçirmenizi dilerim.

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