Haftalık burç yorumları (20 - 26 Ekim 2025): Bu hafta burçları neler bekliyor?

20 - 26 EKİM 2025 HAFTALIK BURÇ YORUMLARI

Sevgili Koç; bu hafta her alanda biraz daha fazla çaba göstermen gerekecek. Daha disiplinli olmalı, yeteneklerini geliştirmeye odaklanmalısın. Ne kadar çalışkan ve hırslı olduğunu zaten biliyorsun, şimdi bu enerjiyi ortaya koyma zamanı. Olayların kendiliğinden gelişmesini beklemek yerine, kontrolü eline al. Sabırlı ol, kendini geliştirmeye devam et; hak ettiğin takdir ve başarı çok yakında kapını çalacak.

Sevgili Boğa; bu hafta duygularını olağanüstü bir sabırla yöneteceksin. Hislerini dengede tutacak ve başkalarının duygularını da dikkate alacaksın. Artık insanlar senden tavsiye istiyor ve sen de bu sorumluluğu bilgelikle üstleniyorsun. Hafta içinde sevindirici bir haber alma ihtimalin yüksek.

Sevgili İkizler; bu hafta kime güveneceğine dikkat etmelisin. Nazikliğinden faydalanmak isteyen biri olabilir ve bu hem duygusal hem de maddi kayba yol açabilir. Büyük kararlar almaktan kaçın. Soğukkanlı ol, aşırı tepkiler vermekten uzak dur. Ayrıca, sağlık ve kilo konularına da özen göstermende fayda var.

Sevgili Yengeç; bu hafta en güçlü yanın mantığın ve zekân olacak. Duygularına kapılmadan, olaylara akılcı yaklaş. Büyük düşün, stratejik hareket et. Küçük meselelerle vakit kaybetme; evren seni liderlik etmeye ve iz bırakmaya hazırlıyor. Bu fırsatı akıllıca kullan.

Sevgili Aslan; uzun zamandır taşıdığın duygusal yaraları artık bırakma zamanı. İçinde birikenleri paylaş, gerekirse bir danışmanla konuş. Bastırdığın duygular seni yıpratıyor. Bazı Aslanlar için bu durum tersine de olabilir, farkında olmadan birini kırıyor olabilirsin. Empati kur ve kalbini yumuşat.

Sevgili Başak; bu hafta güç ve otorite seninle. Zekân ve bilgelikle çevrendekilere yol göstereceksin. İnsanlar senden fikir alacak, sen de bunu ustalıkla yöneteceksin. Kendine güvenin ve caziben yüksek olacak; çevrendekilerin hayranlığını kazanacaksın. Bu etkiyi doğru yönde, hem kendi hem başkalarının yararına kullan.

Sevgili Terazi; bu hafta duygusal ve şefkatli bir kişi sana karşı derin hislerini dile getirebilir. Bir aşk itirafı ya da duygusal bir jest seni bulabilir. Kalbini açık tut, hem kendine hem başkalarına karşı nazik ol. Şükran ve sevgiyle hareket ettiğinde, hafta boyunca güzel enerjiler seni saracak.

AKREP BURCU

Sevgili Akrep; bu hafta sabır en büyük dostun olacak. Yurt dışı bağlantılı fırsatlar, eğitim, göç veya iş gibi olumlu sonuçlar getirebilir. Şans senden yana ve özellikle annen veya ablan gibi güçlü bir kadın figür bu süreçte sana destek olabilir.

Sevgili Yay; biraz durup nefes alma zamanı. Uzun süredir hedeflerinin peşinde koşuyorsun, ama şimdi dinlenme ve düşünme dönemindesin. Sabırlı ol, her şey ilahi zamanda yerine oturacak. Gelecekle ilgili kaygılarını bırak ve evrene güven.

Sevgili Oğlak; karizmatik bir kişi yeniden hayatına girebilir, belki geçmişten biri barışmak istiyor. Onunla beklenmedik bir şekilde karşılaşabilirsin ve bu kişi senin için önemli olacak. Eğer mevcut ilişkin gerginse, ilahi bir şefkat dalgası sorunları yumuşatacak.

Sevgili Kova; bu hafta dönüşüm senin ana temanda. Yaşadığın her deneyimin seni olgunlaştırdığını fark edeceksin. Hayatın derslerini kabul ettikçe iç huzuru bulacaksın. Duygularına hakim ol, iç sesini dinle; gerçekler hiç olmadığı kadar net görünecek.

Sevgili Balık; bu hafta duygular derinleşiyor. Hem sevgi verecek hem de bolca sevgi alacaksın, bu da seni biraz duygusal olarak yorabilir. Hislerini zarafetle kucaklamayı öğren. Ailen veya özellikle annenle ilgili konular gündeme gelebilir; sakin kal ve bedenine iyi bak, bol su iç.

