Haftalık burç yorumları (20- 26 Nisan 2026): Bu hafta burçları neler bekliyor?

Haftanın başında İkizler burcundaki Ay ile birlikte iletişim bu haftanın ana teması oluyor ve Uranüs’ün bu burca geçişine zemin hazırlanıyor.

Merkür artık sizin burcunuzda ve geçmişten bazı konuları gündeme getirebilir. Ancak bu durum, geleceğe dair vizyonunuzu daha iyi anlamanıza da yardımcı olacak.

Hafta ortasında Yengeç burcundaki Ay duygusal dünyanızı aydınlatıyor; aileyle bağlantı kurmak için iyi bir zaman. Aslan ve Başak Ay’ı sırasında yaratıcı enerjinizi kullanın, çünkü ilerlemek için gerekli içgörü ve disipline sahip olacaksınız.

Bu hafta sizin için oldukça önemli. Yedi uzun yılın ardından Uranüs burcunuzdan ayrılarak İkizler’e geçiyor.

Hafta başında İkizler Ay’ı maddi konulara ve para ile olan ilişkinize ışık tutuyor. Hafta ortasında Yengeç Ay’ı, başkalarıyla daha derin bağlar kurmayı gösteriyor. Arkadaşlarla vakit geçirmek bu dönemde tatmin edici.

Perşembe günü Aslan Ay’ı evde bir davet vermeyi ya da yaratıcı projelere dönmeyi cazip hale getiriyor. Pazar günü Başak Ay’ı ile yaratıcılığınız zirveye çıkıyor.

Haftanın ilerleyen günlerinde Uranüs burcunuza giriyor ve önümüzdeki yedi yıl boyunca hayatınızı ve dünyaya bakışınızı dönüştürüyor. İkizler Ay’ı haftaya başlarken gizli yeteneklerinizi hatırlatıyor.

Hafta ortasında Yengeç Ay’ı ile düzen kurma, bağış yapma ve sahip olduklarınız konusunda daha bilinçli olma ön plana çıkıyor.

Haftanın sonunda Aslan Ay’ı liderlik becerilerinizi ortaya koyarken dikkatleri üzerinize çekiyorsunuz. Hafta sonu Başak Ay’ı ile plan yapmak ve geleceğe odaklanmak için ideal.

Hafta başında İkizler Ay’ı, dostlukların önemini hatırlatarak başkalarıyla ilişkilerinize dikkat çekiyor.

Koç sezonunda liderlik becerilerinizi geliştirdiniz. Artık Güneş Boğa burcundayken bulunduğunuz konumla gurur duymayı öğreniyorsunuz.

Küçük aksilikler moralinizi bozmasın. Güçlü kalmaya odaklanın. Hafta sonunda Başak Ay’ı yeni ortaklık fırsatları getirebilir.

Sevgili Aslan; İkizler Ay’ı haftanın başında yeni fikirler üretmek için harika bir ortam sunuyor.

Salı günü Yengeç Ay’ı hayal gücünüzü güçlendiriyor ve sezgilerinizi artırıyor. Uranüs’ün İkizler’e geçişiyle birlikte önümüzdeki yıllar yaratıcılar için oldukça ilham verici olacak.

Hafta sonunda burcunuzdaki Ay yeni başlangıçlar için kapı açıyor. Keşfetme ve macera isteğiniz artabilir. Başak Ay’ı ise değerinizin farkına varmanızı sağlıyor.

Sevgili Başak; Bu hafta Merkür etkisi güçlü. İkizler Ay’ı ile haftaya başlarken becerilerinizi geliştirme üzerine dersler alabilirsiniz.

Yengeç Ay’ı sırasında arkadaşlarla vakit geçirmek sizi yeniliyor ve geleceğe umutla bakmanızı sağlıyor.

Hafta sonuna doğru Aslan Ay’ı iç sesinizi susturmanıza ve kendinize daha anlayışlı olmanıza yardımcı oluyor. Hafta sonu burcunuzdaki Ay ile kendinizi güçlü ve cesur hissediyorsunuz.

Koç burcundaki yoğun gezegen etkisinin ardından İkizler Ay’ı haftaya umut ve iyimserlik katıyor. Gelecek artık daha heyecan verici görünüyor.

Salı ve Çarşamba günü Yengeç Ay’ı ile hedeflerinizi daha ciddiye alıyorsunuz. Emekleriniz fark edilmeye başlıyor.

Hafta sonunda eski cazibeniz geri geliyor ve sosyal hayatınız hareketleniyor.

İkizler Ay’ı ile haftaya başlarken günlük rutinleriniz sorgulanıyor. Yengeç Ay’ı, öğrenmek ve keşfetmek istediklerinizi netleştiriyor.

Aslan Ay’ı hafta ortasında sizi güçlendiriyor ve sorumluluklarınızı daha kolay üstlenmenizi sağlıyor.

Hafta sonunda arkadaşlarınızla bağlantı kurmak ve sevdiklerinize ulaşmak önemli.

İkizler Ay’ı geçmişteki romantik deneyimleri gündeme getirerek bazı duyguları yeniden açığa çıkarabilir. Bu deneyimler yaratıcı projeleriniz için ilham kaynağı olacak.

Yengeç Ay’ı içsel iyileşme için uygun bir zaman. Sizi mutlu eden aktivitelere yönelin.

Perşembe günü Aslan Ay’ı cesaretinizi artırıyor. Hafta sonunda Başak Ay’ı kariyer hedeflerine odaklanmanızı sağlıyor.

Hafta başında ev ve temel konularla ilgili gerçekler ortaya çıkabilir. Korkularınızla yüzleşme zamanı.

Yengeç Ay’ı ilişkilerinize ışık tutuyor ve uzlaşmayı kolaylaştırıyor.

Aslan Ay’ı ile birlikte kendinize odaklanıyorsunuz ve potansiyelinizi daha iyi görüyorsunuz.

İkizler Ay’ı haftaya yaratıcı bir başlangıç yapmanızı sağlıyor. Uranüs’ün bu burçtaki uzun geçişi bu temayı daha da güçlendirecek.

Yengeç Ay’ı ekip çalışmasını geliştirmeyi öğretiyor.

Hafta ortasında Aslan Ay’ı ilişkilerinizle ilgili önemli farkındalıklar getiriyor. Bekarlar ne istediklerini daha iyi anlayabilir.

Hafta sonunda Başak Ay’ı planlama ve sabır gerektiriyor.

Sevgili Balık; Haftaya dengeli başlasanız da Uranüs’ün İkizler’e geçişiyle hafta sonunda sürpriz gelişmeler olabilir.

Yengeç Ay’ı romantik duygularınızı artırıyor. İlişkisi olanlar daha derin bağlar kurabilir.

Hafta sonunda Aslan ve ardından Başak Ay’ı, ilişkilerde denge kurmayı ve zamanı doğru kullanmayı öğretiyor.

