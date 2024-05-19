Haftalık burç yorumları (20 - 27 Mayıs 2024): Bu hafta burçları neler bekliyor?

Pazartesi günü itibarıyla yeni bir haftaya başlıyoruz. Peki, 20 - 27 Mayıs 2024 haftası burçları neler bekliyor? Astrolog Dilara Yıldızhan, haftalık burç yorumlarını Elele okurları için kaleme aldı. Haftalık burç yorumlarının ardından burcunuza tıklayarak günlük, aylık, yıllık burç yorumlarına da bakabilirsiniz. Hazırsanız başlayalım...

20-27 MAYIS 2024 HAFTALIK BURÇ YORUMLARI

Burcunuza tıklayarak daha detaylı bilgilere de ulaşabilirsiniz.

Sevgili Koç; haftaya evlilik, ortaklık, ilişkilerle ilgilenerek başlayabilirsiniz. Ani harcamalar söz konusu olabilir. Hafta ortasında; finans, özel hayatınız veya sağlığınızla ilgili kalıcı ve uzun vadeli gelişmeler gerçekleşebilir. Ancak ödeme ve borçlanmanıza dikkat etmeniz gerekebilir. 23 Mayısta gerçekleşen dolunay ile; finans, sağlık, özel hayat veya yurt dışı, eğitim alanlarında bitişler gerçekleşebilir. Güçlü dönüşümler yaşayabilirsiniz. Hafta sonunda; seyahat, eğitim, yurt dışı, hukuk veya iş hayatınız ön plana çıkabilir.

Sevgili Boğa; haftaya çalışma hayatı, gündelik rutinler, sağlık konularıyla başlayabilirsiniz. Ani değişimler gerçekleşebilir. Hafta ortasında; partnerinizle, ortağınızla uzlaşabilirsiniz. Beraber ortak paydada buluşabilirsiniz. Ayrıca sosyal çevrenizden desteklenebilirsiniz. 23 Mayıs’ta gerçekleşecek dolunay ile; partner, ortaklık, evlilik veya finans, sağlık konularında güçlü ve kalıcı değerler kazanabilirsiniz. Hafta sonunda; finans, sağlık veya yurt dışı, eğitim, seyahatler gündeme gelebilir.

Sevgili İkizler; haftaya aşk, tatil, çocuk, hobilerinizle ilgilenebilirsiniz. Sosyal çevrenizle beraber güzel adımlar atabilirsiniz. Hafta ortasında; çalışma hayatı, sağlık, gündelik rutinlerinizle ilgili kalıcı gelişmeler gerçekleşebilir. 23 Mayıs’ta gerçekleşecek dolunay ile; çalışma hayatı, sağlık, partner, evlilik, ilişkilerinizle ilgili güçlü dönüşümler gerçekleşebilir. Hafta sonunda; evlilik, ortaklık, ilişkileriniz veya sağlık, özel hayatınız ön plana çıkabilir.

Sevgili Yengeç; haftaya ev, aile, gayrimenkul konularıyla başlayabilirsiniz. İş hayatınızda ise güçlü adımlar atma fırsatıyla karşılaşabilirsiniz. Hafta ortasında; aşk, tatil, hobi, sanat gibi keyifli ve güzel şeyler ön plana çıkabilir. Ayrıca sosyal çevrenizle de ilgilenebilirsiniz. 23 Mayıs’ta gerçekleşecek dolunay ile; aşk, tatil, hobi, çocuk veya çalışma hayatı, gündelik rutinler, sağlıkla ilgili güçlü gelişmeler gerçekleşebilir. Hafta sonunda; gündelik işlerinizle, sağlık veya partnerinize zaman ayırabilirsiniz.

Sevgili Aslan; haftaya yakın çevre, eğitim, seyahat, kardeşlerinizle ilgilenebilirsiniz ve yeni kararlar alabilirsiniz. Hafta ortasında; ev, aile, gayrimenkul konuları ön plana çıkabilir. 23 Mayıs’ta gerçekleşecek dolunay ile; aşk, tatil, çocuk veya ailenizle ilgilenebilirsiniz ve güçlü gelişmeler gerçekleşebilir. Hafta sonunda; çalışma hayatı, gündelik işleriniz veya aşk, tatil, hobi, çocuk konuları ön plana çıkabilir.

Sevgili Başak; haftaya para, kazançlarla ilgilenerek ve bu konularda düzenleme yaparak başlayabilirsiniz. Hafta ortasında; yakın çevre, eğitim, seyahatler veya kardeşlerinizle güzel gelişmeler gerçekleşebilir. 23 Mayıs’ta gerçekleşecek dolunay ile; ev, aile, kardeşler, seyahatler ön plana çıkabilir ve güçlü dönüşümler gerçekleşebilir. Hafta sonunda; ailenizle, sevdiklerinizle zaman geçirebilirsiniz.

Sevgili Terazi; haftaya kendinizi neşeli, aktif hissederek başlayabilirsiniz. Partnerinizle ortak kararlar alabilirsiniz. Beraber güzel aktivitelere katılabilirsiniz. Hafta ortasında; para, kazançlar ön plana çıkabilir. Kalıcı gelirler gündeme gelebilir. 23 Mayıs’ta gerçekleşecek dolunay ile; yakın çevre, eğitim, seyahat, kardeşler veya para konularında güçlü dönüşümler gerçekleşebilir. Hafta sonunda; kardeşler, eğitim, seyahat veya aileniz ön plana çıkabilir.

Sevgili Akrep; haftaya sağlık, hastane gibi konularla başlayabilirsiniz. Ayrıca çalışma arkadaşlarınız, gündelik işlerinizde düzenlemeler gerçekleşebilir. Hafta ortasında; kendinize zaman ayırabilirsiniz. Partnerinizle planlamalar yapabilirsiniz. 23 Mayıs’ta gerçekleşecek dolunay ile; para, kazançlar veya fiziksel değişim, kişisel bakım konularında sonuçlanmalar, değişimler gerçekleşebilir. Hafta sonunda; para, kazançlar, yakın çevreniz, seyahatler gündeme gelebilir.

Sevgili Yay; haftaya sosyal çevre, topluluk, derneklerle ilgilenerek başlayabilirsiniz. Hafta ortasında; hastane, sağlık, gündelik rutinleriniz veya çalışma arkadaşlarınız ön plana çıkabilir. 23 Mayıs’ta gerçekleşecek dolunay etkisiyle; hastane, sağlık, fiziksel değişim konularında sonuçlanmalar ve güçlü gelişmeler gerçekleşebilir. Hafta sonunda; fiziksel değişim, kişisel bakımınıza zaman ayırabilirsiniz. Para, kazançlar ön plana çıkabilir.

Sevgili Oğlak; haftaya kariyer, iş hayatınız ön plana çıkarak başlayabilirsiniz. Ailenizle ilgili kararlar alabilirsiniz. Hafta ortasında; sosyal çevrenizle, arkadaşlarınızla zaman geçirebilirsiniz. 23 Mayıs’ta gerçekleşecek dolunay ile; hastane, sağlık veya sosyal çevrenizle ilgili sonuçlanmalar gerçekleşebilir. Hafta sonunda; hastane, sağlık veya kişisel gelişim, kişisel bakım gibi konularla ilgilenebilirsiniz.

Sevgili Kova; haftaya yurt dışı, eğitim, seyahat, hukuk konularıyla başlayabilirsiniz. İletişim, sözleşme, anlaşmalarda yenilikler gerçekleşebilir. Hafta ortasında; kariyer, iş hayatınıza odaklanabilirsiniz. Aile hayatınızda yeni kararlar alabilirsiniz. 23 Mayıs’ta gerçekleşecek dolunay ile; sosyal çevre, hastane, sağlık konuları ön plana çıkabilir.

Sevgili Balık; haftaya finans, sağlık, özel hayat konularıyla başlayabilirsiniz. Ödemeleriniz ve kazançlarınızda değişimler gerçekleşebilir. Hafta ortasında; yurt dışı, eğitim, seyahat, hukuk konularına odaklanabilirsiniz. 23 Mayıs’ta gerçekleşecek dolunay ile; iş, kariyer, yurt dışı, eğitim, seyahatlerde güçlü dönüşümler gerçekleşebilir. Hafta sonunda; iş, sosyal çevrenizle ilgili konular ön plana çıkabilir.

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