Haftalık burç yorumları (20 Mart- 26 Mart 2023): Dilara Yıldızhan'ın kaleminden tüm burçlar…

Pandemi döneminde ilginin arttığı alanlardan biri de astroloji... Günlük, haftalık, aylık burç yorumları çok merak edilenler arasında. 20 Mart Pazartesi itibarıyla yeni bir haftaya başlıyoruz. Peki, 20 Mart- 26 Mart 2023 haftası burçları neler bekliyor? Astrolog Dilara Yıldızhan, haftalık burç yorumlarını Elele okurları için kaleme aldı: Haftalık burç yorumlarının ardından burcunuza tıklayarak günlük, aylık, yıllık burç yorumlarına da bakabilirsiniz. Hazırsanız başlayalım...

20 Mart- 26 Mart 2023 HAFTALIK BURÇ YORUMLARI





Burcunuza tıklayarak daha detaylı bilgilere de ulaşabilirsiniz.

Sevgili Koç; yeniliklerin gerçekleşeceği bir haftaya giriyoruz. Kendinizle daha fazla ilgilenebilirsiniz. Fiziksel değişim yapabilirsiniz. Eğitim, seyahat, iletişimde bazı aksilikler meydana gelebilir ama bir kadından gelebilecek yardımları kabul etmenizi tavsiye ediyorum çünkü gökyüzünde Betelgeuse etkisi olacak.

Hafta ortasında; maddi kaynaklar, para konularıyla ilgili şanslarınız artmaya başlayacak. 23 Mart’la beraber 20 yıldır oğlak burcunda olan Plüton kova enerjisine geçecek. Bu geçişle siz çok daha güçlü, enerjik hissedeceksiniz. Sosyal çevreniz genişlemeye ve güçlenmeye başlayacak.

Hafta sonunda; yakın çevre, eğitim, seyahat konuları gündeminize gelebilir. Ayrıca 7 aydır ikizler burcunda olan Mars ise yengeç burcuna geçiyor. İletişim sorunlarınız yavaş yavaş sona ermeye başlıyor. Aile, ev, gayrimenkul konuları ise hayatınızda ön plana çıkabilir.

Harika bir hafta diliyorum.

Sevgili Boğa; önümüzdeki 15 gün boyunca sağlık, psikoloji, hastaneler gibi konularla ilgilenmek zorunda kalabilirsiniz. Sağlığınıza çok dikkat etmelisiniz. Ayrıca harcamalarınız artabilir.

Hafta ortasında; iyi hissetmeye başlayacaksınız, kendinize zaman ayırabilir. Kişisel bakımınızı ön plana alabilirsiniz. 23 Mart ile beraber Plüton’un 20 yıllık oğlak burcu serüveni bitiyor ve 3 ay kadar kova burcuna geçiş yapıyor. Kariyer hayatınızda, iş hayatınızda güçlü insanlar tarafından desteklenmeye başlayacaksınız. Kariyer hayatınızda daha güçlü ve üst mevkilere gelebileceksiniz ama güç savaşlarına dikkat etmelisiniz.

Hafta sonunda; maddi kaynaklar, para konularıyla ilgilenebilirsiniz. Marsın Ağustos ayından beri ikizler transiti bitiyor ve yengeç burcuna geçiyor. Yakın çevrenizle iletişiminiz artabilir, seyahatleriniz artabilir. Eğitim konusunda hayatınıza yenilikler katabilirsiniz.

Harika bir hafta dilerim.

Sevgili İkizler; yeni ay enerjisiyle haftaya başlıyoruz. On beş gün boyunca sosyal çevrenizle ilgili yenilikler artabilir. Yeni başlangıçlar yapabilirsiniz. Kariyer hayatınızda da yeni bir döneme girebilirsiniz. Bu süreçte sağlığınıza dikkat etmenizi tavsiye ediyorum.

Hafta ortasında; duygusal olarak içe çekilebilir, yalnız kalmak isteyebilirsiniz. Sanatla ilgilenmek, sevdiklerinizle zaman geçirmek ruhunuzu besleyecektir. 23 Mart tarihi ile Plüton kova burcuna giriyor ve 3 ay kadar burada kalacak. Yurt dışı, eğitim, seyahat, hukuk konularında güçleneceğiniz bir sürece gireceksiniz. Güçlü insanların desteklerini alabileceksiniz.

Hafta sonunda; kendinizi iyi hissetmeye başlıyorsunuz. Çevrenizle iletişiminiz artabilir. Duygularınızı rahat ifade edebilirsiniz. Marsın yengeç burcuna geçmesiyle yaklaşık 1,5 ay kadar maddi kaynaklarınızla ilgili mücadeleniz artabilir. Harcamalarınıza dikkat etmelisiniz. Beklediğinizden fazla harcama yapabilirsiniz.

Harika bir hafta dilerim

Sevgili Yengeç; bu haftaya yeni ay enerjisi hakim olacak. Etkisi 15 gün kadar devam edecek. Önümüzdeki 15 gün boyunca yurt dışı, eğitim, seyahat, hukuk, kariyer hayatınızda yenilikler gerçekleşebilir. Ama sağlığınıza dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Bazı aksilikler gerçekleşebilir.

Hafta ortasında; sosyalleşebilir, arkadaşlarınızla zaman geçirebilirsiniz. 23 Martta Plüton kova transitinin başlamasıyla; finansal açıdan güçleneceğiniz, aklınıza gelemeyecek rakamlara ulaşabileceğiniz bir sürece giriyorsunuz. Süreç yaklaşık 20 yıl sürecek ve yavaş yavaş olacaktır. Bu dönemde ayrıca ameliyat, fiziksel değişim çok yapabilirsiniz.

Hafta sonunda; duygusal olarak içe çekilebilir, yalnız kalmak isteyebilirsiniz. Ayrıca 7 aydır ikizler burcunda seyahat eden ve başımıza pek çok olay getiren mars yengeç burcuna geçiyor. Artık gizli düşmanlar, hastalıklar, sağlıkla ilgili sorunlarınız azalmaya başlayacak. Bu süreçte hayatınıza hareket gelebilir, yenilikler için cesaretle adım atabilirsiniz. Fiziksel değişim yapabilirsiniz.

Harika bir hafta dilerim.

Sevgili Aslan; haftanın en şanslısı sizsiniz diyebilirim. Koç burcu yeni ayı enerjisiyle beraber yurt dışı, eğitim, seyahat, hukuk, aşk konularında yepyeni başlangıçlara imza atabilirsiniz. Güzel bir döneme giriyorsunuz.

Hafta ortasında; kariyer hayatınız ön plana çıkacak. 23 Martla beraber Plüton kova enerjisiyle artık ben-biz dengesini kurmayı öğrenmeye başlayacaksınız. Bu dönemde bireysellikten çıkıp toplumsal konularla ilgilenmek için sorumluluk alabilirsiniz. Karşınızı güçlü partner adayları çıkabilir ya da hayatınızdaki kişi güç kazanacaktır.

Hafta sonunda; sosyalleşebilir, arkadaşlarınızla zaman geçirebilirsiniz. 7 aydır marsın ikizler burcu transitle sosyal çevrenizdeki olumsuz gelişmeler artık bitiyor. Dost düşman belli oldu, belki biraz sizi zorladı ama aslan burcu için en iyisi oldu diyebilirim. Marsın yengeç burcu transitiyle önümüzdeki 1,5 ay boyunca rüyalarınız artabilir. Psikolojinize, sağlığınıza dikkat etmeniz gerekebilir. Spora başlamak için ise güzel bir süreçte olacaksınız.

Harika bir hafta dilerim

Sevgili Başak; haftaya yeni ay enerjisiyle başlıyoruz. Finans, sağlık, ameliyat, okültizm konularına beklenmedik gelişmeler gerçekleşebilir. Ayrıca partner, ortaklık, evlilik, mahkeme konularında da beraber yeni kararlar alabilirsiniz.

Hafta ortasında; yurt dışı, eğitim, seyahat, hukuk konularıyla ilgilenebilirsiniz. Plüton kova burcu etkisiyle beraber 3 ay kadar çalışma hayatınızda güçleneceğiniz bir döneme gireceksiniz. Sağlığınıza bu süreçte dikkat etmenizi tavsiye ediyorum.

Hafta sonunda; kariyer hayatınız ön plana çıkabilir. Marsın yengeç burcu transitiyle beraber 7 aydır kariyer hayatınızdaki sorunlar, aksilikler, koşturmanız sona eriyor. Artık sosyalleşeceğiniz, arkadaşlarınızla daha çok zaman geçireceğiniz 1.5 aylık bir döneme giriyorsunuz.

Harika bir hafta dilerim.

Sevgili Terazi; koç burcu yeni ayı etkisiyle haftaya başlıyoruz. Partner, ortaklık, evlilik, sağlık, çalışma hayatınızda ilgili yeni kararlar alacağınız on beş günlük bir sürece giriyorsunuz.

Hafta ortasında; finans, ameliyat, sağlık konularıyla ilgilenebilirsiniz. Plüton oğlak transitiyle 20 yıldır zorlanıyordunuz. Pek çok yıkım, talihsizlik yaşamış olabilirsiniz ama size bir müjdem var. Bu süreç artık bitiyor. Artık güçleneceğiniz bir döneme giriyorsunuz. Plüton kova ile birlikte borsada güçlenebilirsiniz. Aşk, çocuk, hobilerinizle ilgili şans sizden yana olmaya başlayacak.

Hafta sonunda; yurt dışı, eğitim, seyahat, hukuk konuları ön plana çıkabilir. Mars ikizler transitinin bitmesiyle 7 aydır yurt dışı, eğitim ve seyahatteki tuhaf aksilikler sona eriyor. Kariyer hayatınızda çok çalışacağınız ama güzel gelişmelerin de olacağı bir sürece giriyorsunuz.

Harika bir hafta dilerim.

Sevgili Akrep; haftaya sağlık, çalışma hayatı, aşk veya çocuklarınızla ilgili yeni kararlar alarak başlıyorsunuz. Beklenmedik durumlar içinde kalabilirsiniz. Sürpriz gelişmelere açık olmalısınız.

Hafta ortasında; partner, evlilik, ortaklık, mahkeme konuları gündeminize gelebilir. Plüton’un 20 yıllık oğlak sürecinde çok güç kazandınız. Sistem sizinleydi. Şimdi ise krizlerle baş etmeyi öğreneceğiniz bir sürece giriyorsunuz. Ev, aile, gayrimenkul konularında önemli süreçler yaşayabilirsiniz. Aile içinde güç kazanabilirsiniz ama bu durum içinde bazı krizleri barındırabilir.

Hafta sonunda; finans, ameliyat, sağlık konuları gündeminize gelebilir. Ağustos ayından beri harcamalarınız artmış olabilir. Kazanmak için çok çalışmış olabilirsiniz. Bu süreç artık sona eriyor. Mars yengeç transitiyle 1,5 ay kadar seyahat, eğitim, hukuk konularında şans sizinle olacak.

Harika bir hafta dilerim.

Sevgili Yay; aşk, çocuk, tatil, borsa, ev, gayrimenkul konularında yeni kararlar alacağınız bir döneme giriyorsunuz. Güzel gelişmeler sizinle olacak. 15 gün boyunca önemli fırsatlar karşınıza çıkabilir.

Hafta ortasında; çalışma hayatı, sağlık, evcil hayvanlarınızla ilgilenebilirsiniz. Plüton 23 Mart’la beraber kova burcuna geçiyor. Eğitim, seyahat alanlarında, iletişimde gücünüz atmaya başlıyor. Güçlü insanlar tarafından destekleneceğiniz bir döneme giriyorsunuz.

Hafta sonunda; ortaklık, evlilik, partner konularıyla ilgilenebilirsiniz. Mars yengeç transitiyle 1,5 ay kadar finans, ameliyat gibi konular aktifleşebilir. Sağlığınıza dikkat etmenizi tavsiye ediyorum.

Harika bir hafta dilerim.

Sevgili Oğlak; koç burcu yeni ay etkisiyle 15 günlük süreçte ev, aile, kardeş, eğitim konularında yeni başlangıçlar yapabilirsiniz. Bazı aksilikler meydana gelebilir, dikkatli olmanızı tavsiye ediyorum.

Hafta ortasında; aşk, çocuk, borsa, tatil konularıyla ilgilenebilirsiniz. Ayrıca aşk konusunda beklenmedik teklifler alabilirsiniz. Şans sizinle olmaya başlıyor. Plüton 23 Mart tarihinde kova burcuna geçiyor. Geçen 20 yılda güçlenmeniz için krizler atlatmış, zor günler geçirmiş olabilirsiniz ama bu sürecin sonuna geldiniz. Artık maddi kazançlarınız arttığı, güçlendiği bir döneme giriyorsunuz. Önümüzdeki 23 yıllık süreçte yavaş yavaş kazançlarınızın arttığını ve güç kazanacağınızı söyleyebilirim.

Hafta sonunda; çalışma hayatınız, gündelik işleriniz ön plana çıkabilir. Sağlığınızla ilgili yeni kararlar alabilirsiniz. Marsın 7 aylık ikizler transitinin bitmesiyle artık sağlık sorunlarınız azalmaya başlayacak. Ayrıca çalışma hayatınızdaki kaos da azalacak. Mars yengeç transitiyle beraber; partner, ortaklık, mahkeme konularında hareketlilik artabilir.

Harika bir hafta dilerim.

Sevgili Kova; haftanın şanslılarında biri de sizsiniz. Yeni ay enerjisiyle maddi kazançlar, para, eğitim, seyahatlerle ilgili yeniliklerin olduğu bir sürece giriyorsunuz.

Hafta ortasında; ev, aile, gayrimenkul konuları gündeminize gelebilir. Plüton’un 20 yıllık oğlak burcu transiti artık bitiyor. Kova burcuna geçmesiyle güç sizinle olmaya başlayacak. Hayatınız da güçleneceksiniz. Söz sahibi olabilirsiniz.

Hafta sonunda; aşk, çocuk, hobi, tatil konularında fırsatlarınız artıyor olacak. Marsın 7 aylık ikizler burcu transiti bitiyor ve derin bir nefes alabilirsiniz. Mars yengeç transitinde sağlık, çalışma hayatınızda yeni gelişmeler gerçekleşebilir.

Sevgili Balık; haftanın şanslılarından biri de sizsiniz. Yeni ay etkisiyle para, kazançlar, sağlık, fiziksel değişim konularında şanslı olduğunuz bir döneme giriyorsunuz. Aile içindeki sorunlar da gündeme gelse de artık bu son rötuşlar diyebilirim.

Hafta ortasında; yakın çevre, eğitim, seyahat, kardeşlerle ilgili konular gündeme gelebilir, yeni kararlar alabilirsiniz. Plüton’un 20 yıllık oğlak burcu transitinde güçlendiğiniz, söz sahibi olduğunuz bir dönem geçirdiniz. Artık kova enerjisiyle krizlerin azalacağı ve ruhani olarak değişimler yaşayacağınız bir döneme gireceksiniz.

Hafta sonunda; ailenizle, evinizle ilgilenebilirsiniz. Marsın 7 aylık ikizler burcu transiti bitiyor ve aile içindeki kaos sona eriyor diyebilirim. Artık aşk, hobi, tatil konularında hareketli, güzel bir döneme giriyorsunuz.

Harika bir hafta dilerim.

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