Haftalık burç yorumları (23 Şubat- 1 Mart 2026): Bu hafta burçları neler bekliyor?

23 ŞUBAT- 1 MART 2026 HAFTALIK BURÇ YORUMLARI

Koç, bu hafta tutulma sonrası bir uyum sürecini yansıtıyor. Haftanın başındaki İkizler Ay’ında fikirlerinle bağlantı kur. Günlük tutmak, zihninde şekillenen düşünceleri keşfetmene yardımcı olabilir. Bu hızlı ve Merkürvari enerjiyle mesaj trafiği artabilir, iletişim biraz aceleci ilerleyebilir.

Hafta sonuna doğru Ay Yengeç burcundayken, sevdiklerinle vakit geçirmek sana iyi gelecek. İlişkilerindeki dinamikleri ve bundan sonra hayatına almak istediğin dostlukları gözden geçirebilirsin.

Boğa, haftaya İkizler Ay’ıyla başlarken ihtiyaç duyduğunda destek istemeyi öğreniyorsun. İnsanların bu dönemde sana nasıl sahip çıktığını görünce şaşırabilirsin. Seni seven ve destekleyen kişilere minnettarlığını göstermeyi unutma.

Bu hafta yaptığın çalışmalar için takdir görebilir, bir başarı hissi yaşayabilirsin. İstediğin sonuçları hemen alamazsan moralini bozma. Merkür retrosu sana sürece güvenmeyi hatırlatıyor.

İkizler, bu hafta iletişimini ikinci kez düşünmek isteyebilirsin. Merkür retrosuna hazırlanırken net cevaplar almak zorlaşabilir. Bu yüzden ne ifade ettiğine ve neleri paylaştığına dikkat et.

Her şey üst üste gelirse acele etmek yerine kendi hızında ilerlemeye çalış. Hafta sonundaki Aslan Ay’ı özgüvenini yükselterek sana hataların sorun olmadığını hatırlatacak.

Yengeç, bu hafta sahalara geri dönüyorsun. Özellikle Satürn haritanın tepe noktasındayken, başkalarına kazanacağının sinyallerini veriyorsun.

Perşembe günü Ay burcuna geçtiğinde işler hız kazanıyor. Balık sezonu seni daha planlı ve metodik yapıyor. Ayrıca Jüpiter’in burcundaki konumu sana “durmak yok” hissi veriyor. Merkür retrosu başlasa da sen sınırın gökyüzü olduğunu biliyorsun.

Hafta sonundaki Aslan Ay’ı maddi konulara bakış açını değiştiriyor. Birikim hedeflerine daha bilinçli yaklaşman faydalı olacak.

Aslan, haftanın başındaki İkizler Ay’ı destekleyici ve motive edici hissettirecek. Yanında olan insanları ve seni büyümeye teşvik eden dostlarını daha net göreceksin.

Perşembe günü Ay Yengeç’e geçtiğinde kendine sevgi ve bakım vermeye odaklan. Evde kalmak, film izlemek, kurabiye yapmak ya da favori kitabını okumak sana iyi gelebilir. Tutulma sonrası dinlenmek için harika bir dönem.

Hafta sonu Ay burcuna geçtiğinde adeta bir “reset” yaşayabilirsin. Koç’taki Satürn’ün desteğiyle yeni meydan okumalar için kendini daha hazır ve güçlü hissedeceksin.

Sevgili Başak, haftanın başındaki Merkür etkili Ay geçişi sana özellikle ekip çalışmaları konusunda yeni bakış açıları kazandırıyor. Ay haritanın en tepe noktasındayken arkadaşlarına ya da iş arkadaşlarına mentorluk yapma rolünü benimseyebilirsin.

Perşembe günü Ay Yengeç’teyken duygusal derinlik artıyor ve başkalarına karşı daha sabırlı olabiliyorsun. Bu Balık sezonunda iş birlikleri çok önemli. Satürn’ün yeni burçtaki konumu seni daha diplomatik yapıyor.

Hafta sonundaki Aslan Ay’ı iç sesindeki eleştirmeni susturman ve kendine daha nazik davranman gerektiğini hatırlatıyor.

Terazi, haftanın başındaki İkizler Ay’ı eğitimle ilgili konularda (resmî ya da kişisel gelişim) seni motive ediyor. Kariyerini büyütmek isteyenler için hızlı düşünen İkizler enerjisi parlak planlar üretmene yardımcı oluyor.

Perşembe günü Ay Yengeç’e geçtiğinde takındığın “zırh” daha görünür hale geliyor ve kendi gücünü fark ediyorsun. İşler istediğin gibi gitmiyor gibi görünse de Balık sezonu sana büyük hayaller kurmanı hatırlatıyor.

Hafta sonundaki Aslan Ay’ı özellikle uzun süredir emek verdiğin bir konuda zafer enerjisi taşıyor. Bir döngü kapanabilir ve çabalarının karşılığını alabilirsin.

Akrep, haftanın başındaki İkizler Ay’ı altında gücünle bağlantı kuruyorsun. Tutulma sezonunda kendi potansiyelini keşfetmek çok önemli.

Perşembe günü Ay Yengeç’e geçtiğinde özellikle hayata bakışın konusunda büyük bir netlik kazanıyorsun. İlham arayanlar için bu geçiş durgunluğu kırabilir; Balık’taki Merkür’den aydınlatıcı etkiler alabilirsin.

Hafta sonundaki Aslan Ay’ı ev ve aile hayatını ön plana çıkarıyor. Aileni aramak ya da onlarla vakit geçirmek iyi gelebilir.

Yay, haftanın başındaki İkizler Ay’ı ilişkilerinde önemli farkındalıklar getiriyor. Başkalarıyla olan dinamiklerini anlamak, kendin hakkında da çok şey öğrenmeni sağlayacak.

Perşembe günü Ay’ın Jüpiter’le kavuşumu sana özgürleştirici bir his verebilir. Kontrolü ve gücü yeniden eline aldığını hissedebilirsin; adeta yeni bir başlangıç gibi.

Hafta sonundaki Aslan Ay’ında yaratıcı yolculuğunu düşün. Beş yıl önce başlattığın bir projeye dönme zamanı gelmiş olabilir.

Oğlak, bu hafta başlayan Merkür retrosu düşünme biçimine ve kendini ifade etme tarzına aslında fayda sağlıyor. Yaratıcı sürecinin gücünü fark etmeye başladığın önemli bir döneme giriyorsun. Merkür retrosu hayal gücünü yeni içgörülerle keşfetmene yardımcı olacak.

Hafta ortasında Yengeç Ay’ı arkadaşlıkları, romantik ilişkileri ve iş ortaklıklarını gündeme taşıyor. Başkalarını dinlemeye, ilham vermeye ve ihtiyaç duyduklarında yanlarında olmaya açık ol.

Hafta sonundaki Aslan Ay’ı daha duygusal bir süreç getirebilir. Alanını koru ve sınırlarını sağlam tut.

Kova, bu hafta aşk ve romantizm güçlü temalar. Geçen haftaki burcundaki tutulmanın etkisiyle kendini sevmeyi ve kendin için var olmayı öğreniyorsun.

Merkür retrosu sürecinde birine açılmak isteyebilir ya da geçmişteki önemli bir bağı düşünebilirsin. Bu enerjinin bir diğer yansıması zaman yönetimi olabilir. Programının beklentilerinle uyumlu olduğundan emin ol.

Hafta sonundaki Aslan Ay’ı ilişkilerinde denge kurmana yardımcı olacak. Tutulmadan aldığın farkındalıklar önemli atılımlar yapmanı sağlayabilir.

Sevgili Balık; bu hafta odak noktan kontrolü yeniden eline almak. Haftanın başındaki İkizler Ay’ı sırasında evden plan değişiklikleri yapmak ya da düzenlemeler yapmak sana iyi gelebilir.

Hafta ortasında Yengeç Ay’ının flörtöz ve yumuşak enerjisi hayatına huzur katıyor. İlham kolayca akabilir; Perşembe günü başlayan Merkür retrosu sırasında eski projelerini canlandırmak için harika bir zaman olabilir.

Yavaşlamayı, fikirlerini not almayı ve konuşmadan önce düşünmeyi unutma.

