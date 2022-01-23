Haftalık burç yorumları (24 Ocak - 30 Ocak 2022): Aşk, kariyer, sağlık yorumları...

Pandemi döneminde ilginin arttığı alanlardan biri de astroloji... Günlük, haftalık, aylık burç yorumları çok merak edilenler arasında. 24 Ocak pazartesi itibarıyla yeni bir haftaya başlıyoruz. Peki, 24 Ocak 2022 - 30 Ocak 2022 haftası burçları neler bekliyor? Astrolog Sibel Süslü, haftalık burç yorumlarını Elele okurları için kaleme aldı: Haftalık burç yorumlarının ardından burcunuza tıklayarak günlük, aylık, yıllık burç yorumlarına da bakabilirsiniz. Hazırsanız başlayalım...



24 Ocak 2022- 30 Ocak 2022 HAFTALIK BURÇ YORUMLARI

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Haftaya başlarken yöneticiniz Mars Oğlak burcuna geçiş yapıyor. Kariyerinizle ilgili daha sağlam adımlarla ilerlemek isteyeceğiniz bir sürece giriyorsunuz. Bir iş kurmak, girişimde bulunmak gibi konularda daha fazla motive olarak ilerleyebilirsiniz. Bu hafta ağırlıklı olarak kariyerinizle birlikte başkalarıyla ortak kazançlarınız, borçlar, krediler, yurt dışı bağlantılı süreçlerle ilgili bir gündeminiz olacak. İlişkinizle ilgili olarak da geleceğe dönük düşünceler içine girebilirsiniz. Salı günü Mars’ın desteği sizinle. Parasal konularda daha rahat bir akışa geçebilirsiniz.

Hafta başında sağlık konularıyla ve iş gündeminizle ilgilenebilirsiniz. Günlük yaşamınızla ilgili bir süredir ihmal ettiğiniz sorunlar varsa artık ele alma zamanı. Çarşamba günü yöneticiniz Venüs’ün desteği sizinle; ilişkinizle ilgili güzel gelişmeler, sürprizler yaşayabilirsiniz. Haftanın ilerleyen günlerinde başkalarıyla ortak kazançlarınız, borçlar, krediler, yurt dışı bağlantılı süreçlerle ilgili bir gündeminiz olabilir. Hafta sonu sürpriz bir seyahat fırsatı karşınıza çıkabilir. Geleceğe dönük hayallerinize doğru bir adım atabilirsiniz.

Hafta başında ilişkiniz, çocuklarınız ya da hobileriniz gibi konulara odaklısınız. Sonrasında yoğun bir iş gündeminiz olabilir, sağlığınızla da ilgilenmeniz gerekebilir. Çarşamba günü yöneticiniz Merkür Oğlak burcuna geriliyor. Bir süredir odak noktanızdan çıkmış olan parasal konular tekrar gündeminize gelecek. Önümüzdeki süreçte borçlarınız ve ödemelerinizle ilgilenmeniz gerekecek. Özellikle hafta sonu bu konularda beklenmedik gelişmeler yaşayabilirsiniz. Her koşula hazırlıklı olmanızda fayda var.

Hafta başında evinizle, ailenizle ilgilenebilirsiniz. Sonraki günlerde enerjinizi biraz daha yüksek hissedebilir, keyif alacağınız aktivitelerde bulunabilirsiniz. Partnerinizle zaman geçirebilir, ilişki konularında güzel gelişmeler bekleyebilirsiniz. Bu haftanın bir bölümünde yoğun bir iş gündeminiz de olacak. Aynı zamanda sağlık konuları gündeminize gelecek. Hafta sonu ise evliliğiniz ya da uzun süreli ilişkinizle ilgili ani gerilimler yaşanması söz konusu olabilir. Duygusal iniş-çıkışlar yaşamanız, öfkeli hissetmeniz mümkün.

Haftanın ilk günü yakın çevrenizdeki insanlarla iletişim halinde olabilirsiniz. İlerleyen günlerde ailenizle ilgilenmeniz, aile büyüklerinin bazı sorunlarını çözmeniz gerekebilir. Hafta sonuna doğru kendinizi biraz daha iyi hissedebilir, partnerinizle keyifli zaman geçirebilirsiniz. Pazar günü yöneticiniz Güneş’le Uranüs arasında zorlayıcı bir etkileşim var. Sağlığınızla ilgili olarak dikkatli olmanız gereken bir gün. Günlük rutinlerinizle ve işleyişinizle ilgili de beklenmedik durumlar, karmaşa ve düzeninizi bozacak gelişmeler söz konusu olabilir.

Hafta başında parasal konulara odaklı bir gündeminiz olabilir. İlerleyen günlerde yakın çevrenizdeki insanlarla iletişim halinde olabilirsiniz. Ailenizle de ilgilenmeniz gerekebilir. Sorumluluklarınızın fazlalığı biraz keyfinizi kaçırabilir. Çarşamba günü yöneticiniz Merkür Oğlak burcuna geriliyor. Bir süredir odak noktanızdan çıkmış olan aşk ve ilişki konuları tekrar gündeminize gelecek. Hafta sonunu partnerinize ayırabilirsiniz; ancak beklenmedik tartışmalar, gerilimler yaşanması mümkün. İlişkinizde belirsizlikler varsa kendinizi gergin hissedebilirsiniz.

Hafta başlarken Ay sizin burcunuzda seyahatine devam ediyor olacak. Kendi yaşamınıza, hayattan istek ve beklentilerinize odaklısınız; yöneticiniz Venüs’ün de Cumartesi günü retrodan çıkmasıyla biraz daha iyi hissetmeye başlayacaksınız. Haftanın ilerleyen günlerinde para konularıyla ilgili bir gündeminiz olabilir, bu alanda da Venüs’ün desteğiyle şanslı gelişmeler bekleyebilirsiniz. Haftanın son günlerinde ise yakın çevrenizle, aileniz ve kardeşlerinizle olan ilişkilerinize odaklanabilirsiniz. Evle ilgili yapmanız gereken işler olabilir. Kısa bir seyahat de gündeme gelebilir.

Haftanın ilk gününde biraz daha içedönük olabilir, çalışıyorsanız işlerinize odaklanmakta biraz zorlanabilirsiniz. Evden çalışmak ya da işiniz yoksa dinlenmek için uygun bir gün. Ertesi günden itibaren Ay sizin burcunuza geçiş yapıyor ve motivasyonunuz yükseliyor. Önümüzdeki süreçte biraz daha eğitim konularına ve yakın çevre ilişkilerinize odaklanabilirsiniz. Kısa seyahat fırsatları karşınıza çıkabilir. Parasal konularda bir karar veya aksiyon almanız gerekiyorsa Perşembe günü uygun, yöneticiniz Plüton sizi destekliyor olacak.

Hafta başında sosyal hayatınızda aktif olabilir, arkadaşlarınızla bir araya gelebilir ya da etkinliklere katılabilirsiniz. Salı ve Çarşamba günleri ise biraz kalabalıklardan uzaklaşmak isteyebilir, çalışıyorsanız işlerinize odaklanmakta zorlanabilirsiniz. Evden çalışmak ya da işiniz yoksa dinlenmek, kişisel gelişim çalışmalarıyla ilgilenmek için uygun günler. Özellikle Salı günü yöneticiniz Jüpiter’in şifa etkisi var, yararlanın. Perşembe’den itibaren Ay sizin burcunuza geçiş yapıyor ve motivasyonunuz yükseliyor. Pazar günü ise parasal konularda beklenmedik olumsuz gelişmeler söz konusu olabilir.

Haftaya başlarken kariyerinizle ilgili konular gündeminizde. Mars’ın sizin burcunuza geçmesiyle birlikte hayatınızla ilgili karar vermeniz gereken konulara odaklanmak, plan ve projelerinize başlamak için motivasyonunuz yükselebilir. Merkür ise Çarşamba gününden itibaren sizin burcunuzda geri hareketine devam ediyor olacak. Bu da size bu alanda destek verecek, ancak diğer yandan önemli kararlarda biraz daha temkinli olmanız gerekecek. Pazar günü Ay sizin burcunuzda ilermeye başlıyor. Bu yoğun gündem arasında dinlenmeye mutlaka zaman ayırmalısınız.

Haftanın ilk günü yurt dışı bağlantılı işler, eğitim konuları gündeminizde olabilir. İlerleyen günlerde kariyerinize odaklanabilirsiniz. Sosyal hayatınızda da hareketlenme olabilir. Arkadaşlarınızla iletişim halinde olabilir ya da işinizle ilgili etkinliklere katılabilirsiniz. Pazar günü yöneticiniz Uranüs’ün Güneş’le zorlayıcı bir etkileşimi olacak. Psikolojik anlamda zorlanma hissedebilir, mod değişimleri yaşayabilir ve negatif düşünceler içine girebilirsiniz. Biraz kalabalıklardan uzaklaşıp dinlenmenizde fayda var.

Haftaya başlarken parasal konular gündeminizde olacak. Borçlarınız ve ödemelerinizle ilgilenmeniz gerekecek. Yeni bir bütçe planı üzerinde çalışabilirsiniz. İlerleyen günlerde yurt dışı bağlantılı işler, eğitim konuları gündeminizde olabilir. Özellikle Çarşamba günü yöneticiniz Neptün’ün desteğiyle sürpriz gelişmeler yaşayabilirsiniz. İşlerinizin de yoğun olacağı bu hafta biraz yorulabilirsiniz. Haftanın son günü ise arkadaşlarınızla ilgili aniden alacağınız şaşırtıcı haberler sizi üzebilir. Bazı kişilerden uzaklaşmanızda, aranıza mesafe koymanızda yarar olabilir.

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