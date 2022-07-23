Haftalık burç yorumları (25 Temmuz- 31 Temmuz 2022): Aşk, kariyer, sağlık yorumları...

Pandemi döneminde ilginin arttığı alanlardan biri de astroloji... Günlük, haftalık, aylık burç yorumları çok merak edilenler arasında. 25 Temmuz Pazartesi itibarıyla yeni bir haftaya başlıyoruz. Peki, 25 Temmuz- 31 Temmuz 2022 haftası burçları neler bekliyor? Astrolog Dilara Yıldızhan, haftalık burç yorumlarını Elele okurları için kaleme aldı: Haftalık burç yorumlarının ardından burcunuza tıklayarak günlük, aylık, yıllık burç yorumlarına da bakabilirsiniz. Hazırsanız başlayalım...

25 Temmuz- 31 Temmuz 2022 HAFTALIK BURÇ YORUMLARI





Burcunuza tıklayarak daha detaylı bilgilere de ulaşabilirsiniz.

Sevgili Koç; haftaya yakın çevre, kardeşlerle iletişim kurarak ya da kısa seyahatler gerçekleştirerek başlayabilirsiniz. Bu hafta maddi kaynaklarınızla ilgili ani gelişmeler gerçekleşebilir ve açıkçası sizi sarsacak durumlarla karşılaşabilirsiniz. Maddi kaynaklarınızla ilgili dikkatli olmanızı öneriyorum.

28 Temmuz Dolunayı ile 15 gün boyunca; flört, aşk, çocuk, hobi ya da borsayla ilgili yeni gelişmeler var. Ama aşk, çocuk, hobi ya da borsadan dolayı harcamalarınız çok artabilir ve ani para çıkışları gerçekleşebilir. Ayrıca gayrimenkul alma, taşınmaz alma gibi konularda yeni bir sürece girebilirsiniz.

Hafta sonunda; aşk, hobi, tatil ya da eğlence konularıyla ve gündelik işlerle uğraşabilirsiniz. Pazar günü diyete başlamak için gökyüzü sizi destekleyecektir.

Sevgili Boğa; haftaya maddi kaynaklar, para, borç gibi konularla ilgilenerek başlayabilirsiniz. Bu hafta ani ve fevri tutumlarınızla büyük değişim kararları alabilirsiniz. Özellikle de fiziksel değişimler yapmak isteyebilirsiniz. Burnunuzun dibindeki kişilerle anlaşmazlık gerçekleşebilir ve yakınlarınızdaki insanlarda değişimler olabilir.

28 Temmuz Dolunayı ile 15 gün boyunca; aile ve evinizle ilgili yeni gelişmeler olurken, siz inatçı ve fevri tavır sergileyebilirsiniz. Ama aslında şanslısınız ama Jüpiter’in onumundan dolayı şanslarınızı görmeyebilirsiniz. Yalnızsanız yakın çevrenizden biriyle tanışabilirsiniz.

Hafta sonunda; aile ve ev hayatınıza odaklanabilirsiniz. Pazar günü ise aşk ve eğlence hayatınız hareketlenebilir.

Sevgili İkizler; haftaya dinç ve iyi başlıyorsunuz. İletişim gücünüzü ortaya koyuyorsunuz. Bu hafta bilinçaltı, hastalıklar, psikolojiniz, gizli düşmanlarınızla ilgili ani değişimler gerçekleşebilir.

28 Temmuz Dolunayı ile 15 gün boyunca; yakın çevre, kardeşler, eğitim, sosyal medya, kısa seyahatlerle ilgili yeni kararlar alabilirsiniz. Arkadaşlarınızla beraber ortak bir karar verebilirsiniz. Maddi kazançlarınızla ilgili ise güzel gelişmeler gerçekleşebilir ve kadınlardan yardım gelebilir. Kadınlardan gelebilecek yardımları kabul edin. Sadece tek sorun psikolojiniz çok inişli çıkışlı olabilir ve sorunlar yaşanabilir özellikle de iletişim sorunlarına dikkat etmelisiniz. Trafikte dikkatiniz çabuk dağılabilir, trafikte dikkatli olmalısınız.

Hafta sonunda; yakın çevre ve kardeşlerle ilgilenebilir, eğitim alanında yeni kararlar verebilirsiniz. Pazar günü ev ve aileniz ön plana çıkabilir.

Sevgili Yengeç; haftaya içe kapanarak ve yalnız kalmak isteyerek başlayabilirsiniz. Bu hafta sosyal çevre, dernek ya da topluluklarda ani olaylar gerçekleşebilir. Yeni bir topluluğa dahil olabilirsiniz.

28 Temmuz Dolunayı ile 15 gün boyunca; maddi kaynaklar, para konularında kariyeriniz açısından çok güzel fırsatlar geliyor. Terfi, yeni bir başlangıç için harika fırsatlarınız var kaçırmayın ama sosyal çevre, topluluklardan dolayı ani para çıkışları gerçekleşebilir. Çevreniz tarafından sevildiğiniz bir zamandasınız eğer yalnızsanız aşk sizi sosyal çevrenizden bulabilir.

Hafta sonunda; maddi kaynaklar ve iş hayatınızla ilgilenebilirsiniz. Pazar günü yakın çevre ve kardeşinizle iletişime geçebilirsiniz. Eğitim alanına yönelebilirsiniz.

Sevgili Aslan; haftaya sosyal çevre ve arkadaşlarınızla ilgilenerek ve sosyal çevrenizle yeni kararlar alarak başlayabilirsiniz.

28 Temmuz Dolunayı ile 15 gün boyunca; çok atak olduğunuz ve ön olana çıktığınız bir döneme giriyorsunuz. Kariyer hayatınızda bazı sorunlar gerçekleşebilir, yeni bitiş ya da başlangıçlar gerçekleşebilir. Yurt dışı, eğitim, seyahat ya da hukukla ilgili ise şans kapılarınız açık ve bu konularda adım atabilirsiniz. Aşk açısından ise gizli bir aşk olabilir, platonik biri size açılabilir. Ya da daha gizli kapaklı ilişkiler yaşayabilirsiniz.

Hafta sonu; kendinizle ilgilenebilir, çevreniz sizden yardım bekleyebilir. Pazar günü ise kazançlarınızla ilgilenebilirsiniz.

Sevgili Başak; haftaya kariyer ve iş hayatınızla ilgilenerek ve yeni kararlar alarak başlayabilirsiniz. Bu hafta yurt dışı, eğitim, hukuk konularıyla ilgili ani olaylar gerçekleşebilir. Beklenmedik kararlar alabilir ve seyahat edebilirsiniz.

28 Temmuz Dolunayı ile 15 gün boyunca; içe kapanabilir, kendinize özel zaman ayırabilirsiniz. Bu dönemde sağlık ve psikolojik sorunlar peşinizi bırakmayabilir. Ayrıca yolculuklarda sorunlara dikkat etmelisiniz. Maddi açıdan ise sizi destekleyen güzel gelişmeler var. Para konusunda beklenmedik fırsatlarınızı kaçırmayın.

Hafta sonunda; yalnız kalmak isteyebilirsiniz, bilinçaltınızla ilgili çalışmalar yapabilirsiniz. Pazar günü kendinizi çok daha iyi hissedeceksiniz ve dışa dönük olacaksınız.

Sevgili Terazi; haftaya yurt dışı, eğitim, seyahatlerle ilgilenebilirsiniz. Bu hafta maddi kaynaklar, psikolojik durumunuz, sağlığınızla ilgili ani durumlar içinde kalabilirsiniz. Dikkatli olmalısınız.

28 Temmuz Dolunayı ile 15 gün boyunca; sosyal çevre ve arkadaşlarınızla ilgili yeni bir döneme girebilirsiniz. Aşk, ilişki, ortaklık ya da evlilikle ilgili şanslar sizinle olacak. Ama çok para harcaya bilir, sınırlarınızı zorlayabilirsiniz. Kariyerle ilgili ise güzel gelişmeler var, kadınların desteğiyle işinizde istediğiniz kazançları elde edebilirsiniz.

Hafta sonunda; sosyalleşebilir, arkadaşlarınızla güzel zaman geçirebilirsiniz. Pazar günü içe çekilmek yalnız kalmak isteyebilirsiniz.

Sevgili Akrep; haftaya maddi kaynaklar, vergi, ödemeler, miras, nafaka, kredi gibi konularla ilgilenebilirsiniz. Bu hafta partner ya da ortakla ilgili ani olaylar gerçekleşebilir ve olacak olanlar sizi korkutabilir ama aslında daha iyiye yer açacak.

28 Temmuz Dolunayı ile 15 gün boyunca; kariyer ve iş hayatınızda ani gelişmeler gerçekleşebilir. Çalışma hayatınızda yükselebilir, daha iyi bir konuma geçebilir ya da bölümünüzde ani bir değişiklik gerçekleşebilir ama bu değişim sizin için hayırlı olacak. Ayrıca Partner ya da ortakla aranız çok ama çok bozulabilir hatta aranızdaki ipler kopabilir. Hukuk, yurt dışı, eğitim konularında ise şanslı olacaksınız ayrıca karşınıza yeni aşk fırsatları da çıkabilir.

Hafta sonunda; kariyer ve iş hayatınızla ilgilenebilirsiniz. Pazar günü ise sosyalleşebilir, arkadaşlarınızla güzel zaman geçirebilirsiniz.

Sevgili Yay; haftaya partner ya da ortakla ilgilenebilirsiniz. Bu hafta çalışma hayatınızda, yanınızda çalışanlarla ilgili ani olaylar yaşayabilirsiniz. Sağlık problemlerinize dikkat etmelisiniz özellikle boyun bölgesi rahatsızlıkları gerçekleşebilir. Evcil hayvanlarla ilgili ani durumlar gerçekleşebilir.

28 Temmuz Dolunayı ile 15 gün boyunca; yurt dışı, eğitim, hukuk, seyahatlerle ilgili yeni bir döneme girerken sağlık problemi yaşayabilirsiniz ayrıca yanınızda çalışanlarla yollarınız ayrılabilir. Ama aşk, çocuk, hobi ya da borsayla ilgili güzel gelişmeler gerçekleşiyor ve fırsatlarınız var. Kaçırmayın. Maddi kaynaklarınızla ilgili ise bereketli bir döneme giriyorsunuz.

Hafta sonunda; yurt dışı, eğitim, hukuk konularıyla ilgilenebilirsiniz. Uzak akrabalarınızla iletişime geçebilirsiniz. Pazar günü ise iş hayatınızla ilgili planlamalar yapabilirsiniz.

Sevgili Oğlak; haftaya çalışma hayatınızla, gündelik işlerle ilgilenerek başlayabilirsiniz. Bu hafta aşk, hobi, çocuklarla ilgili beklenmedik durumlar yaşayabilirsiniz ve gelişmeler sizin için olumlu gerçekleşecek.

28 Temmuz Dolunayı ile 15 gün boyunca; maddi kaynaklar, ödemeler, borçlar, miras gibi konularda bazı sorunlar gerçekleşse de aile ve evinizle ilgili olumlu gelişmeler var. Çocuk, aşk, eğlence, hobi, borsa yüzünden par kaybı yaşayabilirsiniz. Dikkatli olmalısınız. Aşk konusunda ise güzel bir aşk sizi bekliyor. Hali hazırda bir ilişkiniz var ise; ani başlayan bir ilişki kapıda. Birbirinize çok bağlı olacaksınız ve aşık olabilirsiniz.

Hafta sonunda; maddi kaynaklar, sağlık, okült konularla ilgilenebilirsiniz. Pazar günü eğitim, seyahat, uzak akraba ya da yurt dışı konularıyla ilgili kararlar alabilirsiniz.

Sevgili Kova; haftaya aşk, çocuk, hobi konularıyla ilgilenebilirsiniz. Bu hafta; aile ve ev konularınız ön plana çıkabilir ve ani değişimler gerçekleşebilir.

28 Temmuz Dolunayı ile 15 gün boyunca; partner ya da ortakla ilgili yeni bir döneme girebilir, yeni kararlar alabilirsiniz ama aile ve ev temanızda sorunlar gerçekleşebilir. İletişim problemleri yaşanabilir. Ama eğitim, yakın çevrenizden ise güzel şans ve destekler geliyor. Eğer yalnızsanız yeni bir aşk başlayabilir ama sert ve kavgalı şekilde başlayabilir sonrasında ise birbirinize çok bağlanabilirsiniz.

Hafta sonunda; partner ya da ortakla güzel zaman geçirebilirsiniz. Ayrıca finansal konularda gündeminize gelebilir.

Sevgili Balık; haftaya aile ve ev hayatınızla ilgili fikir alışverişlerinde bulunarak başlayabilirsiniz. Bu hafta yakın çevre, kardeşler, eğitim, medya alanında ani değişimler gerçekleşebilir. Ani seyahat gündeminize gelebilir. Gerçekleşebilecek ani olaylar size iyi gelecek. Ve olumlu yönde değişimler gerçekleşebilir.

28 Temmuz Dolunayı ile 15 gün boyunca; gündelik hayat, yanınızda çalışanlar, evcil hayvanlarınızla ilgili yeni bir döneme girebilirsiniz ama yakın çevre ve kardeşlerle anlaşmazlıklar, sürtüşmeler gerçekleşebilir. Ayrıca trafikte dikkatli olmalısınız. Sağlık sorunlarınız nüksedebilir. Maddi açıdan ise şanslı olduğunuz bir döneme gireceksiniz. Şans ve fırsatlarınızı kaçırmayın. Eğer yalnızsanız aşk sizi bekliyor eğer bir ilişkiniz varsa ilişkiniz daha iyi hale gelebilir. Ayrıca çocuk, hobi, borsayla ilgili de güzel gelişmeler gerçekleşebilir.

Hafta sonunda; çalışma hayatı ve gündelik hayat uğraşlarıyla ilgilenebilirsiniz. Ayrıca kalp, sırt rahatsızlıklarınıza dikkat etmelisiniz. Pazar günü ise ortak, partner, yakın arkadaşlarınızla zaman geçirebilirsiniz.

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