Haftalık burç yorumları (26 Aralık- 1 Ocak 2022): Dilara Yıldızhan'ın kaleminden tüm burçlar...

Pandemi döneminde ilginin arttığı alanlardan biri de astroloji... Günlük, haftalık, aylık burç yorumları çok merak edilenler arasında. 26 Kasım Pazartesi itibarıyla yeni bir haftaya başlıyoruz. Peki, 26 Aralık- 1 Ocak 2022 haftası burçları neler bekliyor? Astrolog Dilara Yıldızhan, haftalık burç yorumlarını Elele okurları için kaleme aldı: Haftalık burç yorumlarının ardından burcunuza tıklayarak günlük, aylık, yıllık burç yorumlarına da bakabilirsiniz. Hazırsanız başlayalım...

26 Aralık- 1 Ocak 2022 HAFTALIK BURÇ YORUMLARI





Burcunuza tıklayarak daha detaylı bilgilere de ulaşabilirsiniz.

Sevgili Koç; haftaya arkadaşlarınızla ilgilenerek, sosyalleşerek başlayabilirsiniz. Hafta ortasında; duygusal olarak yalnız hissedebilirsiniz. Manevi çalışmalar yapmak sizi şifalandıracaktır. Ayrıca aşk hayatınızda güzel gelişmeler gerçekleşebilir. 29 Aralıkta başlayacak olan Merkür retrosuyla; eski aşklar, eksi arkadaşlarınız karşınıza çıkabilir. Kariyer hayatınızda daha önceden planladığınız ama yarım kalan işler tekrar gündeminize gelebilir. Eski iş arkadaşlarınızla iletişime geçebilirsiniz. Hafta sonuna enerjik ve atak giriyorsunuz. Ay boğadayken ise 2023’e giriş yapacağız. Yeni yıla para, kazançlar, maddi kaynaklarınız, ürettiklerinizle ilgilenerek başlayacaksınız. Yeni yılınız kutlu olsun.

Sevgili Boğa; haftaya kariyer ve iş hayatınıza odaklanarak başlıyorsunuz. Hafta ortasında; sosyalleşebilir, arkadaşlarınızla zaman geçirebilirsiniz. Aşk konusunda da güzel gelişmeler gerçekleşebilir. 29 Aralıkta başlayacak olan Merkür retrosuyla; eski aşklar, eski yabancı uyruklu arkadaşlarınız karşınıza çıkabilir. Yurt dışı, eğitim, seyahatlerle ilgili yarım kalmış konular tekrar gündeminize gelebilir. Bol bol seyahat edebilirsiniz. Hafta sonunda; içe çekilebilir, duygusal olarak yalnız kalmak isteyebilirsiniz. Aslında spor yapmak, harekete geçmek size iyi gelecektir. Ay boğadayken ise 2023’e giriş yapacağız. Kendinizi iyi hissedeceksiniz. Ayrıca hayatın tadına bakabilir, hayatın güzellikleriyle ilerleyebilirsiniz. Yeni yılınız kutlu olsun.

Sevgili İkizler; haftaya yurt dışı, eğitim, seyahat, hukuk konularıyla ilgilenerek başlayabilirsiniz. Hafta ortasında; kariyer ve iş hayatınız ön plana çıkabilir. 29 Aralıkta başlayacak olan Merkür retrosuyla; eski aşklar, eski arkadaşlarınız karşınıza çıkabilir. Maddi kaynaklarınızla ilgili yarım kalmış planlarınızı hayata geçirebilirsiniz. Sağlığınıza da dikkat etmelisiniz. Hafta sonunda; sosyalleşebilir, arkadaşlarınızla zaman geçirebilirsiniz. Ay boğadayken ise 2023’e giriş yapacağız. Bu süreçte yalnız kalmak isteyebilir, içe çekilebilirsiniz. Yemek yapmak, sevdiklerinizle zaman geçirmek size iyi gelecektir. Yeni yılınız kutlu olsun.

Sevgili Yengeç; haftaya maddi kaynaklar, finans, cinsellik, sağlık konularıyla ilgilenerek başlıyorsunuz. Hafta ortasında; seyahat, eğitim, yurt dışı, hukuk konuları gündeminize gelebilir. 29 Aralıkta başlayacak olan Merkür retrosuyla; evlilik, ortaklık, eski aşklar gündeminize gelebilir. Yarım kalmış ilişkiler tekrar gündeminize gelebilir. Aşk konusunda karar alacağınız bir sürece gireceksiniz. Hafta sonunda; kariyer ve iş hayatınızla ilgilenebilirsiniz. Ay boğadayken ise 2023’e giriş yapacağız. Yeni yıla arkadaşlarınızla, sosyal çevrenizle girebilirsiniz. Yeni yılınız kutlu olsun.

Sevgili Aslan; haftaya partner, ortaklık, evlilik, mahkeme konularıyla ilgilenerek başlıyorsunuz. Hafta ortasında; finans, okültizm, cinsellik, sağlık, ameliyat konularıyla ilgilenebilirsiniz. Ayrıca aşk konusunda güzel gelişmeler hayatınızda gerçekleşebilir. 29 Aralıkta başlayacak olan Merkür retrosuyla; çalışma hayatı, yanınızda çalışanlarla ilgili geçmişte kalan konular gündeminize gelebilir. Yarım kalmış projeleri tamamlayabilirsiniz. Eski arkadaşlarınız, iş arkadaşlarınızla karşılaşabilirsiniz. Eski aşklar gündelik hayatta karşınıza çıkabilir. Sağlığınıza ise bu süreçte dikkat etmelisiniz. Hafta sonunda; yurt dışı, eğitim, seyahat, hukuk konuları gündeminize gelebilir. Ay boğadayken ise 2023’e giriş yapacağız. Kariyer ve iş hayatınızla ilgilenebilirsiniz. Yeni yılınız kutlu olsun.

Sevgili Başak; haftaya çalışma hayatı, yanınızda çalışanlarla ilgilenerek başlayabilirsiniz. Hafta ortasında; partner, ortaklık, evlilik, mahkeme konuları gündeminize gelebilir. Ayrıca aşk konusunda güzel gelişmeler sizi bekliyor. 29 Aralıkta başlayacak olan Merkür retrosuyla; aşk, çocuk, hobi, tatil konularında yarım kalmış ne varsa karşınıza çıkabilir. Aşk konusunda geçmiştekilerin hepsi sizi arayabilir. Yarım kalmış projelerinizi de hayata geçirebilirsiniz. Hafta sonunda; okültizm, finans, ameliyat, sağlık, cinsellik konuları gündeminize gelebilir. Ay boğadayken ise 2023’e giriş yapacağız. Yurt dışı, eğitim, seyahat konularıyla ilgilenebilirsiniz. Yeni yılınız kutlu olsun.

Sevgili Terazi; haftaya aşk, çocuk, tatil, borsa, hobi konularıyla ilgilenerek başlayabilirsiniz. Hafta ortasında; çalışma hayatı, gündelik rutinler, evcil hayvanlarınızla ilgilenebilirsiniz. Ayak bölgesi rahatsızlıklarına dikkat etmelisiniz. 29 Aralıkta başlayacak olan Merkür retrosuyla; ev ve ailenizle ilgili yarım kalmış planlarınızı tekrar hayata geçirebilirsiniz. Ailenizle ilgili eski konular gündeminize gelebilir. Taşınma, ev değişikliği kararı alabilirsiniz ama tavsiye etmiyorum. Hafta sonunda; partner, evlilik, ortaklık konularıyla ilgilenebilirsiniz. Ay boğadayken ise 2023’e giriş yapacağız. Finans, okültizm, sağlık, ameliyat, cinsellik konuları gündeminize gelebilir. Yeni yılınız kutlu olsun.

Sevgili Akrep; haftaya ev ve aile konularıyla ilgilenerek başlıyorsunuz. Hafta ortasında; aşk, çocuk, flört, tatil konularıyla ilgilenebilirsiniz. Aşk konusunda ise şans sizden yana olacak. 29 Aralıkta başlayacak olan Merkür retrosuyla; yakın çevre, kardeşler, eğitim, seyahat konularıyla ilgili yarım kalmış konular gündeminize gelebilir. Eski tanıdıklarınızla iletişime geçebilir hatta karşılaşabilirsiniz. Eski aşklar da karşınıza çıkabilir. Hafta sonunda; çalışma hayatı, gündelik işler, yanınızda çalışanlarla ilgilenebilirsiniz. Ayrıca evcil hayvanlarınız gündeminize gelebilir. Ay boğadayken ise 2023’e giriş yapacağız. Partner, ortaklık, yakın arkadaşınız, sevdiklerinizle ilgilenebilirsiniz. Yeni yılınız kutlu olsun.

Sevgili Yay; haftaya kardeşler, eğitim, seyahat konularıyla ilgilenerek başlıyorsunuz. Hafta ortasında; ev ve aile konularıyla ilgilenebilirsiniz. 29 Aralıkta başlayacak olan Merkür retrosuyla; para, kazançlar konularında yeniden yapılandırma yapabilirsiniz. Eskiden yaptığınız planlarınız tekrar gündeminize gelebilir ama imzalayacağınız sözleşmelere dikkat etmelisiniz. Hafta sonunda; aşk, çocuk, eğlence, borsa, tatil konularıyla ilgilenebilirsiniz. Ay boğadayken ise 2023’e giriş yapacağız. Çalışma hayatı, evcil hayvanlarınız, gündelik işlerle ilgilenebilirsiniz. Çalışma arkadaşlarınızla zaman geçirebilirsiniz. Yeni yılınız kutlu olsun.

Sevgili Oğlak; haftaya para, iş konularıyla ilgilenerek başlıyorsunuz. Hafta ortasında; yakın çevre, kardeşler, eğitim, seyahat konuları gündeminize gelebilir. Aşk konusunda ise beklenmedik, güzel gelişmeler gerçekleşebilir. 29 Aralıkta başlayacak olan Merkür retrosuyla; hayatınızın her alanında iletişim sorunlar yaşayabilirsiniz. Eski tanıdıklar aniden karşınıza çıkabilir. Siz eski arkadaşlarınızı arayabilirsiniz. Ayrıca bu dönemde atacağınız imzalara dikkat etmelisiniz. Vereceğiniz sözler çok önemli olacak. Hafta sonunda; aile ve evinizle ilgilenebilirsiniz. Sevdiklerinizle zaman geçirebilirsiniz. Ay boğadayken ise 2023’e giriş yapacağız. Aşk, tatil, hobi, çocuk, eğlence konuları gündeminize gelebilir. Yeni yılınız kutlu olsun.

Sevgili Kova; haftaya kendinizi iyi hissederek başlıyorsunuz. Fiziksel değişim yapabilirsiniz. Hafta ortasında; para, kazançlar gündeminize gelebilir. Ayrıca aşk konusunda güzel gelişmeler gerçekleşebilir. 29 Aralıkta başlayacak olan Merkür retrosuyla; gizli kalmış, söylenmemiş tüm konular gündeminize gelebilir. Arkanızdan dönen dolaplar açığa çıkabilir. Ayrıca gizli aşklar gündeminize gelebilir. Hafta sonunda; yakın çevre, kardeşler, eğitim, seyahat konularıyla ilgilenebilirsiniz. Ay boğadayken 2023’e giriş yapacağız. Ev ve ailenizle, sevdiklerinizle ilgilenebilirsiniz. Yeni yılınız kutlu olsun.

Sevgili Balık; haftaya duygusal olarak içe çekilerek, yalnız kalmak isteyerek başlayabilirsiniz. Sosyalleşmek, astroloji-parapsikoloji konularıyla ilgilenmek ise size iyi gelecektir. Hafta ortasında; kendinizi iyi hissetmeye başlayacaksınız. Duygularınızı rahatlıkla ifade edebilirsiniz. Ayrıca aşk konusunda güzel gelişmeler gerçekleşebilir. 29 Aralıkta başlayacak olan Merkür retrosuyla; eski arkadaşlarınız karşınıza çıkabilir. Bol bol sosyalleşebilirsiniz ama arkadaşlarınızla anlaşmakta zorlanabilirsiniz. Eski aşklar ve eski tanıdıklar karşınıza çıkabilir. Hafta sonunda; para ve kazançlarla ilgilenebilirsiniz. Ay boğadayken 2023’e giriş yapacağız. Yakın çevre, kardeşler, eğitim, seyahat konularıyla ilgilenebilirsiniz. Yeni yılınız kutlu olsun.

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