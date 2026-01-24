Haftalık burç yorumları (26 Ocak - 1 Şubat 2026): Bu hafta burçları neler bekliyor?

26 OCAK - 1 ŞUBAT 2026 HAFTALIK BURÇ YORUMLARI

Koç, bu hafta güçlü bir macera duygusu içindesin. Haftanın ilerleyen günlerinde gerçekleşecek muhteşem Dolunay moralini yükseltmeden önce, topluluğunla ve arkadaşlarınla daha kolay bağ kurduğunu fark edeceksin. Haftanın başında ayrıca, değer verdiğin maddi şeylerle olan ilişkini sorgulayabilirsin.

Perşembe günü Ay’ın Yengeç burcuna geçmesi sana netlik kazandırıyor ve Dolunay’ın enerjisine hazırlıyor. Evde dinlenmeye ve yeniden enerji toplamaya zaman ayır. Bir film izle, ev yemeği yap ya da sevdiklerinle vakit geçir.

Hafta sonu Ay Aslan burcundayken bu, adeta bir uyanış hissi yaratıyor ve yaratıcı enerjinle yeniden hizalanmanı sağlıyor.

Boğa, haftanın başında Ay burcundayken hedeflerine hazırlanmak ve onları daha iyi tanımak için uygun bir zamandasın. Kova sezonu, oyunu bir üst seviyeye taşımanı istiyor.

Ay salı günü İkizler burcuna geçtiğinde, finansal hedeflerinde gerekli değişiklikleri yapabilirsin. Daha iyi birikim planları için aklına pek çok fikir gelecek.

Perşembe günü Ay Yengeç burcundayken iletişim fayda sağlıyor. Duygusal Dolunay pazar günü şifa ve bakım enerjisi getirirken, öncesinde bazı konuları kapatıp kontrolü yeniden eline alabilirsin.

İkizler, haftanın başında evde kalmak hayal gücünle yeniden bağlantı kurmana yardımcı olacak.

Salıdan itibaren sosyalleşme ve iş birlikleri için daha fazla enerjin var. Bu Kova sezonunda harika fikirler üretiyorsun. Ayrıca arkadaşlarla görüşmek her zaman iyi gelir.

Perşembe günü Ay Yengeç burcundayken, destek sistemin ve dostluklarına odaklanarak kişisel değerlerini sorgulamaya başlayabilirsin.

1 Şubat’taki Aslan Dolunayı ile hafta sonu yazmak, kitap okumak ya da becerilerini geliştirecek ücretsiz kurslar almak için çok uygun.

Yengeç, haftanın başında Ay Boğa burcundayken seni yavaşlatan geçmiş konularla yüzleşmene yardımcı oluyor. Bu, zırhını ve gücünü ortaya çıkarma zamanı.

Salı ve çarşamba günleri Ay İkizler burcundayken oluşan durağan enerji, işleri toparlamanı ve planlarını daha sistemli yapmanı sağlayabilir.

Perşembe günü Ay burcuna geçtiğinde her şey iyileşiyor; bu enerji besleyici ve şifalı. Restoranlar ve müzeler keşfet ya da sevdiğin şeylere odaklanıp kendine özen göster.

Hafta sonundaki Dolunay’da, hem başarılarını hem de aldığın dersleri değerlendirerek sihirle dolu yeni bir dönemi karşıla.

Sevgili Aslan; bu hafta toparlanma, bolluk ve güç temalarını taşıyor.

Haftanın başında özellikle iş hayatında “oyunu doğru oynamanın” önemini fark ediyorsun; çünkü gözler üzerinde. Diplomatik olmaya ve başkalarını dinlemeye özen göster.

Hafta ortası büyük hayaller kurmak ve keşfetmek için harika. Özgüvenin artıyor ve bu da kendine daha çok güvenmeni sağlıyor. Fikirlerini gözden geçirmek sana daha fazla düzen kazandıracak.

Pazar günü Dolunay burcunda gerçekleşiyor. Sevginin seni sarmasına izin ver, kalbini aç. Kırgınlıkları ve olumsuz duyguları bırakmak için ideal bir zaman.

Sevgili Başak; bir toprak burcu olarak Venüs etkili Boğa Ayı haftanın başında keyifli bir enerji getiriyor. Öğrenerek ya da ilgini çeken bir konuda okuyarak ufkunu genişlet.

Salı ve çarşamba Ay İkizler burcundayken zamanını ve sınırlarını daha iyi yönetiyorsun. Sorumluluklar bunaltıcı geldiyse, görevlerini tamamlamak için parlak fikirler bulacaksın.

Haftanın sonunda sosyal çevren genişliyor. Pazar günü Aslan Dolunayı’nda, evinde arkadaşlarınla vakit geçirip birlikte işlerinizi halledebilirsiniz.

Terazi, haftanın başındaki Boğa Ayı geçmişe bağlı bazı duygusal deneyimleri gündeme getirebilir. Hikâyenin kontrolünü eline alıp ilerlemek için cesaret buluyorsun.

Salı günü Ay İkizler burcuna geçtiğinde iyimserlik artıyor. Gelecekte nereye seyahat edebileceğini planlayabilirsin.

Perşembe günü Ay Yengeç burcundayken hedeflerin ve hayallerin öncelik kazanıyor; stratejilerini gözden geçirebilirsin.

Aslan Dolunayı hafta sonunu daha huzurlu kılıyor ve hayatındaki dostlar için minnettarlık hissettiriyor.

AKREP BURCU

Akrep, eğer çok fazla şeyi aynı anda idare etmeye çalışıyorsan, haftanın başındaki Boğa Ayı sana gerekli desteği sunuyor. Salı ve çarşamba Ay İkizler burcundayken kontrolü eline alıp liderlik becerilerini gösteriyorsun.

Perşembeden itibaren Ay Yengeç burcundayken yeni fikirlerle doluyor, kendinden daha emin hale geliyor ve becerilerini geliştirmeye odaklanıyorsun.

Pazar günkü Aslan Dolunayı, hem bu haftanın hem de son altı ayın derslerinin bir tamamlanması niteliğinde. Dünyaya güvenle liderlik edebileceğini gösteriyorsun.

Yay, haftanın başında Boğa Ayı seni yavaşlamaya ve anda kalmaya davet ediyor.

Salı günü Ay İkizler burcundayken iletişim daha çekici hale geliyor; çevrendeki insanları daha iyi tanıyor ve önemli bağlarını dönüştürüyorsun. Kova sezonu seni daha duyarlı kılıyor.

Perşembe ve cuma Ay Yengeç burcundayken içindeki çocuğu iyileştirme fırsatı buluyorsun.

1 Şubat’taki Aslan Dolunayı yeni bir öğrenme yolculuğuna başlama isteğini tetikliyor.

Oğlak, haftaya Boğa Ayı ile büyüleyici bir başlangıç yapıyorsun. İlişki alanın aydınlanıyor; partnerinle vakit geçirmek kolaylaşıyor. Bekârlar için bu dönemde ilham veren biriyle tanışma ihtimali var.

Salı ve çarşamba Ay İkizler burcundayken işe odaklanıyorsun. İş arkadaşlarını ve dostlarını dinlemek önemli.

Geçmişten ders alıyorsun ve pazar günkü Aslan Dolunayı, sonuçlanmayan eski bir bağdan özgürleşmene yardımcı oluyor.

Kova, haftanın başında Boğa Ayı harika fikirler getiriyor ve bunları evinin rahatlığında geliştirebilirsin.

Salı ve çarşamba Ay İkizler burcundayken sosyalleşme ve keşif ön planda; enerji oldukça eğlenceli.

Perşembe ve cuma Ay Yengeç burcundayken isteklerinin daha fazla farkına varıyorsun. Meditasyon ya da günlük tutmak duygularınla bağlantı kurmana yardımcı olur.

Hafta sonundaki Aslan Dolunayı, hayatındaki insanlarla daha derin bağlar kurmanı sağlıyor; kimin dost, kimin düşman olduğunu net şekilde görüyorsun.

Sevgili Balık; bu hafta hayatındaki birçok değişime odaklanıyor. Haftanın sonunda eski bir düşünceyi geride bırakıp daha olumlu bir bakış açısını benimsiyorsun.

Haftanın başında Boğa Ayı dostluklar ve sevgi dolu bağlar getiriyor. Salı günü Ay İkizler burcundayken başkalarıyla daha uyumlu çalışıyor, benmerkezci tutumları bırakıyorsun.

Perşembe ve cuma Ay Yengeç burcundayken gelen olumlu fikirler, hafta sonundaki büyük Dolunay değişimine seni hazırlıyor. Pazar günü Aslan Dolunayı’nda kendinle olan ilişkini sorgula; artık bu ilişkiyi yeniden inşa edebilirsin.

